Rogljeva se sprošča na Maldivih

Smučarska skakalka Špela Rogelj, ki je pred kratkim zaključila svojo kariero, že uživa na zasluženem "upokojenskem" dopustu. Odpravila se je na južnoazijski otok Maldivi, ki je zanjo "sanjski". Fotografijo je delila na svojem profilu na Instagramu in spodaj zapisala: "Nehaj čakati, da se stvari zgodijo same, pojdi in stori nekaj, da se bodo zgodile."

Pred dnevi je Rogljeva nastopila tudi v kvizu Milijonar in dejala, da še ne ve točno, kaj bo po koncu kariere počela, želi pa ostati povezana s športom.

Jelar uživa skupaj s Križnarjevo in Vrhovnikom

Na zasluženi oddih po odlični sezoni, v kateri je osvojil mali kristalni globus v smučarskih poletih, je odšel tudi smučarski skakalec Žiga Jelar, ki se je odpravil na kanarski otok Tenerife. Tam uživa skupaj z reprezentančno kolegico Niko Križnar in nordijskim kombinatorcem Vidom Vrhovnikom.

Žiga je pod fotografijo, ki jo je delil na svojem profilu na Instagramu, zapisal: "Malce vetrovno, ampak koga briga."

Prvi dan dopusta na Tajskem Damjan čaka rezultate PCR-testov

Nekdanji smučarski skakalec in eden od dveh vodij slovenske odprave na olimpijskih igrah v Pekingu Jernej Damjan pa se je z družino odpravil na Tajsko. Na profilu na Instagramu je zapisal, da se po dolgem potovalnem odmoru končno spet odpravljajo na tisti pravi dopust. Prvi dan morajo sicer preživeti v hotelski sobi, dokler ne dobijo rezultatov PCR-testov.

Štuhčeva se je odločila za avstrijske strmine

Smučarka Ilka Štuhec pa se je za razliko od drugih slovenskih športnikov odločila, da ostane na zasneženih strminah. Odpravila se je v avstrijsko smučarsko središče Warth, kjer je včeraj preživela lepo nedeljo.

Slatnar in Hrgota ostajata na domačih strminah

Nekdanji smučarski skakalec in proizvajalec smuči Peter Slatnar ter trener moške skakalne reprezentance Robert Hrgota pa sta se tako kot Štuhčeva odpravila na smučanje. Pod fotografijo, ki so jo delili na Facebooku, so zapisali, da so se v krožišču v Kranjski Gori odločali, ali gredo v Podkoren in proti Vitrancu ali pod Kriško steno. Odločili so se za slednjo, pogled na premalo zasneženo pobočje pa jih ni prepričal, zato so se obrnili in zavili v Podkoren. Po strmini so se spustili dvakrat, nato pa se zapeljali še do Letalnice bratov Gorišek in zaključili "kakor se za dva skakalca spodobi".