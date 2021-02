Pokljuka Jakova Faka pustila lačnega, prireditelje pa ponosne

Za nami je svetovno biatlonsko prvenstvo na Pokljuki. V slovenskem taboru se niso veselili tako želene medalje, čeprav ji je bil Jakov Fak prav na zadnji tekmi prvenstva povsem blizu. Prireditelji so ponosni, da so se uspešno ubranili izbruha covid 19, so jih pa omejitve zaradi epidemije prikrajšale za zaslužek. Tudi v občinah Bled in Bohinj so si obetali invazijo žejnih, lačnih, zabave željnih in predvsem zapravljivih navijačev, pa dobili domala nič.

Jakov Fak se je čisto na koncu prvenstva približal kolajni. Foto: Guliverimage

"Sami ste videli, kako je bilo. Od začetka zelo slabo, s štafetnimi nastopi boljše in boljše, najboljše pa prav na koncu," je svoje nastope na domačem prvenstvu ocenil prvi slovenski adut Jakov Fak. V enajstih dneh je nastopil na vseh sedmih tekmah v programu, močno si je želel medalje in se ji s petim mestom najbolj približal prav na zadnji tekmi prvenstva, na nedeljskem skupinskem startu. Neuresničen cilj ga je pustil lačnega, do konca sezone si želi ambicije izživeti v svetovnem pokalu.

Dovžan zagnal sezono, Cisar kariero

Če Fak Pokljuko zapušča razočaran, pa je bil svež veter v slovenski reprezentanci Miha Dovžan. "Lokalec", doma iz Spodnjih Gorij, je šele na domačem dvorišču zares zagnal svojo sezono in se veselil drugega, tretjega in četrtega najboljšega izida v karieri. Prvenstvo je sklenil na prestižni tekmi s skupinskim startom, prvič v karieri je dirkal med trideseterico najboljših. Dobro je svojo priložnost izkoristil mladinec Alex Cisar in nakazal, da utegne biti naslednik šampiona Faka. V najmočnejši konkurenci seveda ni posegel po res vrhunskih uvrstitvah, saj mu manjka še kakšen kilogram mišic in kašno leto izkušenj, razveseljivo pa je, da ga je to jezilo. Karakter zmagovalca torej ima.

Foto: Guliverimage

Koronavirus nekaterim pokvaril tekmo sezone

Rok Tršan je zaostal za svojimi pričakovanji, sezono mu je pokvaril koronavirus, enako velja za Klemna Bauerja, ki se je trudil in mučil, pa moral nazadnje odnehati. Bauerja je covid 19 popadel v najbolj neprimernem trenutku, tik pred prvenstvom na Pokljuki. Epidemija leta ni prizanesla niti slovenski ženski vrsti. V tej je koronavirusu ubežala le Polona Klemenčič, ki pa je dobre predstave kazala le na štafetnih tekmah. Debi sta v elitni konkurenci doživeli mladinki Živa Klemenčič in Lena Repinc ter nakazali, da utegneta čez nekaj let prinesti nekaj veselja slovenskim ljubiteljem biatlona. Lea Einfalt je podobno kot Bauer na Pokljuki trpela, le da sama ni imela možnosti, da bi mesto prepustila drugi tekmovalki. Teh namreč trenutno ni.

Norvežani zavladali, še posebej Tiril Eckhoff

Če smo se pred prvenstvom spraševali, ali bomo tudi na drugem svetovnem prvenstvu pri nas, tako kot leta 2001, gledali norveško državno prvenstvo, smo odgovor dobili že prvi dan, ko je mešana štafeta, v postavi Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe, Tirill Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland osvojila prvo zlato. A v nadaljevanju medalj nista najbolj vneto zbirala Boe in Roeiselandova, ki sta na Pokljuko prišla kot vodilna tekmovalca svetovnega pokala, pač pa Laegreid in predvsem Eckhoffova, ki iz Slovenije odhaja do ušes nasmejana, s šestimi kolajnami v potovalni torbi.

Tiril Eckhoff, norveška kraljica Pokljuke 2021. Foto: Guliverimage

Skupaj so Norvežani pobrali 14 odličij, sedem zlatih, tri srebrne in štiri bronaste. J. T. Boe je v konkurenci posameznikov osvojil le en bron in se sam šteje med poražence. Francozi so s sedmimi odličji, dvema zlatima dokazali, da se dobro znajdejo tudi brez velikega Martina Fourcada. Upokojeni šampion jih je sicer razveselil z obiskom na Rudnem polju, tretja najuspešnejša država na Pokljuki pa je bila Švedska, z enim naslovom svetovnega prvaka in skupno šestimi medaljami.

