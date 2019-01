Takšne napake ne bo ponovil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalci so imeli tekmovalni premor

Narava je v soboto zmagala. Kvalifikacije so bile prestavljene na nedeljo.

Narava je v soboto zmagala. Kvalifikacije so bile prestavljene na nedeljo. Foto: Jaka Lopatič

Sobota je bila za smučarske skakalce, ki tekmujejo na prestižni novoletni turneji, nekoliko drugačna. Zaradi sneženja je bilo nekaj negotovosti, na koncu pa so jim prižgali rdečo luč in kvalifikacije so odpadle. A slovenski orli so se pripravljali, kot če bi šlo zares. Naš najboljši Timi Zajc tudi v nedeljo računa na dober dosežek.

Strokovni štab na čelu z glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem je bil v soboto na skakalnici že ob približno 12. uri in po petih urah čakanja odpotoval iz Bischofshofna proti Sankt Johann im Pongauu, kjer je reprezentančni tabor.

Zaradi preobilnega sneženja so bili kvalifikacije in trening skoka namreč prestavljeni. Kvalifikacije bodo izpeljali na dan tekme, v prvi seriji pa nato ne bomo videli dvobojev na izpadanje.

Slovenski skakalci so v bazi čakali na informacije strokovnega vodstva. Okoli 16. ure so izvedeli, da ne bo nič s skakanjem, kljub temu pa so se pripravljali, kot da bi bil običajen tekmovalni dan.

"Pripravil sem se, kot da kvalifikacije bodo," je dejal Pavlovčič. Foto: Vid Ponikvar

"Zjutraj sem nekoliko dlje spal. Pred odhodom na skakalnico smo šli v fitnes. Naredili smo aktivacijo, polovičko treninga. Pripravil sem se, kot da kvalifikacije bodo. Ko so jih odpovedali, sem šel nazaj v sobo," je dejal Bor Pavlovčič, ki je na nekoliko posebni skakalnici v Bischofshofnu že skakal: "Včasih se mi zdi še bolje, če je ne poznaš. Glede na to, da je posebna, bi bilo morda dobrodošlo, da bi opravili kakšen skok več. Zlasti zato, ker je dolga miza, nalet. Enkrat sem že skakal tu in imel težave. Upam, da jih bo zdaj manj."

Zajc: Takšen dan koristi

TImi Zajc se je pripravljal, kot da bodo kvalifikacije izpeljali. Foto: Sportida Njegov cimer Timi Zajc, ki je z osmim mestom naš najboljši na prestižni turneji, je letos psihično bistveno bolje pripravljen in turneja ga ni utrudila kot lani, ko ga je prav v Bischofshofnu začelo pobirati: "Takšen dan koristi, da malce pozabiš na skoke. Glava se spočije. Je pa drugače kot lansko sezono. Zdaj utrujenosti ne čutim. Lani v takšnem času sem jo zelo. Sicer pa je za mano dolg dan. Zjutraj je bilo tako, kot bi bile kvalifikacije. Za uro odhoda smo imeli vse pripravljeno. Ko smo hoteli iti, smo naredili aktivacijo, če bi morda morali na skakalnico."

Timi se lahko pohvali s tem, da je edini Slovenec, ki ne pozna poraza v dvobojih na novoletni turneji. Lani je zmagal štirikrat, letos trikrat, v nedeljo pa dvoboja na izpadanje ne bo, kar pomeni, da bo imel vse do naslednje turneje stoodstoten izkupiček.

Tudi na zadnji postojanki bi rad skočil med najboljšo deseterico: "Upam, da bom prikazal dva zelo dobra skoka in izpolnil svoj cilj. V Innsbrucku sem bil po prvi seriji zelo visoko, želja po stopničkah je bila prevelika. Če bom tu tako visoko, takšne napake ne bom ponovil."