Norveški skakalci so v četrtek dočakali odlično novico. Novi športni direktor za smučarske skoke Jan-Erik Aalbu se je dogovoril za sodelovanje z bildeler.no, podjetjem s 30-letnimi izkušnjami s prodajo avtomobilskih delov. Sodelovanje naj bi reprezentantom finančno olajšalo priprave na novo sezono.

Po pisanju skijumping.pl bi morali člani reprezentance A za pripravo na novo sezono iz lastnega žepa prispevati dobrih štiri tisoč evrov z možnostjo povračila sredstev v prihodnosti, a triletni dogovor z novim sponzorjem pomeni, da bodo ta znesek lahko zadržali zase.

"Neverjetno smo hvaležni za podporo bildeler.no in upamo, da je to začetek velike reševalne operacije za naše smučarske skoke," je ob prihodu novega sponzorja dejal Johann Andre Forfang, Aalbu pa dodal: "Ne sme se dogajati, da bi morali smučarski skakalci s statusom člana reprezentance A plačevati kotizacije za udeležbo na treningih. Zato so partnerji, kot je bildeler.no, ki pomagajo rešiti smučarske skoke, za nas naravnost neprecenljivi."

"Neverjetno smo hvaležni za podporo bildeler.no in upamo, da je to začetek velike reševalne operacije za naše smučarske skoke," je ob prihodu novega sponzorja dejal Johann Andre Forfang. Foto: www.alesfevzer.com

"Kot mnogi Norvežani imam zelo rad smučarske skoke. Ko sem prebral, da morajo reprezentančni smučarski skakalci plačati svoje treninge, sem si rekel, da moramo nekaj narediti," je sodelovanje z norveško smučarsko zvezo komentiral direktor bildeler.no Frode Kittelsen.

V reprezentanci A za prihodnjo sezono so Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal. Glavni trener je po slovesu od Alexandra Stöckla Magnus Brevig.