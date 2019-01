Rjoju Kobajaši do pokra zmag in zlatega orla

Končana je 67. turneja štirih skakalnic, veliki junak pa najboljši skakalec te zime Rjoju Kobajaši. Japonec je zmagal na vseh štirih tekmah turneje ter po Svenu Hannawaldu in Kamilu Stochu konkurenco pokoril s pokrom zmag.

22-letni skakalec iz dežele vzhajajočega sonca je po prvi seriji zasedal četrto mesto, za vodilnim Markusom Eisenichlerjem je zaostajal štiri točke, a v finalu dokazal, da je ta trenutek najboljši v skakalni karavani. S skokom, dolgim 137,5 metra, je vrgel rokavico tekmecem in na koncu drugega Stefana Krafta ugnal za skoraj 15 točk.

Na tretjem mestu je v Bischofshofnu presenetljivo končal Stephan Leyhe, ki je na zmagovalni oder skočil z 11. po prvi seriji. Eisenbichler je zasedel četrto mesto in bo moral na premierno zmago svetovnega pokala še počakati.

V seštevku turneje je Kobajaši za kar 62,1 točk premagal Eisenbichlerja, na tretje mesto se je zavihtel Leyhe. Zajc je padel na končno 20. mesto, Semenič je zasedel 28. mesto.

Timi Zajc je imel težave z zadrgo na rokavu in ostal brez finala. S tem je bilo konec upanja na deseterico v seštevku turneje. Na koncu je zasedel 20. mesto. Foto: Reuters

Skozi sito zgodnjepopoldanskih kvalifikacij so se prebili štirje Slovenci, ki po prvi seriji niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Le Anže Semenič se je s skokom, dolgim 122 metrov, uvrstil v finale. Njegov nastop je zadoščal za 27. mesto. V finalu je skočil 126 metrov in napredoval na 21. mesto.

Anže Semenič je bil na 21. mestu edini Slovenec s točkami na zadnji tekmi turneje. Foto: Getty Images

Kar dva od Slovencev sta imela težave z opremo. Anže Lanišek je zaradi težav nastopil z manjšim zamikom, pristal pri 112 metrih in končal kot 39.

Oprema jo je zagodla tudi najmlajšemu in najboljšemu Slovencu na turneji Timiju Zajcu. Tudi on je skočil nekoliko pozneje, kot je bilo predvideno, saj je imel težave z zadrgo na rokavu. 18-letnik je nato pristal pri zgolj 114 metrih in želj, da bi končal med deseterico v seštevku turneje, je bilo konec, saj je na 43. mestu ostal brez finala.

Povsem ga je polomil Jernej Damjan. S 103 metri je končal na zadnjem, 50. mestu.

Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih:

1953: Sepp Bradl (Avt)

1953/54: Olav Björnstad (Nor)

1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

1959/60: Max Bolkart (ZRN)

1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

1962/63: Toralf Engan (Nor)

1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

1966/67: Björn Wirkola (Nor)

1967/68: Björn Wirkola (Nor)

1968/69: Björn Wirkola (Nor)

1969/70: Horst Queck (NDR)

1970/71: Jiri Raška (Češ)

1971/72: Ingolf Mork (Nor)

1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75: Willi Pürstl (Avt)

1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

1979/80: Hubert Neuper (Avt)

1980/81: Hubert Neuper (Avt)

1981/82: Manfred Deckert (NDR)

1982/83: Matti Nykänen (Fin)

1983/84: Jens Weissflog (NDR)

1984/85: Jens Weissflog (NDR)

1985/86: Ernst Vettori (Avt)

1986/87: Ernst Vettori (Avt)

1987/88: Matti Nykänen (Fin)

1988/89: Risto Laakonen (Fin)

1989/90: Dieter Thoma (Nem)

1990/91: Jens Weissflog (Nem)

1991/92: Toni Nieminen (Fin)

1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

1993/94: Espen Bredesen (Nor)

1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

1995/96: Jens Weissflog (Nem)

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazuyoshi Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierzauer (Avt)

2013/14: Thomas Dithard (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

2017/18: Kamil Stoch (Pol)

2018/19: Ryoyu Kobayashi (Jap)