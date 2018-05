Nemci določili prvo ekipo, vrača se nesrečni Freund

Reprezentance v smučarskih skokih dobivajo vse bolj dokončno podobo. Karte so razkrili tudi Nemci, ki jih bo 11. sezono zapored vodil Werne Schuster. V njegovi prvi ekipi bo osem skakalcev, med njimi tudi Severin Freund, ki se vrača po letu in pol.

Vse od leta 2008 glavno trenersko taktirko v nemškem taboru vihti Avstrijec Werner Schuster, s katerim so Nemci zelo zadovoljni. 49-letniku bodo v trenerskem štabu na poti do novih uspehov pomagali Jens Deimel, Roar Ljoekelsoey in Christian Winkler.

Nemška prva ekipa bo v prihodnji sezoni štela osem članov. Na čelu bo drugi iz skupnega seštevka svetovnega pokala Richard Freitag, ob njem pa olimpijci iz Pjongčanga Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger in Stephan Leyhe. Pod Schusterjevim okriljem se bosta na zimo pripravljala tudi Pius Paschke in Constantin Schmid, med osmerico pa je tudi nemški veteran Severin Freund.

Tridesetletnik v zadnjem času res nima sreče s poškodbami. Zmagovalec svetovnega pokala iz leta 2015 si je julija lani še drugič v pol leta strgal križne vezi desnega kolena in moral narediti križ čez olimpijsko sezono, še preden se je začela. Freund upa, da so črni časi poškodb za njim in da bo po skoraj dveh sezonah prihodnjo izpeljal do konca.