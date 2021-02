Naslednji izziv, štafeta. "Vesel bi bil uvrstitve med najboljših šest," pravi Jakov Fak.

Po dnevu premora se bodo danes na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki spopadle štafete. Na sporedu sta tako ženska kot moška tekma, v slovenskem taboru največ pričakujejo od moške četverice. Ta bo ista, kot je bila na sredini posamični tekmi, nastopili bodo torej Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Alex Cisar. Pri dekletih vprašanj tako ali tako ni bilo, Andreja Mali v ogenj pošilja vse tekmovalke, ki so ji na voljo.

Glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec je do petkovega treninga počakal, da je videl, ali je slučajno Klemen Bauer v zadnjih dneh prišel k sebi in bi teoretično na štafetni tekmi vskočil namesto mladinca Alexa Cisarja, a se to ni zgodilo. Danes ob 15. uri se bodo v boj tako podali tekmovalci, ki so nastopili že na sredini posamični tekmi.

"Naš cilj je top deset, kar bo boljše, bomo pa toliko bolj zadovoljni"

"V štafeti smo bili vedno dobri, letos je šel Klemen sicer dvakrat v kazenski krog, Alex pa še ni čisto pravi za štafete na najvišji ravni, a takšno streljanje ti daje samozavest tudi za štafeto, tam je treba hitro streljati in to naši fantje znajo," je po posamični tekmi razmišljal Velepec. "Naš cilj je top deset, kar bo boljše, bomo pa toliko bolj zadovoljni," je dodal, o pomlajeni četverici z Dovžanom, Tršanom in Cisarjem ob izkušenejšem Faku pa dodal: "Ta postava je ne nazadnje tudi prihodnost, saj vemo, da bo treba, ko ne bo več Jakova in Klemna, sestaviti neko novo reprezentanco. In gradili bomo na teh fantih, ki so zdaj tukaj."

Klemnu Bauerju je koronavirus popolnoma pokvaril domače svetovno prvenstvo. Foto: Prezlc Photography

Slovenci odštevajo, 12, 11, 10 ...

Letos so Slovenci na štafetnih tekmah svetovnega pokala ves čas napredovali. V Hochfilznu so zasedli 12. mesto, Bauer je moral takrat dvakrat v kazenski krog, v Oberhofu v enaki postavi, kot bo nastopila danes, so bili 11., v Anterselvi tik pred prvenstvom pa že deseti. Tudi na tej tekmi je obolelega Bauerja nadomeščal Cisar. Je pa izkušeni Ihanec na lanskem svetovnem prvenstvu v Anterselvi naši štafeti pomagal do domala senzacionalnega petega mesta.

Fak bi bil vesel uvrstitve med najboljših šest

S tem bi bili več kot zadovoljni tudi danes, pravi prvi slovenski zvezdnik Jakov Fak: "Najraje bi videl, da bi bili med šestimi. Tega bi bil najbolj vesel. Verjamem, da bodo fantje pripravljeni na to, konec koncev na posamični tekmi nismo imeli tako slabega nastopa, želim si, da bi nam vsem uspelo sproščeno odstreljati in odteči najhitreje, kar se da."

Cisar počaščen

Za mladega Alexa Cisarja je uvrstitev v štafeto na domačem svetovnem prvenstvu čast, pravi: "Ne nazadnje je to prestižna disciplina v Sloveniji, tudi v veliko veselje mi je nastopati za slovensko reprezentanco sploh na domačem prvenstvu na Pokljuki, kjer je veliko podpore iz ekipe in preostalega osebja, ki pomaga na prvenstvu. To so stvari, ki si jih bom zapomnil za vedno in jih želim še večkrat doživljati v prihodnje."

Bo Pokljuka 2021 prelomnica v karieri Mihe Dovžana? Foto: Guliverimage

Dovžan močan, za Tršana priložnost, da preseže samega sebe

Miha Dovžan na tem prvenstvu niza odlične predstave in doživlja pravi razcvet. Pokljuka utegne biti prava prelomnica v njegovi karieri in upamo, da bo v nadaljevanju le še nadaljeval svojo rast, medtem ko bo za Roka Tršana, ki v tej sezoni ne najde prave forme, danes priložnost, da vendarle doseže spodbudnejši izid, na katerem bo lahko gradil svojo biatlonsko prihodnost.

"Na štafeti je treba iztisniti vse iz sebe, cilj pred sezono je bil izboljšati peto mesto, jaz pa sem razmišljal celo o stopničkah. Zdaj sem malo bolj previden – glede na to, da forma ni taka, kot bi si želel. Je pa štafeta taka tekma, na kateri se da preseči sebe," pravi Medvodčan.

Favoriti?

Na moški tekmi so favoriti Norvežani in Francozi. Na zadnjih tekmah so bili dvakrat boljši Francozi, ki branijo lansko zmago. Norvežani so dobili prvo tekmo, na drugi pa so Švedi dokazali, da je tudi na njih treba resno računati. Na stopničke so se uvrstili še Nemci, Italijani in Rusi.

Pri dekletih je krog favoritinj širši, mogoča so tudi presenečenja, a načeloma naj bi bile Norvežanke tiste, ki jih bo treba premagati. Ne nazadnje prav te s Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland branijo naslov prvakinj iz Anterselve. A v tej sezoni so bile na štirih tekmah zmagovite štiri različne reprezentance – Švedinje, Nemke, Norvežanke in na generalki za SP v Anterselvi še Rusinje.

Ob Poloni Klemenčič danes v boj že Lea Einfalt, Živa Klemenčič in Lena Repinc. Foto: Guliverimage

Slovenke nepopisan list

Slovenk ne pričakujemo v boju za najvišja mesta, letos v svetovnem pokalu naša ženska štafeta sploh ne tekmuje, saj ima v kvoti za svetovni pokal samo tri tekmovalke, zato pa je za svetovno prvenstvo Andreja Mali vpoklicala mladinki Živo Klemenčič in Leno Repinc. Ti bosta danes nastopili ob standardnih Poloni Klemenčič in Lei Einfalt.

Polona Klemenčič je na tekmi mešanih parov s solidnim strelskim nastopom dobila razlog za optimizem, v dnevu premora se je umirila, danes pa se bo "poskušala spomniti teh občutkov na strelišču ter jih prenesti na štafeto". Ženska tekma se bo začela že ob 11.45.

Sončni dnevi načeli pokljuške proge

Sicer pa so topli dnevi močno zmehčali pokljuške proge, zato bodo tudi danes zelo pomembne dobro in pravilno namazane smuči. "Dober material," kot temu rečejo tekmovalci. Na progi "so področja v čisti senci s suhim snegom do čiste 'vode' tam na sončnem delu za jezerom", kot nam je stanje opisal Fak.

"Bil je velik izziv imeti dober material," nam je še zaupal in orisal, kakšne razlike lahko prinesejo dobre ali slabe smuči: "Na sprintu denimo sta imela Samuelsson in Puonsiluoma po minuto prednosti pred menoj, na posamični tekmi pa je Samuelsson tekel pol sekunde hitreje kot jaz in Ponsiluoma pet sekund. In to na dvakrat daljši razdalji, pa se je ta razlika skoraj izničila. Jaz ne verjamem, da lahko oni tako hitro padejo v formi, jaz pa zrastem. Ali obratno. Očitno je treba potegniti zaključek, da odloča tudi material. Imajo pa veliki seveda tudi v tem pogledu večkrat prednost kot mi."