Avstrijka za zgodovino

Avstrijski biatlon je dobil novo, zlato poglavje. Lisa Theresa Hauser je našim severnim sosedom pritekla in pristreljala prvo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih, za nameček je ob koroški Slovenki Dunji Zdouc ter Simono Ederju in Davidu Komatzu osvojila še srebro v mešanih štafetah. Čehi so močno proslavili zlato kolajno Markete Davidove, Belorusi bron Hane Sole in Ukrajinci bron ženske štafete, v postavi Anastazija Merkušina, Yulija Džima, Darja Blaško, Olena Pidrušna.

Nemci in Rusi z dolgimi nosovi

Veliki poraženci svetovnega prvenstva na Pokljuki pa so Nemci in Rusi. Prvi so po prvem tednu prvenstva govorili celo o "zgodovinskem polomu", šele predzadnji dan prvenstva so dočakali prvo odličje, zanj je poskrbela ženska štafeta (Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuss), ki je osvojila srebro. Rusko čast, mimogrede, ruski biatlonci in biatlonke so zaradi kazni zaradi sistemskega dopinga v državi, nastopali pod oznako RBU (Ruska biatlonska unija), je z bronom vsaj približno rešila moška štafeta (Said Karimula Halili, Matvej Jelisejev, Aleksander Loginov, Edvard Latipov).

Bali so se dveh stvari, koronavirusa in vremena

Pokljuka je v dveh tednih pokazala več obrazov, od mokrega pozno jesenskega v začetku, pred pravega zimskega v sredini, do zgodnje pomladanskega na koncu. Prireditelji so se uspešno spopadli z vsemi razmerami, prekaljeni na vsakoletnih tekmah svetovnega pokala so rutinirano opravili z vsemi izzivi. Tekmovalcem so pripravili enakovredne pogoje, najbolj pa so veseli, da so jih uspešno ubranili pred covid 19.

Tim Farčnik: "Škoda seveda je, moramo pa gledati pozitivno, lahko bi bilo namreč še veliko slabše in tega svetovnega prvenstva na Pokljuki sploh ne bi bilo." Foto: Simon Kavčič

"Osebno sem se bal dveh stvari, ena je koronavirus, druga pa je vreme. To sta dve stvari, na kateri ne moreš vplivati," si je v nedeljo oddahnil podpredsednik organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik. "Vesel sem, kako nam je uspelo obvladat ta covid 19, mi z izjemo okužbe nemškega trenerja avstrijske reprezentance ob prihodu na prvenstvo, nismo imeli niti ene okužbe v reprezentancah. Mednarodna biatlonska zveza je opravila 3.300 testov, zadnje v soboto, pa nobene okužbe ni bilo. To je izjemen uspeh. Nekaj okužb je bilo med novinarji oziroma televizijskimi ekipami in pokazalo se je, kako pomembni so ti mehurčki in kako strogo smo stvari postavili. Okužba se iz enega mehurčka ni prenesla v drug mehurček, pa tudi v prvem smo okužbe uspeli zajeziti."

Najpomembnejši rdeči mehurček s tekmovalci in tekmovalnimi ekipami je torej ostal nedotaknjen. Nekaj okužb je bilo ugotovljenih v ekipi prireditelja. "Med 532 ljudmi, ki so skrbeli za potek prvenstva, smo imeli samo tri okužbe. Dve med vozniki, eno pri rediteljih in smo takrat v celoti izločili tisto skupino voznikov in okužbo omejili. To mi je v posebni zadovoljstvo, saj sem se tega resnično najbolj bal. Tudi hoteli so bili polni zasedeni, pa nikjer ni prišlo do vnosa okužb. Mi smo vso hotelsko osebje testirali na tri dni, tako da smo resnično pazili na te stari. To je resnično velik uspeh Slovenije, nas organizatorjev in tudi drugih deležnikov," se je še pohvalil Farčnik.

Foto: Guliverimage

Na Bledu in v Bohinju so si obetali veliko, ostali pa praznih rok

Zaradi ukrepov za zamejitev širjenja virusa tokrat na Pokljuki ni bilo gledalcev. S tem so finančno škodo utrpeli tudi prireditelji prvenstva, še veliko hujšo pa gostinci in ponudniki turističnih storitev na Bledu in v Bohinju, ki so si od prvenstva obetali naval navijačev iz cele Evrope. Na Bledu bi potekale slavnostne podelitve medalj, pripravljen je bil bogat zabavni spremljevalni program, prvenstvo bi bil lahko pravi praznik športa, a žal, to preprosto ni bilo izvedljivo. "Škoda seveda je, moramo pa gledati pozitivno, lahko bi bilo namreč še veliko slabše in tega svetovnega prvenstva na Pokljuki sploh ne bi bilo," o tem pravi Farčnik.

Naslednjič se bo svetovna biatlonska elita na Pokljuki zbrala januarja 2023. Takrat bo četrta postaja svetovnega pokala, naslednjič pa marca 2025. Upamo, da obakrat tudi z navijači na prizorišču.

