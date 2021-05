Od velikih oči do jasnega pogleda

"Cilji morajo biti visoki, a ne previsoki. Realno moram gledati na vse skupaj. Za zdaj sem osredotočen na najvišja mesta. Vsako stvar gledam posebej, kako bom do nje prišel," je optimističen slovenski skakalec Bor Pavlovčič, ki je v pretekli zimi prijetno presenetil in se izstrelil med najboljše.

V svetovni pokal je 22-letni Bor Pavlovčič prišel kot član B-ekipe in z velikimi očmi začel odkrivati nov svet. Bili so vzponi in padci, a so bili prvi tisti, ki so izstopali. V začetku februarja je v Klingenthalu premierno skočil na zmagovalni oder. Na srečno soboto je bil tretji, dan pozneje pa se je na drugem mestu spogledoval celo zmago. Za vsega 0,7 točke mu je jo izpred nosa vzel junak zadnje zime Halvor Egner Granerud.

A se s tem ni zaustavil pri zbiranju stopničk. Nove je napadel v domači Planici in tudi na Letalnici bratov Gorišek se je razveselil tretjega mesta, kar ima zanj še toliko večjo vrednost, saj je član lokalnega skakalnega kluba ND Rateče Planica.

Prilagajanja in lovljenja ob menjavi štaba

"Tako sem dobil velik zagon za nadaljevanje, saj sem sebi dokazal, da sem sposoben. Čeprav je bilo veliko pomanjkljivosti, pa se je skoraj vse 'poklopilo'. Dodatna motivacija na treningih je olimpijska sezona," je dejal 13. skakalec pretekle zime.

Zadovoljen je bil z delom v B-reprezentanci, ki jo je vodil Igor Medved, zato je ob vstopu v osrednjo A-izbrano vrsto potreboval nekaj časa: "Za zdaj je kar težko. Zamenjal sem celoten štab. Nekaj prilagajanja in lovljenja je bilo. Težave s hrbtom smo lani zelo dobro sanirali. Moja želja je, da tudi letos ohranim preventivo, da ne pride do poškodb. Stremim k temu, da poizkušam ujeti lansko formo. Predvsem želim popraviti napake."

Pogled proti najvišjim mestom

Najtežje trenutke je v pretekli zimi preživljal prav na domačih tleh. Veliko si je obetal od decembrskega svetovnega prvenstva v poletih v Planici, a se mu načrti niso izšli, kot si je želel. Zato pa je bila marčevska Planica povsem nekaj drugega: "Mislim, da sem že postal precej samozavesten. V sezono sem vstopil že samozavesten. Nato so si sledili novosti, padec forme, dvomi. Poskusil sem in si zgradil samozavest. Planica je bila zelo dober pokazatelj, česa je glava sposobna. Morda nisem bil telesno, fizično čisto pripravljen, a sem imel v glavi cilj − biti vrhunski, in to, da iz dneva v dan gradim. Tako se je tudi zgodilo."

Za konec sezone si je v Planici privoščil sladoled. Foto: Guliverimage

Po končani sezoni je imel namen odpotovati v Egipt, a so bile ponudbe za odhod v afriško državo prepozne, saj so se že začele priprave na novo sezono. Tako se je spočil doma, nekajkrat poletel z jadralnim padalom in tudi med letenjem pogledoval proti prihodnosti ter ciljih: "Cilji morajo biti visoki, a ne previsoki. Realno moram gledati na vse skupaj. Če pride nevšečnost, je težko ciljati na visoka mesta, če vem, da nekaj ni v redu. Za zdaj sem osredotočen na najvišja mesta. Vsako stvar gledam posebej, kako bom do nje prišel."