Meta Hrovat je potrdila vrnitev med elito

Francoska veteranka Tessa Worley je dobila šesti veleslalom sezone, ki ga je gostila zahtevna proga Erta v San Vigilio pri Krontplatzu. Meta Hrovat je s petim mestom potrdila konec krize in vrnitev med najboljše. Njen uspeh je dopolnila še Ana Bucik (14.).

Na šestem veleslalomu sezone se je prvič zgodilo, da je izjemna Italijanka Marta Bassino končala tekmo, a ni zmagala. Po enem odstopu in kar petih zmagah se je tokrat morala zadovoljiti s tretjim mestom. Prehiteli sta jo izkušeni veleslalomski veteranki Tessa Worley, ki je prišla do štirinajste zmage v karieri, prve po več kot dveh letih, in Lara Gut Behrami. Vse tri pa bi se po vsej verjetnosti morale sprijazniti s slabšimi uvrstitvami, če ne bi nekaj vrat pred ciljem usodne napake storila vodilna po prvi vožnji Michelle Gisin.

Švicarsko "darilo"

Vsestranska Švicarka, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala vse bolj ogroža tudi Petro Vlhovo, je bila namreč po dveh uvrstitvah med najboljše tri na Zlati lisici na dobri poti do prve veleslalomske zmage. A zataknilo se je nekaj zavojev pred ciljem, ko je bil lok zavoja daljši, kot bi želela, tako da se je morala odzvati z zasukom telesa in pritiskom na robnike. S tem se je sicer rešila, a izgubila veliko časa in zdrsnila na šesto mesto.

"Ponosna sem na to, kako sem se lotila obeh voženj. Priznati pa moram, da v drugo občutek ni bil najboljši, saj sem storila veliko napak. A bilo je dovolj," je v prvi izjavi za ÖRF dejala Francozinja, ki je pridobila tri mesta ter Gutovo prehitela za 27 stotink sekunde, Bassinovo pa za 73 stotink.

Meta Hrovat: s petim mestom do petega najboljšega rezultata v karieri. Foto: Guliver Image

Meta Hrovat potrdila vrnitev

Takoj za najboljšo trojico sta pristali Mikaela Shiffrin na četrtem in Meta Hrovat na petem mestu. Slednja je na krilih nedavnega tretjega mesta v Podkorenu nastopila zelo odločno in dokončno potrdila konec tekmovalne krize in vrnitev med veleslalomsko elito. Če je imel kranjskogorski rezultat še pridih uspeha na domačem hribu, zdaj dvomov o širši konkurenčnosti slovenske prvokategornice ni več.

Po prvi vožnji, v kateri se je korektno lotila ravninskega dela, blestela v prvem delu strmine, nato pa stik s povsem najhitrejšimi izgubila v zaključnem delu, je bila Hrovatova šesta. Odločnosti ni skrivala niti v drugem nastopu, v katerem je bila nekajkrat prisiljena podaljšati zavoj. V cilju je sprva zaostala le za Marto Bassino, napredovanje pa sta ji nato omogočili Federica Brignone in že omenjena Gisinova.

Takole je zmago zapravila Michelle Gisin Foto: Guliver Image

Lep skok Ane Bucik

Po dveh slabših nastopih v Kranjski Gori (28. in 39. mesto), kjer svojega sloga smučanja nikakor ni mogla prilagoditi povsem poledeneli podlagi, na kateri ni imela prave opore, pa je na svoj veleslalomski okus znova prišla Ana Bucik. Novogoričanka je s štirinajstim mestom prišla celo do izenačitve svojega najboljšega veleslalomskega rezultata v karieri. Prav 14. je bila lani v Kranjski Gori. To pa je njena druga uvrstitev v veleslalomsko petnajsterico. Po prvem nastopu je bila ob nekaj zdrsih na strmini 22., v drugo pa je izkoristila boljše pogoje in celo s četrtim časom pridobila osem mest.

Na napačni strani stotink

Precej več težav z Erto, ki velja za eno najtežjih veleslalomskih prog v ženskem delu svetovnega pokala, je imela rahlo poškodovana Tina Robnik. Na tresoči podlagi je v prvi vožnji za vodilno zaostala za več kot štiri sekunde (33.). Zanjo se je tekma končala že po prvem nastopu. Podobno velja za Nejo Dvornik, ki je nastopila s štartno številko 53 in ob zaostanku 3,86 v cilj prišla kot 31. Korošica, ki je v kranjskogorski izvedbi Zlate lisice prišla do prvih veleslalomskih točk, je tokrat trideseterico zgrešila za 13 stotink sekunde, Robnikova, ki več kot očitno na zdravstveni ravni še ni povsem nared za tekmovalno smučanje, pa za 51.

