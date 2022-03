Za konec sezone hud boj za več nagrad, tudi s Slovenci v glavnih vlogah

Na petkovi posamični tekmi pod Poncami so nas slovenski orli navdušili s popolno prevlado, ko so Jelar, Peter Prevc, Lanišek in Zajc zasedli prva štiri mesta. V soboto so isti štirje asi zmagali še na ekipni tekmi, danes pa bodo s Cenetom Prevcem in Lovrom Kosom napadali še en odmeven rezultat.

Cene Prevc bo nastopil s številko 7, Lovro Kos 9, Anže Lanišek 25, Peter Prevc 26, Timi Zajc 29 in Žiga Jelar 30. Danes tekmuje le najboljših 30 letalcev na svetu. Tekma se bo začela ob 10. uri.

Dokončno bo znano ...

Rjoju Kobajaši je tik pred skupno zmago. Foto: Guliverimage Veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu še ni v rokah Japonca Rjojuja Kobajašija, ki sicer s 1.589 točkami udobno vodi, a mu ga lahko ob sicer le malo verjetnem razpletu dogodkov še vedno izmakne Nemec Karl Geiger (1.500 točk).

V boju za mali kristalni globus najboljšega letalca sezone je v najboljšem položaju Žiga Jelar z 230 točkami, a mu za ovratnik močno diha Timi Zajc, z vsega 20 točkami zaostanka. Avstrijec Stefan Kraft je tretji v tej razvrstitvi z okroglimi 200 točkami, sledijo še Poljak Piotr Žyla (138), pa Slovenca Peter Prevc (134) in Anže Lanišek (126) …

Tudi v pokalu narodov je slovenska reprezentanca teoretično še v boju za zmago, za vodilno Avstrijo (5.694 točk) zaostaja za 194 točk, tretja Nemčija jih je v sezoni zbrala 5.339.

V igri je tudi še skupna zmaga Planica 7 (štejejo se dosežki v kvalifikacijah, petkovi in nedeljski posamični ter sobotni ekipni tekmi). Zajc ima pred zadnjima poletoma 8,8 točke prednosti pred Petrom Prevcem, tretji Kraft zaostaja 15,7, Jelar 17,6 in Lanišek, ki je bil po četrtku in petku vodilni, 19,9 točke.

Planica, druga posamična tekma:

Preberite še: