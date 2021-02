Po ohladitvi bo na Pokljuki bolj letelo, zato pa tudi bolj treslo na strelišču

Jakov Fak danes v boj za kolajno Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski ljubitelji biatlona bodo danes pesti stiskali za Jakova Faka, ki je v sredo na tekmi mešanih štafeta pokazal, da je obdržal formo z zadnje postaje svetovnega pokala v Anterselvi, kjer je na tekmi s skupinskim štartom spet stopil na stopničke. Tudi v šprintih se 33-letnik iz Mrkopalja dobro znajde, v teh je v svetovnem pokalu ne nazadnje dosegel tri od svojih osmih zmag, na svetovnem prvenstvu leta 2013 v Novem mestu na Češkem pa je v tej disciplini osvojil tudi bronasto odličje.

Na lanskem prvenstvu v Anterselvi na Južnem Tirolskem se Fak v šprintu ni najbolj izkazal, zasedel je skromno 45. mesto, najboljši slovenski tekmovalec pa je bil takrat Rok Tršan na 29. Tudi Miha Dovžan in Klemen Bauer nimata najlepših spominov na 54. svetovno prvenstvo, v šprintu sta bila daleč od najboljših, na 63. in 87. mestu. Danes bo na domačih progah ista četverica poskušala močno preseči izide iz Anterselve.

Bo Boe upravičil vlogo velikega favorita?

Prvi favorit za zlato odličje je tudi danes izvrstni Norvežan, vodilni tekmovalec svetovnega pokala in nosilec zlate kolajne s sredine tekme mešanih štafet, Johannes Thingnes Boe, ki ima s svetovnih prvenstev že dve najžlahtnejši odličji s šprinterskih tekem, iz Kontiolahtija 2015 in Östersunda 2019. Kaj pa Anterselva 2020? Takrat je v špritnu zmagal Rus Aleksander Loginov, pred francoskim dvojcem Quentin Fillon Maillet in Martin Fourcade, Johannes Thingnes Boe pa je bil le peti, zaostal je tudi za starejšim bratom Tarjeijem.

Johannes Thingnes Boe po sredini zmagi v mešani štafeti: Poskušal se bom sprostiti in ostati miren. To je zelo pomembno, da lahko dan za dnem dosegaš dobre rezultate. Foto: Sportida

Trojica v boj za zasledovalno tekmo

Šprinterske tekme so lahko nepredvidljive in napete, dobro razpoloženi Fak se bo danes poskušal vmešati v boj za odličje, medtem ko si preostali trije slovenski tekmovalci želijo osvojiti točke svetovnega pokala (te se v biatlonu delijo tudi na svetovnih prvenstvih) in se uvrstiti na nedeljsko zasledovalno tekmo (najboljših 60 s šprinta). Bauer je sicer v začetku leta staknil novi koronavirus, ki mu je, kot se je izkazalo na sredini tekmi, pobral precej moči, skozi sezono pa sta v tekaški formi nihala tudi Tršan in Dovžan, ki sta novi koronavirus prebolela pred sezono.

Dekleta nimajo česa izgubiti

Dekleta bodo prvo tekmo posameznic na tem prvenstvu opravila v soboto. V sredo sta si tekmovalni pulz izmerili Polona Klemenčič in njena sestrična Živa Klemenčič, ki je pri 20 letih debitirala na tekmah najvišje ravni. Nastopili sta po svojih zmožnostih, za boj z najboljšimi trenutno še nista pripravljeni, Fak pa jima je po tekmi sporočil: "Jaz verjamem v dekleta. Noben začetek ni lahek, zanju je bila to velika preizkušnja. Za Živo sploh prva tekma svetovnega pokala, pa že svetovno prvenstvo. Upam, da se bodo dekleta sprostila in uživala. Saj ni kaj izgubiti, naredila bodo najbolje, kar lahko, in to je najpomembnejše."

Polona Klemenčič o razmerah na Pokljuki: Pravzaprav je vseeno, kakršne koli razmere že so, z njimi se moraš pač sprijazniti. Foto: Guliverimage

Strelsko v redu, tekaško ne

Polona Klemenčič je bila zadovoljna s strelskim nastopom, s tekaškim pa ne, tudi zato je bila pri napovedih naslednjih tekem še negotova. "Ne vem še natanko, na katerih tekmah bom štartala, to bo povedala Malijeva. Upam pa seveda, da bom dobila še kakšno priložnost," nam je povedala na Rudnem polju.

Kmalu zatem smo imeli priložnost o tem povprašati tudi Andrejo Mali. "Veliko izbire v resnici nimamo, zato imam seveda kar dobro predstavo, katera bo kje štartala. V soboto imamo šprint, tam računam na še eno mladinko Leno, končno se nam bo pridružila Lea, in na Polono," nam je naštela tekmovalke, ki bodo zapolnile slovensko kvoto.

Komaj 17-letna Lena Repinc bo v soboto dočakala krstni nastop na tekmi najvišjega ranga. Foto: Guliverimage

Debi za 17-letnico

Polona Klemenčič bo torej v soboto dobila želeno priložnost, Lea Einfalt se vrača po prebolelem koronavirusu, dobili pa bomo še eno debitantko na veliki sceni, mlado, komaj 17-letno Leno Repinc. Kam pa sta izginili Nina Zadravec in Nika Vindišar? Zadravčeva v tej sezoni ni pokazala prave volje in napredka, nato jo je zdelal še koronavirus, zato je izpadla iz kombinatorike Andreje Mali, nam je pojasnila ta, o Vindišarjevi pa: "Nika trenira z nami kot rezerva, a ima težave s pljuči, koronavirus je pri njej pustil posledice in je prihodnost pri njej na žalost še nekoliko negotova."

Bo Norvežanka ponovila Anterselvo 2020?

Slovenk torej v soboto ne pričakujemo v boju za kolajne, zato pa bomo z zanimanjem opazovali, ali bo norveška zvezdnica Marte Olsbu Roeiseland na Pokljuki ponovila bleščeče predstave iz Anterselve 2020. Na lanskem biatlonskem svetovnem prvenstvu je namreč osvojila pet zlatih in dve bronasti kolajni, danes bo v šprintu branila naslov svetovne prvakinje.

Marte Olsbu Roeiseland je pred letom dni na prvenstvu v Anterselvi osvojila pet kolajn. Foto: Sportida

Pokljuka bi lahko postala zgodovinska, saj Roeiselandova napada absolutni ženski rekord v številu naslovov. Zlato, ki ga je v sredo osvojila kot članica norveške mešane štafete, je bilo že njeno deseto na svetovnih prvenstvih, rekorderko Magdaleno Neuner lahko ujame že v nedeljo, Nemka ima namreč 12 zlatih kolajn. Zanimivo pa je, da je Roeiselandova le dve od svojih desetih zlatih kolajn osvojila v posamični konkurenci, Neunerjeva jih je šest.

Na progi bo bolj letelo, na strelišču pa bolj treslo

Ohladitev, ki je poskrbela za hitrejši sneg na Pokljuki, bo tako malo zmanjšala razlike med močnejšimi in šibkejšimi tekačicami, Polona Klemenčič se tega veseli, a obenem opozarja tudi na novo nevarnost: "Načeloma imam zelo rada hitre proge, te mehkejše niso zame, toliko bolj se mučim. A če je bolj mrzlo, je pa tudi na strelišču nekaj težav, ker me zebe v roke ... Pravzaprav je vseeno, kakršne koli razmere že so, se moraš z njimi pač sprijazniti."

