Jernej Damjan z novimi smučmi in preizkušenim prijemom

Zadnja sezona je bila za slovenskega skakalca Jerneja Damjana uspešna. Med drugim se je veselil tudi zmage v svetovnem pokalu in srebrnega odličja na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. V primerjavi s preostalimi slovenskimi orli je imel nekoliko drugačen program priprav. Tudi letos ga bo imel, z novim trenerjem Gorazdom Bertoncljem, ki ga je s programom navdušil, sta se dogovorila, kako bosta to izvedla.

Dopust na Tajskem je uspel?

Uspel. Luštno je bilo. Bili smo spet na Phuketu, ki ga zelo dobro poznamo. Hčerka Niki me kdaj preseneti, ko se spomni kakšnih mest iz preteklih let. Kar malce debelo sem pogledal, da se nečesa spomni, pa čeprav je bila takrat stara šele dve leti. Moramo pa dopust najprej prilagoditi njej, da obiščemo deset različnih koncev, ki jih želi videti. Po 10 dneh se torej dopust začne (smeh, op. a.).

Zakaj Tajska?

Letos smo šli še za pet dni v Dubaj. Tajska mi je zelo pri srcu. Že z vidika ljudi. Zelo so prijazni. Vsakega lahko vse vprašaš, nihče se ne bo vtaknil vate. Poceni je, toplo, veliko zelenja. Bistveni so mi ljudje. Doma sem takoj doživel neprijetno izkušnjo. Šli smo v Ljubljano na kosilo. Domov smo se peljali in z Niki na vozičku. Peljali smo se po kolesarski stezi in mi je nekdo, ki je tekel, zavpil, ali ga gledam. Tega tam ni. Zato je tam tako prijetno.

Kako se trenutno odvijajo treningi?

Kaj delam, je moja skrivnost. Najbolj pomembno je, da pridem na skakalnico pripravljen.

Damjan v pogovoru s trenerjem Gorazdom Bertoncljem. Foto: Vid Ponikvar

V primerjavi s preostalimi A-reprezentanti imate drugačen program. Že lani ste ga imeli, verjetno se tega držite tudi letos.

Tako je. Lani sem za kondicijo delal sam, tehniko pa sem pilil pri Medvedu (Igor Medved, trener B-reprezentance). Letos bom skakal pod vodstvom Bertonclja. Veliko se zame ne spremeni. Skakati bom začel avgusta kot lani. Lanski recept je bil dober in ne vem, zakaj ga bi spreminjal. Bom pa nekatere stvari izpilil, popravil, zamenjal.

Ste se z novim trenerjem kaj pogovarjali o vašem programu?

Ko sem prišel z dopusta, sva imela sestanek. Več kot vesel in zadovoljen sem bil, kako in kje me vidi, kaj bi rad od mene ... Tudi njegova vizija skokov za naprej se mi zdi prava. Nastavljena je v pravo smer.

Kaj bi rad pri vas nadgradil?

Pogovorila sva se, kje vidi možnosti za napredek in kaj moram izboljšati. Zelo je strokovno podkovan, kar sem vedel že prej.

Slovenska A in mlada A reprezentanca sta v polnem pogonu. Foto: Vid Ponikvar

Boste kaj spremenili pri opremi?

Menjam smuči. Model Sport 2000 bom zamenjal za Fluege. Sicer pa pomagam Fredu (Fred Zos, op. a.) pri razvoju dresov, da bomo še pri tem naredili kak korak naprej. Lani smo naredili prvega. Mislim, da lahko zdaj še dva.

V reprezentanci ste zdaj najstarejši. Kako se počutite v družbi mladih skakalcev?

Leta mi niso pomembna. Pomembno mi je, da so fantje v redu. Niso pokvarjeni, pošteni so. Prijetno je biti z njimi. Zadnja zima je bila super, na vsaki tekmi sem užival.

Bi podpisali, če bi bila z rezultatskega vidika pri vas še ena takšna?

Takoj, brez težav. Fizično se dobro počutim. Glava je spočita. Boli me nikjer, kjer me ne bi smelo.