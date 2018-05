Ammann vsaj še eno leto na skakalnicah

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann bo vsaj še eno leto prisoten v svetovnem pokalu. "Še vedno imam veliko motivacijo in željo, da lahko nadaljujem z napornimi treningi in izboljšujem malenkosti," so v sporočilu za javnost danes pri Smučarski zvezi Švice povzeli 36-letnega štirikratnega olimpijskega prvaka.