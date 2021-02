Prvi adut naših biatloncev naelektreno do cilja: "Vozim 0,0 in pijem 0,0!"

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je pred svetovnim prvenstvom v biatlonu na idilični Pokljuki dejal, da kolajna ni samoumevna, čeprav je prav on naše glavno orožje v boju zanjo. Na zadnji postaji pred Pokljuko, v Antholzu/Anterselvi v Italiji je namreč spet stopil na stopničke, prve po olimpijskih igrah v Pjongčangu. Vseeno 33-letni as ostaja realističen. "Vsaka tekma je izziv zase," je še dodal pred pokljuškim izzivom. Vsi, ki spremljajo biatlon, si želijo, da bi se vse lepo izšlo.

Spremljajte Svetovno prvenstvo v biatlonu Pokljuka 2021: 9.–21. februar 2021

Foto: Klemen Razinger Največji uspehi v svetovnem pokalu, kamor prištevamo uvrstitve do desetega mesta, so rezultat trdih treningov in tehnične brezhibnosti. Nekaj ima z rezultati opraviti tudi sreča, a dobre priprave, usklajena podporna ekipa, izpiljena logistika in zaupanje vase imajo pri tem veliko vlogo.

Naš največji adut za kolajno se pred tekmami osredotoča na zastavljene naloge, da bi se predstavil v najboljši luči, obenem pa se zaveda, da so tudi na poti do tekem in treningov zelo pomembni trezna glava, mirna roka ter zanesljiv jekleni konjiček, ki služi posamezniku in okolju.

Avtomobil na električni pogon je v tem pogledu prvak, ki služi tudi našemu najboljšemu biatloncu, da se lahko brezskrbno odpravi na pot in vso svojo energijo posveča enemu cilju – biti najboljši na strelišču in na progi.

Varna in odgovorna mobilnost za zeleno prihodnost se začne v nas

"Vozim 0,0 in pijem 0,0," v skrbi za varno mobilnost svojim navijačem sporoča Jakov Fak in dodaja: "Trezna glava, mirna roka na tekmi in na poti."

Prehod v nizkoogljično družbo, ki je zavezana trajnostni mobilnosti, bo veliko uspešnejši tudi zaradi zavez, ki so si jih v ambiciozni strategiji 2021–2025 zadali v Petrolu. Gre za razvoj novih rešitev na področju elektromobilnosti in storitev mobilnosti, kar pomeni pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja.

A v življenju je vse laže doseči, če se obkrožimo z enako mislečimi. S partnerjem Pivovarna Laško Union so na poti v zeleno prihodnost že leta 2019 sklenili strateško partnerstvo na področju e-mobilnosti. K sodelovanju pri uresničevanju skupne vizije trajnostnega razvoja so povabili tudi Jakova Faka. Vsi se namreč zavedajo, da se varna in odgovorna mobilnost začne v nas, pa naj bo to vožnja z 0,0 izpusta toplogrednih plinov ali z 0,0 promila alkohola v krvi.

Odločitev za skupno akcijo ozaveščanja o varni in odgovorni mobilnosti "Vozim 0,0, pijem 0,0" v okviru sponzorstva Svetovnega prvenstva v biatlonu je bila torej tista prava pika na i uspešnemu sodelovanju.

Trajnostni odnos do okolja je mogoč le z električno mobilnostjo

Okolje, v katerem posluje skupina Petrol, je pred velikimi spremembami. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov.

Ker se pri Petrolu zavedajo, da promet v Sloveniji pomeni daleč največji vir toplogrednih plinov, so kot eni od prvih pri nas strateško začeli spodbujati razvoj električne mobilnosti in soustvarjati prehod na trajnostni promet za vse potrebe.

Njihovi dolgoročni in na videz nedosegljivi cilji sovpadajo s cilji naših najboljših biatloncev – doseči zelo visoke, na videz nedosegljive cilje in biti drzni v svojih dejanjih. Motivacija za doseganje visokih ciljev je zaradi ostre konkurence na obeh področjih, kot sta električna mobilnost in biatlon, vedno nadpovprečna.

