Francoski slavljenec do zmage in dveh kristalnih globusov

Organizatorji finala svetovnega pokala, ki se že ves teden spopadajo z neugodnimi vremenskimi razmerami (v zadnjem tednu je zapadlo okoli meter snega), zaradi katerih so odpovedali tako smukaški kot superveleslalomski preizkušnji, so imeli tudi pred tokratnim veleslalomom kar nekaj težav. Proge jim do napovedanega štarta prve vožnje ni uspelo pripraviti, tako da so ga zamaknili za 15 minut, progo pa tik pred začetkom posipali s soljo.

Odlično se je na njej že v prvi vožnji znašel francoski as Alexis Pinturault, ki je izkoristil številko ena in si pred finalom priboril kar 81 stotink sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem Stefanom Brennsteinerjem. Čeprav je imel pred zadnjim veleslalom 25 točk zaostanka za vodilnim v seštevku discipline Marcom Odermattom, se je že po polovici tekmi dalo slutiti, da bi bil to lahko izjemen 30. rojstni dan Francoza. Švicar, s katerim sta se borila tudi za veliki kristalni globus, je po neprepričljivi vožnji zasedal šele deseto mesto in bil vse bolj oddaljen od kristalov.

Kot tretji Francoz je osvojil mali veleslalomski globus in veliki globus. Foto: Guliverimage

Tri zmage na en mah

Pinturault je v finalu zadržal prednost s prve vožnje in vknjižil 34. zmago svetovnega pokala, z njo pa tudi še dve večji nagradi. Veleslalomski globus in veliki kristalni globus, kar mu je uspelo kot tretjemu Francozu v zgodovini. Veliki globus sta do zdaj osvojila še Jean-Claude Killy (1966/67, 1967/68) in Luc Alphand (1996/97), veleslalomski pa ob Killyju (1966/67 in 1967/78) še Patrick Russel (1970/71) in Frederic Covili (2001/02).

Pred nedeljskim slalomom ima pred najbližjim zasledovalcem Odermattom, ki v nedeljo ne bo nastopil, neulovljivih 107 točk prednosti.

Na odru za zmagovalce še Zubčić in Faivre Najboljša trojica zadnjega veleslaloma sezone. Foto: Guliverimage

Na drugem mestu je veleslalomsko preizkušnjo končal Hrvat Filip Zubčić, ki je v finalu pridobil eno mesto in za zmagovalcem zaostal 20 stotink sekunde.

Na najnižjo stopnico je stopil še en Francoz, Mathieu Faivre je s prvim časom finala na tretje mesto napredoval z osmega.

Marco Odermatt je veliki osmoljenec zaključka svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kdo ve, kakšen bi bil razplet v boju za veliki kristalni globus, če smuka in superveleslaloma ne bi odpovedali. Foto: Guliverimage

Odermatt osmoljenec Lenzerheideja

Veliki osmoljenec finala svetovnega pokala je tako postal domačin Odermatt, ki je zaradi odpovedi ostal tako brez smuka kot superveleslaloma in s tem realne možnosti za boj za veliki globus. Na svoji zadnji tekmi sezone je po zgolj 11. mestu ostal še brez malega veleslalomskega globusa, na drugem mestu je za Pinturaultom zaostal za 51 točk. Tretji veleslalomist sezone je Zubčić.

Kranjec sedmi veleslalomist sezone

Edini slovenski predstavnik na zadnjem veleslalomu sezone je bil Žan Kranjec, ki je po prvi vožnji zasedal sedmo mesto, na koncu pa zdrsnil na 12. Kranjec je v veleslalomskem seštevku končal na sedmem mestu. Žan Kranjec je zadnji veleslalom končal na 12. mestu. Foto: Guliverimage

"Bila je spet ena težka tekma, bila sta dva različna teka, prvi zelo hiter s postavitvijo naravnost, v drugem pa je bilo zelo zavito. V obeh tekih sem imel določene odseke zelo hitre, v obeh sem od zadnjega vmesnega časa do cilja izgubil največ. Zagotovo si želim več, kot kažejo rezultati na zadnjih tekmah, a za mano ni lahko sezona. Bilo je veliko vzponov in padcev, veliko stvari se je zgodilo. Zdaj me čaka veliko dela v spomladanskem delu in potem poleti pred naslednjo sezono," je po 12. mestu dejal Kranjec.

V nedeljo sledi še slalomska preizkušnja.

Izidi: 1. Alexis Pinturault (Fra) 2:15,75 1:01,19 1:14,56

2. Filip Zubčić (Hrv) 2:15,95 +0,20 1:02,23 1:13,72

3. Mathieu Faivre (Fra) 2:15,96 +0,21 1:02,72 1:13,24

4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:16,21 +0,46 1:02,00 1:14,21

5. Luca de Aliprandini (Ita) 2:16,39 +0,64 1:02,37 1:14,02

6. Thibaut Favrot (Fra) 2:16,54 +0,79 1:02,50 1:14,04

7. Gino Caviezel (Švi) 2:16,75 +1,00 1:02,83 1:13,92

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:16,82 +1,07 1:02,89 1:13,93

9. Leif Kristian Nestvold-Haugen 2:16,84 +1,09 1:02,85 1:13,99

(Nor)

10. Stefan Luitz (Nem) 2:17,00 +1,25 1:03,10 1:13,90

11. Marco Odermatt (Švi) 2:17,03 +1,28 1:02,85 1:14,18

12. Žan Kranjec (Slo) 2:17,30 +1,55 1:02,67 1:14,63

13. Marco Schwarz (Avt) 2:17,34 +1,59 1:03,37 1:13,97

14. Giovanni Borsotti (Ita) 2:17,35 +1,60 1:03,93 1:13,42

15. Alexander Schmid (Nem) 2:17,61 +1,86 1:02,88 1:14,73

... Vrstni red v svetovnem pokalu, skupno (34/35):

1. Alexis Pinturault (Fra) 1200 *

2. Marco Odermatt (Švi) 1093

3. Marco Schwarz (Avt) 774

4. Loic Meillard (Švi) 760

5. Filip Zubčić (Hrv) 744

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 700

. Matthias Mayer (Avt) 700

8. Vincent Kriechmayr (Avt) 675

9. Beat Feuz (Švi) 607

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 560

...

32. Žan Kranjec (Slo) 256

44. Štefan Hadalin (Slo) 191

65. Martin Čater (Slo) 121

106. Boštjan Kline (Slo) 32

107. Miha Hrobat (Slo) 31

... Veleslalom, končno (10/10): 1. Alexis Pinturault (Fra) 700 **

2. Marco Odermatt (Švi) 649

3. Filip Zubčić (Hrv) 606

4. Loic Meillard (Švi) 393

5. Mathieu Faivre (Fra) 378

6. Stefan Brennsteiner (Avt) 266

7. Žan Kranjec (Slo) 250

8. Justin Murisier (Švi) 244

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 236

10. Thibaut Favrot (Fra) 232

...

29. Štefan Hadalin (Slo) 56

... Opomba (*): Dobitnik velikega kristalnega globusa v seštevku vseh disciplin.

(**): Dobitnik malega kristalnega globusa v seštevku ene discipline.



VIR: STA

