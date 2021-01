Ilka Štuhec se začasno umika iz belega cirkusa

Po slabših nastopih na tekmah v Crans Montani in težavah z gležnjem so se v taboru dvakratne svetovnega prvakinje Ilke Štuhec odločili, da ne bodo potovali na bližnje tekme svetovnega pokala v Gramisch-Partenkirchnu.

"Za mano je slab teden, ki ga želim čim prej odmisliti. Prepričevala sem se, da bo stanje gležnja dobro, da bi lahko normalno tekmovala. Žal ni bilo tako. Kljub vztrajanju si nekje v podzavesti nisem dovolj zaupala, kar se je kazalo tudi v smučanju, ki je bilo slabo. Razmišljam samo še naprej," le 27., 32. in 37. mesto na nedavnih tekmah v Crans Montani komentira Ilka Štuhec. Švicarsko pot je podaljšala v Basel, kjer jo je čakal pregled pri dolgoletnem zdravniku Niklausu Friederichu. Ta ji je sicer zatrdil, da v bolečem gležnju ni prisotnih nobenih strukturnih poškodb, a dodal, da udarnina in nateg kit desnega gležnja vendarle terjata nekaj mirovanja.

Foto: MaPa Kot odgovor na diagnozo so se v Ilkinem taboru odločili za spremembo tekmovalnega načrta. Odpovedali so nastop na bližajočem se hitrostnem koncu tedna v Garmisch-Partenkirchnu. Namesto nastopa na smuku in superveleslalomu na Bavarskem jo čakajo domače terapije. Glavno besedo bo tako imela fizioterapevtka Tina Kobale. Na sneg naj bi se 30-letna Štajerka vrnila prihodnji teden in se lotila zadnjih priprav na svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, kjer bo znova nastopila kot branilka naslova smukaške prvakinje.

"Umik je v tem trenutku najbolj smotrna in dolgoročno vzdržna odločitev. Gleženj je Ilko v Crans Montani jasno oviral, na silo tekmovati je nesmiselno, ker nas ne pripelje nikamor, tvegamo pa lahko veliko. Moramo gledati širšo sliko, pred vrati je svetovno prvenstvo, kjer želimo, da Ilka napada, kot to najboljše zna. Imamo dovolj časa do svetovnega prvenstva, ki ga lahko izkoristimo, da se najprej pozdravi gleženj, da naredimo nekaj kakovostnega treninga v tednu pred začetkom prvenstva in da tako fizično kot psihološko pridemo v Cortino dobro pripravljeni. Ta čas torej jemljemo kot priložnost, ne kot izgubljeno obdobje," pravi trener Stefan Abplanalp, ki je medtem končal karanteno zaradi vrnjenega pozitivnega testa na novi koronavirus, zaradi česar ga ni bilo na tekmah v Crans Montani.