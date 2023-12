Peter Prevc najdaljši, Lanišku se dva skoka nista izšla

S kvalifikacijami v Oberstdorfu se je začela 72. turneja štirih skakalnic. Prvo dejanje prestižnega tekmovanja za zlatega orla je dobil Nemec Andreas Wellinger (135 metrov, 151,4 točke). Slovenski veteran Peter Prevc je navdušil z najdaljšo daljavo kvalifikacij in tretjim mestom (138 metrov, 150,2 točke). Na petkovo tekmo so se uvrstili tudi ostali Slovenci: 14. Lovro Kos (126,5 metra), 18. Timi Zajc (130 metrov), 23. Anže Lanišek (120 metrov) in 29. Domen Prevc (117 metrov).

Peter Prevc Foto: Reuters Na kvalifikacijah prve tekme turneje v Oberstdorfu je nastopilo samo 58 tekmovalcev, kar pomeni, da se jih na tekmo ni uvrstilo samo osem. S številko 38 je prvi od Slovencev nastopil Lovro Kos in skočil 126,5 metra, kar je bilo dovolj za uvrstitev in tudi vlogo nosilca para. Takoj za njim je nastopil Domen Prevc in pristal pri 117 metrih. Zanesljivo sta se na tekmo uvrstila tudi Timi Zajc (130 metrov) in Peter Prevc, ki je skočil kar 138 metrov, najdlje med vsemi. Pa je imel pred turnejo nekaj težav z gležnjem in je zato na treningih manj skakal. Žirija tekmovanja je za njim tako znižala zaletno mesto. Prvi slovenski adut Anže Lanišek ni imel najboljšega vetra in je pristal pri vsega 120 metrih, kar je bilo dovolj za uvrstitev na tekmo, a ne za prvo dvajseterico na kvalifikacijah. Pravi, da ve, kakšna napaka in zakaj se mu je zgodila.

Skok za samozavest in mirnost na petkovi tekmi, je po kvalifikacijah poudaril Peter Prevc. "Dobre skoke sem naredil tudi na treningu, imel v kvalifikacijah dobro daljavo. Sedaj moram ostati miren po takem uspehu. Hočeš nočeš zrastejo apetiti. Saj veste, kakšni smo ljudje, kar hitro postanemo požrešni. Pred desetletjem smo bili veseli, če je bila dosežena uvrstitev med dvajseterico, sedaj smo nezadovoljni, če ni nobenega med prvo trojico. Tako je tudi pri posameznikih," je za Val 202 dejal Peter Prevc.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage Zaradi premočnega vetra v hrbet so bile pred nastopom zadnjih petih kvalifikacije za nekaj minut prekinjene. Domača aduta Andreas Wellinger in Karl Geiger sta nato skočila 135 oziroma 134 metrov in ob pribitku točk (nižje zaletišče) prehitela Petra Prevca, ki je tako kvalifikacije končal na tretjem mestu. A šlo je za majhne razlike, za desetinke točk. Najboljši skakalec zime Avstrijec Stefan Kraft je pristal pri 131 metrih, kar je zadoščalo za sedmi rezultat kvalifikacij. Zmagovalec kvalifikacij Wellinger je za nagrado dobil tri tisoč švicarskih frankov (približno 3.200 evrov).

Oberstdorf, kvalifikacije za petkovo tekmo (M):

Pred kvalifikacijami so izpeljali dve seriji treninga, med najboljšimi desetimi so bili trije Slovenci Timi Zajc (128,5 metra in 123,5 metra, Peter Prevc 124 metrov in 123,5 metra ter Lovro Kos 125,5 metra in 121 metrov). Prvemu adutu slovenske ekipe Anžetu Lanišku se je drugi skok ponesrečil (125,5 metra in 108 metrov).

Kvalifikacije so na tem tekmovanju še toliko pomembnejše, saj določajo pare za posamično tekmo. Vseh 25 zmagovalcev se bo namreč uvrstilo v finale, ob njih pa ostaja še pet mest za srečne poražence. Prva serija se v petek začne ob 17.15.

Zmago na turneji brani Norvežan Halvor Egner Granerud, ki pa letos ni v takšni formi in v skupnem seštevku zaseda 13. mesto. Tretje mesto iz prejšnje sezone pa bo poskušal ubraniti ali nadgraditi Lanišek. Pred njim je pred 12 meseci končal le Dawid Kubacki, ki pa prav tako kot vsi Poljaki letos ne blesti. Prvi favorit za zlatega orla je Avstrijec Stefan Kraft, ki je turnejo dobil dvakrat (2014/15, 2016/17).