Eden redkih, ki bi lahko zapolnil strašljivo vrzel

Rezultatsko neuspešen tekmovalni konec tedna v Kranjski Gori je še dodatno osvetlil veliko težavo slovenskega moškega alpskega smučanja. To pa je skrb vzbujajoča ozka baza, iz katere bi si reprezentančni trenerji v prihodnje lahko obetali kakšnega tekmovalca, ki bi poskušal slediti Žanu Kranjcu in Štefanu Hadalinu. Med redke v slalom usmerjene tekmovalce, na katere velja biti pozoren, sodi Tijan Marovt.

Da pokal Vitranc za domačo vrsto rezultatsko ni bil uspešen, v vodstvu reprezentance niso mogli zanikati. Postregli so lahko le z navajanjem razlogov. Nemara kar bolj kočljivo vprašanje pa je povezano s problematiko manka pravega zaledja. Gre za težavo, ki so jo odgovorni že pred časom prepoznali in priznali, a v isti sapi ugotovili, da se je čez noč ne da rešiti.

Realno stanje je pravzaprav razkrila že slovenska ponudba. Na veleslalomu sta bila Žan Kranjec in Štefan Hadalin edina predstavnika domače reprezentance. Ob tem pa velja postreči še s podatkom, da ima poleg njiju Slovenija na veleslalomski lestvici FIS med aktivnimi tekmovalci le še enega med najboljših 450 na svetu. To je Rok Ažnoh, ki je 220. V slalomu sta se udarnemu dvojcu ekipe za tehnični disciplini nato pridružila še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt, poleg omenjenih pa bi med najboljših 350 na svetu zaman iskali še kakšnega aktivnega slovenskega smučarja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če dodamo še, da zadnja slovenska moška veleslalomska točka v evropskem pokalu sega v leto 2017, v slalomu pa jih je nekaj v zadnjih dveh sezonah osvojil le 25-letni Dvornik, ki deluje samostojno, se občutek velikanskega prepada med aktivnima članoma tehnične ekipe svetovnega pokala in nasledniki še poveča.

Ob iskanju smučarjev, ki bi jih v prihodnosti poskušali popeljati do ravni svetovnega pokala, stroka opozarja na hitrostno usmerjenega Nejca Naraločnika, 18-letnega Roka Ažnoha, ki je nadarjenost pokazal tudi na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu, in slalomista Tijana Marovta. Slednji je priložnost dobil tudi v nedeljskem delu 60. pokala Vitranc, a je na pravem rodeu odstopil.

"Zanj sicer težko podam realno oceno, saj je redko treniral z nami. Med drugim tudi oktobra v Schnalstalu, ko je bil celo hitrejši od Kranjca in Hadalina, ki pa sta bila tedaj osredotočena na veleslalom. Čaka ga še zelo veliko dela. Najprej v evropskem pokalu. Preskok v svetovni pokal pa je nato prav tako zelo velik. Je pa eden redkih, ki je pokazal nekaj v slalomu. Predvsem na lažjih terenih je lahko zelo konkurenčen. Ima osnovo za korak naprej. Zato bomo poskušali delati z njim, da bi ujel priključek," je o Marovtu spregovoril trener ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant.

"Ambicija? Nekoč med najboljše!"

Marovt, za katerega je bil nedeljski nastop peti v svetovnem pokalu, sicer pri 22 letih zaostaja v želenem smučarskem razvoju. V prvi vrsti zaradi dveh zlomov nog, težav pri rehabilitaciji, kar petih operacij in večkrat prekinjenega trenažno-tekmovalnega ritma. "Pravzaprav je to šele moja tretja sezona v pravem pogonu. Menim, da se razvijam v pravo smer. Zavedam pa se tudi težke poti, ki me še čaka. Tekme svetovnega pokala so sicer lepa priložnost. A prava naloga me najprej čaka na nižji ravni," pripoveduje štajerski slalomist, za katerim sta tudi že dva nastopa na članskih svetovnih prvenstvih.

Tijan Marovt Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ker ni izpolnjeval reprezentančnih kriterijev, je delovno okolje že pred leti našel v zasebni ekipi, ki jo vodi Zvone Žirovnik, sicer znan tudi kot nekdanji serviser Tine Maze. Letos ta ekipa poskuša delovati v sodelovanju z reprezentanco. V prihodnje ga po vsej verjetnosti čaka mesto v ekipi evropskega pokala. "Želim delati v reprezentanci. Tudi letos sem prosil, da bi bil pridruženi član. Moje dosedanje samostojno delo torej ni znak nekih mojih zadržkov o reprezentanci," pripoveduje štajerski mladenič, ki ne skriva velikih ambicij.

"Nekoč želim biti med najboljšimi. Rad bi bil v ospredju v pokalu Vitranc," je v pravem snežnem metežu ob pospravljanju opreme po petem nastopu v svetovnem pokalu dejal Marovt, ki pa se zaveda, da je trenutno še zelo oddaljen od te ravni. "Na kakšen treningu sem že konkurenčen. Veliko pa mi še manjka. To sem videl tudi na treningih s Hadalinom in Kranjcem. Na lahkih terenih sem lahko konkurenčen. Ko sta teren in podlaga zahtevnejša, se slika spremeni," dodaja Marovt.