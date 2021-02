Krst mladega upa na veliki sceni

Rok Ažnoh še ni dočakal nastopa v svetovnem pokalu. Še celo v evropskem pokalu je vknjižil vsega sedem štartov in prav na zadnjih dveh suprveleslalomih v Zinalu prišel do prvih točk. Uvrstitev v reprezentanco za člansko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo (8. – 21. 2.), kjer bo priložnost dobil v veleslalomu, na paralelni tekmi ter verjetno še na ekipni preizkušnji, gre tako razumeti izključno kot "tipanje" terena in nabiranje izkušenj. Od konkurenčnosti na najvišji ravni namreč mladega Korošca, nečaka znanega trenerja Rasta Ažnoha, loči še kar nekaj velikih korakov.

"Zagotovo je to zame izjemna priložnost, da vidim, kako je tekmovati na najvišji ravni. Ponujeno bom poskušal izkoristiti in se pokazati v dobri luči. Seveda pa gre tudi za naložbo v prihodnost. V tem trenutku je to zame velik preskok, torej selitev med smučarje, ki so bolje fizično pripravljeni, imajo več znanja in izkušenj ter tudi boljše pogoje za treninge," proti prvenstvu v Dolomitom pogleduje mladenič, ki v svojem letniku (2002) na FIS lestvici trenutno zaseda prvo mesto v kombinaciji, drugo v smuku in tretje v superveleslalomu in veleslalomu.

Njegove trener Gašper Markič, ki vodi ekipo evropskega pokala, meni, da gre za enega bolj nadarjenih slovenskih smučarjev v nizu zadnjih rodov. To je dokazal že na lanskoletnih mladinskih olimpijskih igrah v Lozani, kjer je kot superveleslalomski podprvak zlato odličje zgrešil za vsega šest stotink. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Narviku pa je v konkurenci do 18 let osvojil zlato v superveleslalomu in srebro v smuku. Letos se je odločno in do sedaj uspešno lotil kleščenja svojih FIS točk. V veleslalomu je pridobil kat 641 mest, v superveleslalomi 195, v smuku pa 43.

Foto: MaPa A pot je še dolga. "Že evropski pokal je zame velika stopnica. A s prikazanim sem zadovoljen. Tudi z izboljšanjem položaja na lestvicah FIS. Želim vztrajati pri tem. Največ priložnosti vidim na državnih prvenstvih, pa tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu. Tam sem že lani pokazal, da sem v stiku z vrstniki. Vem pa, da je prehod do prave kolajne na MSP še velik. Vanj verjamem," pripoveduje Ažnoh, katerega velik izziv bo tudi že omenjeno mladinsko svetovno prvenstvo. Letos ga bo v začetku marca gostilo Bansko.

Ko pa vprašamo o usmeritvah v disciplinah, namigne, da mu še ni do specializacije. Najbolj je zadovoljen z napredkom v veleslalomu. Največ uspeha pa mu je prinesel superveleslalom. "Rad se vozim hitro. Tudi v smuku, čeprav sem tam še kar oddaljen od konkurence," pripoveduje Korošec, ki ob obrabljenem vprašanju o vzornikih izpostavlja, da je to Didier Cuche. Kar je kar malce presenetljivo, saj je Švicar smuči v kot postavil, ko je imel Rok vsega devet let. Med aktivnimi smučarji pa ga navdušujeta veleslalomska tehnika rojaka Žana Kranjca in pa slalomski pristop Avstrijca Manuela Fellerja.

Tretji Slovenec s kolajno na mladinskih olimpijskih igrah. Pred tem sta se na stopničke povzpela Meta Hrovat in Miha Hrobat. Foto: Guliver Image

Pri Smučarski zvezi Slovenije so tokrat ob sestavi odprave za največje tekmevanje v tej predolimpijski zimi sicer na široko odprli vrata. Poleg Ažnoha bodo namreč v kar 16-članski slovenski reprezentanci v Cortini d'Ampezzo krst na članskem svetovnem prvenstvu doživeli še Aljaž Dvornik, Nejc Naraločnik, Andreja Slokar in Neja Dvornik.