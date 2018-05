V slovenskih skokih svež veter, Peter Prevc se je pogovoril in dogovoril

"Vsak trener ima svoje ideje, svoje vaje. Vsak trener ima drugačen način dela. Vaje smo spremenili, da ni monotonosti, na koncu pa si vsi želimo isto - doseganje vrhunskih rezultatov," je novi glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj dal vedeti, da so skakalci začeli nekoliko drugačen način dela, kot so ga bili vajeni. Z glavnim akterjem Petrom Prevcem se je v daljšem pogovoru o vsem dogovoril.

Osrednja slovenska A in mlada A reprezentanca - Domen Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Peter Prevc, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič, Anže Semenič, Jernej Damjan in Anže Lanišek. Foto: Vid Ponikvar

V slovenskih skokih se je po sezoni zgodilo kar nekaj sprememb. Najbolj pričakovana je bila na položaju glavnega trenerja osrednje članske ekipe. Goran Janus, ki je v zadnjih letih povzdignil skoke pri nas, je dobil naslednika Gorazda Bertonclja.

Pred tem je imel funkcijo glavnega trenerja v mladi A-reprezentanci v DPNC (Državni panožni nordijski center Kranj), kjer je delal s številnimi trenutnimi najboljšimi slovenskimi skakalci. Ekipo skakalcev, ki jo je uvrstil med prvokategornike, je zbral 23. aprila, kar pomeni, da so vstopili že v tretji teden priprav.

A-reprezentanca Peter Prevc Jernej Damjan Anže Semenič Tilen Bartol Domen Prevc Mlada A-reprezentanca Timi Zajc Žiga Jelar Bor Pavlovčič Anže Lanišek B-reprezentanca Nejc Dežman Robert Kranjec Jurij Tepeš Tomaž Naglič Ernest Prišlič Jaka Hvala

Dvig motoričnih sposobnosti

Priključeni so tudi skakalci mlade A-reprezentance, katere šef je po novem Jani Grilc.

Osrednji slovenski skakalci so v pretekli sezoni govorili o zasičenosti, zdaj pa je zavel nov veter. Glavni slovenski adut Peter Prevc je poudaril, da je veliko stvari drugačnih, za konkretne stvari pa nas je naslovil na trenerja.

Gorazd Bertoncelj se je pogovoril z vsakim skakalcem A in mlade A reprezentance. V prihodnje se bo tudi s skakalci B reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

"Vsak trener ima svoje ideje, svoje vaje. Vsak trener ima drugačen način dela. Vaje smo spremenili, da ni monotonosti, na koncu pa si vsi želimo isto - doseganje vrhunskih rezultatov," je dejal Bertoncelj.

V tem trenutku s svojim strokovnim štabom (Matevž Šparovec, Nejc Frank in Jani Grilc) posveča največ pozornosti razvoju motoričnih sposobnosti. Le Jernej Damjan bo delal po nekoliko drugačnem programu. Tako kot lani bo za kondicijo delal sam, ko bo čas za skoke, pa bo ves čas z ekipo.

"Danes smo imeli trening moči in hitrosti. Popoldne pride na vrsto trening koordinacije – vaje iz akrobatike. Postopno bomo prišli v sklepni del," je povedal glavni trener.

Sproščen daljši pogovor s Prevcem, s katerim sta vse uskladila

Prvi mož stroke in prvi mož slovenskih skokov sta naredila načrt, kako spraviti našega skakalca spet v prave tirnice, ki so ga v preteklosti peljale tudi do številnih zmag. "Sedela sva tri ure. Veliko je imel povedati. Veliko je razložil, da smo šli lahko z razdelanimi in skupnimi idejami na trening. Povedal je, česa sem sposoben in da si bomo za to prizadevali. Uskladila sva pričakovanja drug do drugega. Ni bilo potrebnega veliko usklajevanja," je povedal najstarejši od bratov Prevc.

Foto: Vid Ponikvar

"Pravzaprav sva sedela tri ure in pol," je pristavil Bertoncelj in dodal: "To je bil neformalen, sproščen pogovor. Pogovarjala sva se o različnih stvareh. Pogovor je bil res dolg, vendar v sproščenem vzdušju. Povedal je svoje ideje. Ideje so se skladale z našimi. Ni bilo nobene dileme."

Ko bo Prevc naredil preskok na psihološkem področju, bo že zaradi tega boljši

In kje pri Petru vidi možnost napredka? "Na več področjih ima prostor za napredek. Zagotovo na psihološki ravni. Skakati mora sproščeno in ne sme komplicirati. Mora si zaupati. Že zaradi tega bo boljši," je odgovoril. O tem, kakšen izziv je zanj delo s šampionom, je dodal: "Užitek je, izziv, posebna čast. A z vsemi mi je v užitek delati."

Jernej Damjan bo kondicijo opravil po svojem programu. Tako kot je to storil lani. Skakalne treninge bo opravljal skupaj z ekipo. Foto: Vid Ponikvar

Peter bo med pripravo delal tudi s psihologom. V A-reprezentanci bo psiholog Aleš Vičič s sodelavci pomagal našim skakalcem, Urška Bukovnik bo skrbela za prehrano, Peter Slatnar pa za razvoj. Te tri veje bodo predstavljale širši del strokovne ekipe.

Bertoncelj bo konec tega meseca popeljal skakalce tudi na skakalnice, a se bo postopno lotil prehoda z enega na drugi način treninga. Najprej bo prišla na vrsto 60-metrska, za konec prehajanja na večje pa bo sledila 120-metrska skakalnica v Planici.

Znameniti Bergisel narediti slovenski

V pripravljalnem obdobju bosta A-reprezentanca in mlada A-reprezentanca večinoma trenirali skupaj, poleti pa se bo nato naredil načrt za vsakega posameznika. "Za vsakega bomo izbirali tekme. Moramo upoštevati še kvoto na Fisini lestvici, saj želimo zadržati kvoto šestih skakalcev," razlaga Bertoncelj, ki je v stiku tudi s selektorjem B-reprezentance Igorjem Medvedom: "Sodelujeva. V grobem sva se dogovorila. V kratkem imam načrt, da vse urediva. Nato bodo sledili tudi posamezni pogovori s tekmovalci B-reprezentance, ki so prav tako v tretjem tednu priprav."

Slovenski skakalci trdo delajo, da bodo pozimi želi sadove. Foto: Vid Ponikvar

V načrtih ima tudi priprave na Poljskem v Visli in Zakopanah, pa tudi v Innsbrucku na znamenitem Bergislu, kjer se bodo skakalci prihodnje leto ob tradicionalni novoletni turneji prav tako pomerili za komplet odličij na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostil sosednji Seefeld. Prav ta skakalnica v preteklosti ni bila priljubljena pri naših orlih. "S tem treningom bomo poskušali doseči, da skakalnica ne bo več povzročala težav in postala naša skakalnica," je optimistično povedal Janusov naslednik.