Dovolj energije za pot od štarta do cilja

Biatlonci v eni tekmi pretečejo tudi do 20 kilometrov ter se vmes pomerijo še v streljanju. Njihova vzdržljivost je nepredstavljiva. Tudi avtomobil na električni pogon mora pod svojim pokrovom skrivati zmogljiv motor, ki kilovate kot za šalo spreminja v prevožene kilometre. Skoraj himalajske razmere na pravljični Pokljuki ne za športnike ne za e-vozila niso nobena ovira.

Za uspešno opravljeno pot z avtomobilom na električni pogon pa potrebujemo široko razvejano mrežo javnih električnih polnilnic. Petrol je eden od vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v regiji. Z rastočo mrežo, ki šteje že preko 350 polnilnih mest v regiji, poskrbi za brezskrbno pot z električnim avtomobilom, kjerkoli ste.

Z rastočo mrežo polnilnic je Petrol vodilni ponudnik polnilne infrastrukture v Sloveniji ter regiji, saj jih uporablja že več kot 90 odstotkov vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji. Uporaba polnilnic je s kartico elektromobilnosti ter z nedavno prenovljeno mobilno aplikacijo OneCharge preprosta in priročna.

Hitre polnilnice (DC 50 kW/AC 43 kW): prazno baterijo električnega vozila z zmogljivostjo od 18 do 24 kWh v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 odstotkov. Vsaka polnilnica za električna vozila ima tri priključke: DCA-CHAdeMO, DCC-CCS/Combo in AC.

prazno baterijo električnega vozila z zmogljivostjo od 18 do 24 kWh v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 odstotkov. Vsaka polnilnica za električna vozila ima tri priključke: DCA-CHAdeMO, DCC-CCS/Combo in AC. Običajne polnilnice (AC 22 kW): za polnjenje električnega vozila potrebujete svoj kabel, moč polnjenja na posamezni vtičnici pa je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno od tipa vozila.

za polnjenje električnega vozila potrebujete svoj kabel, moč polnjenja na posamezni vtičnici pa je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno od tipa vozila. OneCharge poskrbi za najlažje in najpreglednejše polnjenje električnega vozila. Ponuja nadzor nad polnjenjem in porabo, spletni zemljevid prostih polnilnic, plačilo brez gotovine, v aplikaciji, in pregled Zlatih točk, zbranih s polnjenji.

Elektrika za polnjenje avtomobila na domačem pragu

Električno polnilnico pa imamo lahko seveda tudi v svojem domu. Na Petrolu poskrbijo za vse, od dostave hišne električne polnilnice do strokovne montaže. Uporabnikom ponujajo še ugodno Petrol financiranje, s tehnično podporo in vzdrževanjem pa ostajajo s strankami tudi po namestitvi.

Ali ste vedeli? Avtomobil je lahko napolnjen v šestih urah! Z domačo električno polnilnico je e-vozilo napolnjeno hitreje in varneje kot prek običajne gospodinjske vtičnice – v šestih namesto v 16 urah. Ob prihodu domov avto priključite na domače omrežje in zjutraj bo spet pripravljen za pot. Polnilnice poleg priročne in preproste uporabe lahko omogočajo še pametno upravljanje porabe elektrike in integracijo v pametni dom.

Lažji prehod v brezogljični promet

Petrol pa pri prehodu v zeleni promet pomaga tudi podjetjem in občinam. Z namestitvijo polnilne infrastrukture in ponudbo E-vozilo kot storitev poskrbi za brezskrbno e-mobilnost. Gre za storitev, ki vključuje tako zavarovanje vozila, pomoč ob morebitni nezgodi ali okvari, nadomestno vozilo in servisiranje okvarjenega, pa še menjavo ter hrambo pnevmatik.

Kot primer navajamo Pivovarno Laško Union, ki se je skladno s svojo strategijo "Varimo boljši svet" odločila, da v svoj vozni park doda e-vozila s pomočjo Petrolovega poslovnega najema ter zagotovi električne polnilnice za svoj e-vozni park.