Za Ilko konec, za ostale trenutek resnice

Po odpovedi vseh štirih tekem v hitrih disciplinah naj bi se v petek v Lenzerheideju z ekipno tekmo vendarle začel finale svetovnega pokala. Preizkušnja bo nekaj posebnega tudi za slovensko reprezentanco, ki je sicer v zadnjih letih na ekipnih tekmah kot po pravilu izpadala v prvih krogih. Toda tokrat so se, za razliko od predhodnih tekem, ko je bila ekipna preizkušnja ''žrtev'' ambicij na individualnih tekmah, v slovenskem taboru odločili, da bodo v ogenj poslali močno ali nemara kar najmočnejšo zasedbo.

"Ko so se pri FIS odločili, da bo format ekipne tekme usmerjen v paralelni veleslalom, smo začutili, da bi to lahko bila naša priložnost. Tekma v Lenzerheideju bo pokazala, kako deluje naša najboljša zasedba. S tem že gledamo tudi proti olimpijskim igram v Pekingu, kjer nam urnik omogoča, da v ogenj prav tako pošljemo najboljše," pojasnjuje vodja smučarske panoge pri SZS Miha Verdnik.

Žan Kranjec bo neformalni kapetan Slovenije na petkovi ekipni tekmi Foto: Guliver Image

Na petkovi tekmi, ki se bo začela ob 12.00, bodo tako slovenske barve branili Tina Robnik, ki je v Švico pripotovala le s tem namenom, slalomska finalistka in nesporno odkritje sezone Andreja Slokar ter edina člana moške ekipe svetovnega pokala za tehnični disciplini Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kot rezerva je za tekmo prijavljena še Ana Bucik, ki bo nato ob koncu tedna prvič v karieri v finalu nastopila v obeh tehničnih disciplinah.

"Imamo kakovostno ekipo, zato bi to res lahko bila slovenska priložnost. Vsak od nas mora dati vse od sebe. Če bomo imeli dober dan, lahko posežemo visoko. So pa napovedi pred ekipnimi tekmami vselej nehvaležne. Gre za drugačno tekmo. Vsak smučar ima glavnino dogovorov vezanih na individualne dosežke. Ekipna tekma pa je tekma za dušo in zadovoljstvo, ki ga lahko prinese dober ekipni rezultat," razmišlja neformalni kapetan Žan Kranjec.

Ilka je že obrnila novo stran

In medtem ko so obeti za tehnični del programa finala svetovnega pokala precej boljši, pa sta brez enega zavoja Lenzerheide zapustila Martin Čater in Ilka Štuhec. Oba bi morala nastopiti v smuku. Oba pa sta po odpovedi stikalo že preklopila na olimpijsko zimo 2021/22. "Žal vreme krojilo urnik finala. Ampak morda je to tudi v skladu z letošnjo sezono, ki je bila zaradi vseh dejavnikov precej drugačna od prejšnjih," razmišlja Štuhčeva.

Ilka Štuhec pravi, da še ni rekla zadnje besede Foto: Guliver Image

Dvakratna svetovnega prvakinja sezono zaključuje kot 14. smukačica in šele 40. superveleslalomistka sezone, predvsem pa z grenkobo, saj se ji je - po zelo spodbudnem začetku in treh uvrstitvah med sedmerico - sezona v dobršni meri podrla. "Z rezultatskega vidika bi sezono razdelila na dva dela. Začetek je bil zelo spodbuden. Bila sem na pravi, začrtani poti. V drugi polovici sezone rezultati niso bili na želeni ravni. Pojavila se je zavora, skupek dejavnikov, ki so vplivali name in moje predstave, seveda pa največji del odgovornosti nosim sama," pravi 30-letna Mariborčanka.

Dvomov o nadaljevanju kariere ni. Obdržala bo tudi svojo spremljevalno ekipo. Že kmalu po krajšem domačem počitku jo čaka vrnitev na sneg. "Trdo delo, osredotočenost, motivacija in zaupanje v svoje sposobnosti ter pravi material so dejavniki, ki me bodo pripeljali nazaj tja, kamor želim, oziroma bolj rečeno mi omogočili, da pokažem, kaj znam. Naslednja sezona se zame začenja zdaj," dodaja Štuhčeva.