Kos v finalu od sreče skoraj padel in se približal stopničkam

Skakalnica v nemškem Oberstdorfu je gostila prvo dejanje 72. turneje štirih skakalnic. Zmagal je domačin Andreas Wellinger. Drugi je bil Japonec Rjoju Kobajaši, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft. Iz prve serije so imeli tolikšno prednost, da so zadržali prva tri mesta, pa čeprav sta v finalu navdušila Lovro Kos in Peter Prevc. Lovro je napredoval s 13. na četrto mesto, Peter pa z 20. na deveto. Timi Zajc je končal na 14. mestu, Anže Lanišek, ki je imel na skakalnici pod Senčno goro oba dneva težave, je bil 18., Domen Prevc pa 22. Turneja se bo nadaljevala v nedeljo s kvalifikacijami v Garmischu.

Peter Prevc Foto: Guliverimage Od Slovencev je v finalu prvi skočil 27. po prvi seriji Domen Prevc in izkoristil ugoden veter (133,5 metra), tako je pridobil pet mest. Še več jih je Peter Prevc, 20. po prvem skoku je namreč skočil kar 138 metrov in bil navdušen v izteku skakalnice. Tudi Timi Zajc je bil daljši v finalu (132 metrov) kot v prvi seriji, še daljši pa Lovro Kos (139,5 metra), ki je od veselja skoraj padel. In Kos je bil v finalu prvi, ki je prehitel Petra Prevca. A na vrhu je ostalo še 12 tekmovalcev. Anže Lanišek tudi v finalu ni zmogel dlje od 125 metrov.

Zmagovalec Andreas Wellinger Foto: Reuters Če so imeli Slovenci v prvi seriji smolo z vetrom, so imeli boljše pogoje v finalu. Veliko težje pa najboljši iz prve serije in Kos ter Peter Prevc sta pridobivala mesto za mestom. Lovra je kot prvi prehitel šele tretji po prvi seriji Avstrijec Stefan Kraft (125 metrov). Nato pa še Japonec Rjoju Kobajaši (129 metrov) in Nemec Andreas Wellinger (128 metrov), ki je zmagal pred več kot 25 tisoč domačimi navijači. Kos je tako tekmo končal na četrtem mestu in ostaja pri enih posamičnih stopničkah v svetovnem pokalu (dosegel jih je prav na novoletni turneji, pred dvema letoma je bil tretji v Garmischu). Prvi trije so imeli enostavno preveliko prednost iz prve serije.

Slovenci obžalujejo prvo serijo

"Super druga serija, treba bo pa še malo popraviti prvo in potem bomo lahko tudi kaj višje," je bil po drugi najboljši uvrstitvi v karieri redkobeseden Kos. "Bil sem prvak kvalifikacij, ko je šlo zares pa mi ni šlo najbolje. Prvi skok je bil malo mimo in sem zato izgubil možnosti za prvih šest. Sem pa z drugim skokom popravil vtis in se prebil v prvo deseterico," je svoje nastope v Oberstdorfu povzel Peter Prevc. "S svojimi skoki sem kar zadovoljen, z rezultati ne toliko. Tekma je bila težka. Gremo z dvignjeno glavo v Garmisch," pa je po prvi tekmi turneje povedal Zajc.

Novoletna turneja, Oberstdorf (M):

V prvi seriji Peter najdaljši od Slovencev, a četrti med njimi

Po prvi seriji je vodil Wellinger (139,5 metra). Imel je skoraj pet točk prednosti pred Kobajašijem (134,5 metra) in nekaj več kot pet pred Kraftom (132,5 metra). Slovenci se v spremenljivem vetru niso znašli: Kos je bil 13. (123 metrov), Zajc 14. (121 metrov), Lanišek 16. (123,5 metra), na kvalifikacijah tretji Peter Prevc šele 20. (124,5 metra), Domen Prevc pa 27. (115 metrov).

Domen Prevc Foto: Reuters V prvi seriji na izločanje, ki je potekala v spremenljivem vetru, s prekinitvami in premikanjem zaletnega mesta, je kot prvi od Slovencev skakal Lanišek (123 metrov, 132,6 točke), v dvoboju z Arttijem Aigrom iz Estonije (111 metrov, 107,9 točke) se je zanesljivo uvrstil v finale. Je pa skomignil z rameni, s svojim skokom ni bil najbolj zadovoljen. Domen Prevc (115 metrov, 122,4 točke) je v zahtevnih vetrovnih razmerah skakal proti Švicarju Remu Imhofu (116 metrov, 120,3 točke). Čeprav je bil kratek, je vseeno dobil dvoboj in mesto med trideseterico.

Še en Švicar Gregor Deschwanden (124 metrov, 137,2 točke) je premagal Zajca (121 metrov, 134,1 točke), ki pa se je v finale prebil kot eden od petih srečnih poražencev. Kos (123 metrov, 135,6 točke) je tekmoval s Poljakom Kamilom Stochom (117 metrov, 125,1 točke), ki je daleč od stare šampionske forme. Kot zadnji od Slovencev je v prvi seriji skočil Peter Prevc (124,5 metra, 128,1 točke). S skokom tudi on ni bil najbolj zadovoljen, a je brez težav premagal Finca Eetuja Nousianena (116,5 metra, 114,8 točke).

Z napako na odskoku in dolžino vsega 105,5 metra je razočaral zadnji zmagovalec turneje Norvežan Halvor Egner Granerud. Ostal je brez finala in tako že po prvi osmini turneje izgubil vse možnosti, da bi ubranil zlatega orla.

V poskusni seriji in v kvalifikacijah najdaljši Slovenec Peter Prevc

Peter Prevc Foto: Guliverimage Poskusno serijo je dobil avstrijski skakalec Jan Hörl (131,5 metra in 96,1 točke), Kraft je bil drugi (133,5 metra, 95,8 točke). Slovencev ni bilo med 10: Lanišek je bil 11. (124 metrov, 80,0 točke), Peter Prevc 12. (128,5 metra, 79,8 točke), 17. je bil Domen Prevc (125 metrov, 77,1 točke), tik za njim Kos (123,5 metra, 76,2 točke). Zajc je poskusni skok izpustil.

V četrtkovih kvalifikacijah je najdlje skočil Peter Prevc, ki je navdušil s tretjim mestom (138 metrov, 150,2 točke), na tekmo pa so se uvrstili vsi Slovenci. Kos je bil 14. (126,5 metra), Zajc (130 metrov) je zasedel 18. mesto, 23. je bil Lanišek (120 metrov), 29. pa Domen Prevc (117 metrov).