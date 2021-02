Ilka Štuhec: Nič več mi ni treba dokazati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske barve bo na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo (8.–21. 2.) branilo kar 16 smučarjev in smučark. Med njimi z vlogo branilke naslova svetovne prvakinje v smuku znova tudi Ilka Štuhec, ki pa se v Dolomite odpravlja s precej slabšo popotnico, kot leta 2017 v St. Moritz ali predlani v Aare.

Ilka Štuhec se po več kot enotedenskem smučarskem premoru, med katerim je v dobršni merili sanirala poškodovani gleženj (nateg struktur), predvidoma v torek vrača na sneg. "Bolečine bodo verjetno prisotne še nekaj časa. A moram naprej. Za menoj je ob terapijah zajeten sklop kondicijskih treningov. Kako bo šlo na snegu? Bomo videli. Stisnila bom zobe," pravi dvakratna svetovna prvakinja, ki naj bi zadnje treninge pred svetovnim prvenstvom opravila na smučišču San Pellegrino. Po prvotnem načrtu naj bi v Cortini d'Ampezzo nastopila v obeh hitrih disciplinah, kombinaciji in celo veleslalomu, a bo dokončna odločitev padla na podlagi zadnjih treningov.

Foto: Sportida Prioriteta bo seveda smuk. Disciplina, v kateri je naslov svetovne prvakinje že vse od leta 2015 rezerviran za Slovenijo. Po Tini Maze je bila namreč dvakrat prva prav Štuhčeva. Resda v obeh primerih po boljših predhodnih rezultatih. "Nisem pozabila smučati," v svojem izmuzljivem slogu seznam favoritinj komentira najboljša slovenska smukačica, ki si ne beli glave z zgodovinskimi lestvicami. "Ni mi vseeno. Lepo je slišati. Se pa s tem ne obremenjujem. Statistiko prepuščam drugim. Ukvarjam se samo s seboj. Tukaj in zdaj. Morda bom o tem razmišljala, ko bom ob koncu kariere potegnila črto," pravi.

Ključni misli sta dokončna stabilizacija zdravstvenega stanja in priprava do točke, ko bo lahko v štartni hišici znova razmišljala izključno o izvedbi. "V mislih sem že večkrat presmučala progo v Cortini. Fino je bilo. Kako bo v živo, pač ne vem. A dejstvo je, da sem lahko povsem neobremenjena. Nič več mi ni treba dokazati. Lahko le uživam in poskušam iztržiti maksimum," pravi Branikovka, ki je hitro prikimala tudi tezi o tem, da ji proga, na kateri bodo potekali boji za snežinke FIS, ustreza. Navsezadnje je tam ob superveleslalomski zmagi že trikrat stala na odru za zmagovalke. Tudi njen zadnji skok na stopničke se je zgodil prav na progi Olympia delle Tofane, ki je vpeta v čudovito dolomitsko kuliso.

Foto: Guliverimage

"En dan, ena priložnost"

Sezona 2020/21, na katero se je pripravljala brez omembe vrednih večjih zdravstvenih zadržkov, se je sicer za 30-letno Mariborčanko začela zelo obetavno. Predvsem v smuku, saj je uvodne tri preizkušnje končala med najboljšo sedmerico. Zmanjkal je le drobec večje odločnosti in prava stran v igri stotink za vrnitev na zmagovalni oder, na katerem je nazadnje stala 19. januarja 2019. Namesto želenega koraka naprej pa je sledil niz razočaranj. Najprej odstop na superveleslalomu v St. Antonu, nato težave z gležnjem in ponesrečena tekmovalna trilogija v Crans Montani, kjer je na treh tekmah prišla do le štirih točk.

Foto: Sportida "Do tekem v St. Antonu si nimam česa očitati. Vse je šlo v pravo smer. Crans Montana? Da, bila sem poškodovana, a sem si dopovedovala, da gre zgolj za udarec v gleženj, da bom lahko, sem si govorila. Žal se ni izteklo povsem tako, kar je načelo moje živce. A nisem več povsem zelena. Vem, kaj je bilo treba storiti," pripoveduje Štuhčeva, ki se je odločila za tekmovalni premor. Izpustila je pot v Garmisch-Partenkirchen, kjer so nato dekleta ostala brez smukaških treningov in tekme, tako da so organizatorji izpeljali dva superveleslaloma. Ilka je s tem izgubila manj, kot je pričakovala.

Ker ima v svetovnem pokalu skromne možnosti za kolajno v smukaškem seštevku, se poraja vprašanje, ali ne bo, vsaj podzavestno, poskušala v Cortini d'Ampezzo reševati sezone. "Poskušam se otresti vseh nahrbtnikov. Da, statistika sezone ne govori meni v korist. Toda to je velika tekma. En dan, ena priložnost. Povsem vseeno je, kaj je bilo do takrat. Vseeno je tudi, kdo je bil prvi predlani. Vseeno je, kaj bo naslednji dan. Vemo, da se na velikih tekmovanjih dogaja marsikaj. Jaz bom dala od sebe vse, kar bom zmožna," odgovarja Štuhčeva, za katero bo to sicer že peto svetovno prvenstvo.

Foto: Guliverimage

Poleg Štuhčeve je sicer na seznamu slovenskih potnikov na SP 2021 še šest smučark in devet smučarjev. Svojo priložnost bodo poleg tistih, ki osvajajo točke svetovnega pokala, dobili tudi Rok Ažnoh, Tijan Marovt in Nejc Naraločnik.

Slovenska reprezentanca na SP 2021

Ženske

ILKA ŠTUHEC smuk, svsl, kombinacija MARUŠA FERK smuk, svsl, kombinacija META HROVAT svsl, kombinacija, veleslalom, slalom, paralelna tekma, ekipna tekma ANA BUCIK veleslalom, slalom, paralelna tekma, ekipna tekma TINA ROBNIK veleslalom, paralelna tekma, ekipna tekma NEJA DVORNIK veleslalom, slalom, paralelna tekma, ekipna tekma ANDREJA SLOKAR slalom, paralelna tekma, ekipna tekma

Moški