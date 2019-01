Narava premagala organizatorje, kvalifikacije v nedeljo #video

Skakalna karavana je zbrana na zadnji postaji novoletne turneje, kjer pa je organizatorjem zagodlo vreme. Močno sneženje jim je prekrižalo načrte, tako da so se okoli 16. ure odločili, da sobotni spored odpovedo. "Sneži premočno, tako da ratrak ne more odstraniti dovolj snega," je ob odpovedi dejal Miran Tepeš.

Po prvem zamiku so nameravali trening izpeljati ob 17. uri, kvalifikacije pa z zamudo po treningu, a jim je sneg tudi ta načrt preprečil. Kvalifikacije bodo tako poskušali izpeljati na dan tekme, v nedeljo ob 14.30, ko naj bi bilo vreme bolj prijazno.

Tekma bo na sporedu ob 17. uri. Skakalci v prvi seriji ne bodo skakali v parih na izločanje, kot je to v navadi na novoletni turneji, ampak kot na preostalih tekmah. V finale bo napredovalo najboljših 30.

Spored za nedeljo:

