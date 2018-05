Zapletlo se je v ženski skakalni reprezentanci

Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je potrdil večino programov in sestav ekip, zapletlo pa se je pri članski ženski reprezentanci, ki ji po novem poveljuje Zoran Zupančič. Predlagani pomočnik, ki ni bil Primož Peterka, ne izpolnjuje standardov.

Nika Križnar, Špela Rogelj, Ema Klinec in Urša Bogataj - stojijo za nosilko zastave Vesno Fabjan - so nastopile na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: Sportida

V začetku tega tedna smo videli, kako novi trener moške skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj s svojimi pomočniki (Nejc Frank, Matevž Šparovec, Fred Zos in Jani Grilc – zadolžen je za mlado A-reprezentanco) zavzeto dela in izvaja program, ki so si ga zastavili. Tega in sestavo vseh moških ekip so na današnji seji Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo v Kranju potrdili.

Če so bila imena A-reprezentantov in članov mlade A-reprezentance v popolnosti že znana, pa sta pri B-reprezentanci dodani dve imeni – Cene Prevc in Rok Justin, ki se bosta priključevala pripravam B-ekipe.

Pričakovali smo, da bo danes potrjena tudi ženska članska skakalna reprezentanca, a se je zapletlo pri pomočniku, ki ga je predstavil novi glavni trener Zoran Zupančič. Njegov predlog so zavrnili in utemeljili, da predlagani pomočnik ne izpolnjuje standardov.

Kakšna bo vloga Primoža Peterke, še ni znano

A to ime ni bilo Primož Peterka. Čeprav se je pričakovalo, da bo svoje poslanstvo v ženski skakalni reprezentanci še naprej opravljal, ga novi trener za zdaj ni predlagal kot njegovega pomočnika. "Ničesar ne morem povedati. Sicer imam ambicije in želje delati v skokih. Povedal sem tudi, da prihajata dve dekleti, s katerima je mogoče veliko narediti. Kar se bodo odločili, to bom sprejel," je dal nekdanji slovenski skakalni šampion vedeti, da bi rad ostal v skokih.

Primož Peterka ni bil predlagan za pomočnika. Pravi, da bi rad še delal v skokih, v katerih ima ambicije. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zupančič ima do konca maja čas, da predstavi novega kandidata za pomočnika trenerja. Ali bo to Peterka ali kdo drug, bomo izvedeli naknadno. Kljub vsemu pa glavni trener A-reprezentance, ki je presenetljivo nadomestil Staneta Baloha, že trenira z dekleti. Pod svojim okriljem ima vse lanske A-kategornice (Ema Klinec, Nika Križnar, Maja Vtič, Špela Rogelj in Urša Bogataj), priključila pa se jim je tudi nadarjena Jerneja Brecl, ki je sicer še v šoli, a ima po novem status A-reprezentantke.

Znan je tudi novi glavni trener mladinske reprezentance. Nekdanji glavni trener slovenske ženske reprezentance Matjaž Triplat, ki je nazadnje vodil rusko žensko skakalno ekipo, bo zadolžen za mlajše generacije skakalcev, ki prihajajo v kranjski državni panožni nordijski center.

Strokovna ekipa moške A-reprezentance

Ime in priimek Funkcija Gorazd Bertoncelj Glavni trener Nejc Frank Trener Matevž Šparovec Trener Fred Zoz Trener in izdelovalec dresov Urban Jarc Maser Urban Komac Fizioterapevt Peter Slatnar Tehnolog Zoran Kešar Serviser smuči Aleš Vičič Psiholog Urška Bukovnik Nutricistka Tomi Trbovc Odnosi z javnostmi

Moška A-reprezentanca

Ime in priimek/leto rojstva Klub Peter Prevc/1992 SK Triglav Kranj Jernej Damjan/1983 SSK Sam Ihan Anže Semenič/1993 NSK Tržič FMG Tilen Bartol/1997 SSK Sam Ihan Domen Prevc/1999 SK Triglav Kranj

Strokovna ekipa moške B-reprezentance

Ime in priimek Funkcija Igor Medved Glavni trener Robert Hrgota Pomočnik trenerja

Moška B reprezentanca

Ime in priimek/leto rojstva Klub Ernest Prišlič/1993 SK Zagorje Nejc Dežman/1992 SK Triglav Kranj Jaka Hvala/1993 SSK Ponikve Robi Kranjec/1981 SK Triglav Kranj Jurij Tepeš/1989 SD Dolomiti Tomaž Naglič/1989 SSK Alpina Žiri Rok Justin/1993/kandidat SSK Stol Žirovnica Cene Prevc/1996/kandidat SK Triglav Kranj

Strokovna ekipa mlade A reprezentance

Ime in priimek Funkcija Jani Grilc Glavni trener Matevž Šparovec Pomočnik trenerja

Mlada A-reprezentanca

Ime in priimek/leto rojstva Klub/status Timi Zajc/2000 SSK Ljubno BTC Žiga Jelar/1997 SK Triglav Kranj Bor Pavlovčič/1998 ND Planica Anže Lanišek/1996 SSKMengeš

Strokovna ekipa mladinske reprezentance

Ime in priimek Funkcija Matjaž Trilplat Glavni trener Tilen Gros Pomočnik trenerja

Mladinska reprezentanca