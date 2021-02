Nova tekma skakalcev, nova priložnost za odličje

Od 17. ure se obeta nadvse zanimiva tekma mešanih ekip, v katero Slovenija vstopa z najmočnejšimi orožji na prvenstvu v Obertsdorfu. Za našo reprezentanco bo prva nastopila Nika Križnar (štartna številka 10), nato Bor Pavlovčič (22), pa nato svetovna prvakinja Ema Klinec (34) in nazadnje Anže Lanišek (46), ki je včeraj osvojil bron na posamični tekmi.

Tekme mešanih ekip so v programu svetovnih prvenstev od Val di Fiemmeja 2013, tam je slovenska postava Urša Bogataj, Jaka Hvala, Špela Rogelj in Peter Prevc zasedla osmo mesto, v Falunu 2015 so bili Maja Vtič, Nejc Dežman, Rogljeva in Prevc peti, v Lahtiju 2017 Nika Križnar, Anže Lanišek, Ema Klinec in najstarejši od bratov Prevc četrti, z leseno medaljo pa so Bogatajeva, Žiga Jelar, Križnarjeva in Prevc končali tudi tekmo mešanih ekip pa prvenstvu v Seefeldu leta 2019.

Letos tako prvič v slovenski mešani ekipi na svetovnih prvenstvih ne bo Petra Prevca. Sicer je bila letos ena tekma mešanih ekip že v svetovnem pokalu, v Rasnovu v Romuniji so Nika Križnar, Cene Prevc, Ema Klinec in Žiga Jelar zasedli drugo mesto.

Oberstdorf, SP, mešane ekipe, 1. serija:

