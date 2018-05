Domen Prevc z dvojnim delom

Domen Prevc je maturo začel opravljati že v petek. Pri slovenščini je pisal esej. Kot pravi sam, mu ta ni povzročal preglavic: "Ni se mi zdel nič posebnega. Naslov je bil lahek," je dejal Domen in na pripombo, da se nekaterim ni zdel lahek in so se pritoževali, dodal: "Najlažje je tarnati in se pritoževati. Po drugi strani imaš možnost, da si vesel, da niso dali karkoli težkega. V šoli smo sproti utrjevali eseje in to je bil pravi način, da pri pisanju nismo imeli težav."

V petek bo obul posebne čevlje, saj ga čaka maturantski ples, konec meseca pa še nadaljevanje mature. Vmes bo kombiniral šolo in treninge. "Moram zagristi in trdo delati. Tudi lani je bilo tako. Ko enkrat opraviš šolo, si zadovoljen sam s seboj. Tudi za skoke je potem dobro," pravi Domen, ki bo čez en mesec dopolnil 19 let.

"Bolj smo kot ekipa in to se na treningu čuti"

Lanska sezona zanj ni bila bleščeča, čeprav se je veselil srebrne ekipne medalje na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. To knjigo je po analizi po Planici že zaprl in gleda le naprej.

Z novim trenerskim štabom na čelu z Gorazdom Bertoncljem, ki ga sicer že pozna, je zavel nov veter in te spremembe bodo pomembne, poudarja: "Nova energija se občuti. Več je mladih v ekipi. Bolj smo kot ekipa in to se na treningu čuti. Prav tako je malce več trenerjev in se lahko bolj osredotočiš na vaje. Več pomoči imaš. Pristop je drugačen, strokoven. Kot bi si posameznik želel."

Z razlogom trenira bos

Z reprezentančnimi kolegi imajo zdaj v ospredju nabiranje kondicije, na meniju so raznorazne motorične vaje, da bodo prišli na skakalnico dobro pripravljeni. In Domen te vaje na tartanu na kranjskem štadionu z razlogom opravlja bos: "Pravzaprav imam plosko stopalo in zaradi tega treniram bos. Da se to izboljšuje. V čevlju nimam pravega občutka, kako izvajati vajo. Tako mi bolj ugaja. Načeloma bi bilo bolje delati v čevljih, vendar mi tako ugaja."

Zaradi ploskih stopal trenira bos. Foto: Vid Ponikvar

Na pripombo, da bi moral potem pozimi skakati kar bos, je v smehu dodal: "Za zdaj še niso izumili, da bi lahko tako. Sicer bi zagotovo."

Njegova velika želja je, da poleti doseže napredek v primerjavi s prejšnjim letom, ko njegova krivulja skakanja ni bila takšna, kot bi morala biti. Preskok se ni zgodil niti pred začetkom sezone, kar je bila prejšnji dve leti praksa.

"Moj cilj je vedno prvo, drugo mesto"

Zato je taval in se iskal. Izpustil je veliko tekem in letos želi doseči spremembo: "Načeloma je zastavljeno, da bom poleti skakal. Moj cilj je, da postopno dosežem formo, nato pa na zadnjih pripravah dobim tiste prave občutke in na polno štartam sezono z najboljšo formo. Rezultat bo že prišel sam po sebi. Moj cilj je vedno prvo, drugo mesto, ampak je konkurenca močna. Vesel moraš biti tudi za druge."

Da zna dobro skakati tudi na navadnih skakalnicah, ki so v večini v svetovnem pokalu, je v preteklosti že pokazal. Zlasti v sezoni 2016/17, ko je kar štirikrat zmagal in bil šesti skakalec zime. In čemu bo namenil poudarek, da ne bo dober le na letalnicah, ampak tudi na navadnih skakalnicah? "Pomladi štartamo z manjšimi dresi, da se bodo občutki z manjših prenesli nato na srednje skakalnice. Pri meni bistvene razlike pri izvedbi skoka na skakalnicah in letalnicah v pretekli sezoni ni bilo. A sem v zraku toliko napredoval v primerjavi s prejšnjimi leti, da mi je uspelo iztržiti tiste metre," odgovarja najmlajši od bratov Prevc, ki še naprej ostaja na Slatnarjevih smučeh.