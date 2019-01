Postanek slovenskega skakalca, ki ga ni pričakoval

Slovenska reprezentanca bo v današnjih kvalifikacijah štela šest članov, želja strokovnega vodstva pa je, da bi v naslednji periodi skakala sedmerica. Zato je v Klingenthal, kjer sta ta konec tedna dve tekmi celinskega pokala, odpotoval Rok Justin, ki je tako nastopil le na eni tekmi novoletne turneje.

Najbližje namreč je, da Sloveniji za svetovni pokal priskače novo vstopnico. Na zadnji postojanki celinskega pokala, kjer se delijo kvote za svetovni pokal, v Engelbergu je bil skupaj z Anžetom Laniškom in Nejcem Dežmanom najbolj razpoložen slovenski skakalec in ti trije so bili tudi kandidati, na katere je strokovno vodstvo računalo. A je Lanišek kot prvi odpadel, saj je odlično skočil na novoletni turneji v Innsbrucku in osvojil celo dvanajsto mesto.

"V bistvu smo bili po prvi tekmi Lanišek, Justin in jaz zelo skupaj. Drugo tekmo se mi je zgodil spodrsljaj, kakor tudi organizatorju. V drugi seriji sem bil diskvalificiran. Za kvoto sem bil hendikepiran. Bilo je rečeno, da bo eden imzed dvojica Justin – Lanišek, ki bo slašbi v Innsbrucku, odpotoval v Klingenthal po kvoto," je dejal Dežman.

Zaveda se, da ima lepo priložnost

Upa, da bo skakal, kot zna. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pričakoval je, da se bo tudi on podal z B ekipo v Nemčijo, kjer ji zaradi zdravstvenih težav Igorja Medveda poveljuje Goran Janus, a se je zgodil preobrat. "Spakiran sem imel za Klingenthal, nato me je Robert Hrgota klical, da bova naredila postanek v Bischofshofnu in če se strinjam. Razumljivo sem bil vesel. Vsako priložnost je treba izkoristiti," je z nasmeškom na obrazu dejal Dežman.

Marca lani je bil 26-letni skakalec nazadnje v svetovnem pokalu, pred tem pa bil nekaj časa tudi na stranskem tiru. Tja so ga postavile težave z diskus hernijo. "Zdaj nimam več težav. Že lani sem oddelal sezono brez bolečin. Morda pri vajah z utežmi čutim naslednji dan nekaj bolečine, vendar hrbet ni več takšen kot pri 16 letih. Sicer pa načeloma lahko vse delam."

Za povratek v svetovni pokal mu je stroka namenila pravo mesto. V Bischofshodnu je bil namreč pred štirimi leti enajsti, kar je njegova najboljša uvrstitev na novoletni turneji.

"Lepo priložnost imam. Nimam kaj izgubiti. Lahko le pridobim. Vse moteče dejavnike bom skušal odmisliti in se zbrati na skoke. Skakalnica v Bischofshofnu je specifična. Miza je dolga, nalet položen, ampak mi je to dobro. Glede na to, da na mizi večkrat zamudim, bi mi lahko to tu koristilo," se je zasmejal Dežman.