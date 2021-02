Norvežanke ubranile naslov, Slovenke v ozadju

Norveška biatlonska reprezentanca v postavi Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien in Marte Olsbu Roeiseland je zmagala na svetovnem prvenstvu na Pokljuki v štafeti 4 x 6 kilometrov. Slovenke Polona Klemenčič, Lena Repinc, Živa Klemenčič in Lea Einfalt so bile 19.

Slovenke so na tekmi, na kateri je nastopilo 23 štafet, s tremi kazenskimi krogi in 12 popravami zaostale 6:59,3 minute. Na vrhu so Norvežanke (0+11) za 8,8 sekunde ugnale Nemčijo (0+5) ter za 9,2 sekunde Ukrajino (0+7).

Norvežanke so bile vseskozi v vrhu. Najbolje so začele Italijanke, za katere je prva nastopila Lisa Vittozzi, a Tandrevoldova ni zaostala preveč, kar je za prevzem vodstva izkoristila prva junakinja Pokljuke Eckhoffova, ki si je danes priborila že četrto zlato kolajno.

Obetalo se je presenečenje

Obetalo se je presenečenje, saj so bile po polovici za Norveško Belorusinje, Ukrajinke in Poljakinje, sledile so Francozinje in Nemke, ki pa so za četrtim mestom zaostajale že pol minute. Najšibkejša norveška tekmovalke je bila Lienova, ki je naredila tudi nekaj strelskih napak, kar je za vodstvo izkoristila Belorusinja Darja Blaško in prva odšla s strelišča, v smučini pa je bila spet najmočnejša Norvežanka. Belorusinje in Poljakinje so zaostajale devet sekund, Ukrajinke 23 in Nemke, ki so tekle skupaj s Francozinjami, še 43.

V zadnji predaji je Roeiselandova potrdila vlogo favoritinje in Norveški obdržala minimalno prednost za novo kolajno. V ozadju je izjemno nastopala Ukrajinka Olena Pidrušna in po streljanju leže celo prevzela vodstvo, Franziska Preuss pa je Nemčijo kolajni približala na deset sekund. Jasno je bilo, da bo tokrat odločalo zadnje streljanje. Z njim je brezhibno opravila Preussova in se prebila na drugo mesto za Roeiselandovo, v končnici pa se je za srebro uspešno spopadla s Pidrušno.

Slovenke 19.

Slovenska štafeta je bila na koncu 19. Kot prva se je na progo podala Klemenčičeva, ki je v dveh strelskih nastopih nabrala tri poprave, mladi Repinčevi pa predala kot 17. Najmlajša slovenska reprezentantka je v prvem streljanju zgrešila enkrat, stoje pa zadela vse in obdržala položaj.

Klemenčičeva je brezhibnemu streljanju v ležečem položaju dodala kazenski krog v ležečem, a Slovenke so se še vedno borile za petnajsterico. "Strelski nastop je bil enak kot na tekmi mešanih štafet, a sem danes manj zadovoljna, ker se mi je že na tretji štafeti zgodilo, da tretjega strela nisem mogla popraviti in sem imela en kazenski krog. Mislim, da bi do zdaj to lahko že izboljšala. Tu sem dobila veliko novih izkušenj in novo samozavest, saj sem videla, da se lahko merim z najboljšimi. Predvsem pa mi je velika čast, da sem lahko tekmovala tu," je po prvenstvu povedala Klemenčičeva.

Roke pa so se bolj zatresle Einfaltovi, ki je morala v kazenski krog dvakrat, s čimer je Slovenija nazadovala na 19. mesto.

SP v biatlonu, štafeta (Ž):