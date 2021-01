(Pre)hitro slovo ji je odprlo nove poti

Aktivne alpske smučarke, rojene v osemdesetih letih preteklega stoletja, so po zadnji fazi menjave generacij prej izjema kot pa pravilo. Tessa Worley, Marie-Michele Gagnon, Nastasia Noens, Maruša Ferk, Irene Curtoni … Precej več jih je v zadnjih letih smučarski karavani pomahalo v slovo. Med njimi tudi Ana Drev, Anna Veith, Lindsey Vonn ... Že krepko pred tem pa se je za ta korak odločila Mateja Robnik. Ko je namreč marca 2012 nazadnje stala na štartu tekme svetovnega pokala, ni bila stara niti 25 let. Toda zaradi težav z reprezentančnim statusom, trenerske diskontinuitete, zdravstvenih preglavic in slabših rezultatov je najvišjo tekmovalno raven zapustila, še preden bi ji uspelo v celoti unovčiti nesporen potencial. V precejšnji meri je bila tudi žrtev tedaj nestabilnega sistema.

"Amerika mi je dala veliko. Nova poznanstva, izobrazbo in izkušnje," pravi Mateja Robnik Trdan. Foto: Osebni arhiv

Izhodna vrata za postopen prehod v novo življenje je našla v Združenih državah Amerike, natančneje na Univerzi New Mexico. Tam je, podobno kot številne slovenske predhodnice v ZDA (Andreja Leskovšek, Tina Kavčič, Petra Svet …) tekmovala na študentskih tekmah NCAA, obenem pa marljivo študirala. In doštudirala. V Slovenijo se namreč ni vrnila le z naslovom ameriške študentske prvakinje, temveč tudi s politološko diplomo. Ta jo je nato navdahnila za nadaljevanje študija v Ljubljani, kjer je pred štirimi leti magistrirala iz smeri mednarodnih odnosov na fakulteti za družbene vede.

Svoje zadnje nastope je opravila v ZDA, kjer je nastopala na tekmah NCAA, FIS in severnoameriškega pokala. Foto: Guliver Image

Zaprla knjigo, da bi lahko odprla novo

"Prav nič ne obžalujem. Da, leta 2012 je bilo težko zapreti smučarsko knjigo. Po drugi strani pa sem vedela, da je v življenju treba nekatere stvari končati, da bi lahko začel nove. Preprosto, priložnost sem dala novim izkušnjam. To me je v življenju osrečevalo. Smučanje in študij v ZDA sta bila idealen prehod na novo pot. Ne skrivam, da me ob mrzlih sončnih jutrih vedno zasrbijo smučarski podplati. Toda življenje je šlo v drugo smer. Občutki o vsem, kar se je dogajalo v zadnjih letih, so torej v veliki večini pozitivni," pripoveduje 33-letna Lučanka.

In danes? Ustalila se je v Ljubljani. Je mama dveh otrok, leto in pol starega fantka in triletne deklice. Zaposlena je na ministrstvu za obrambo, in sicer kot svetovalka za vojaške zadeve na ljubljanski upravi za obrambo. Zadolžena je za pokrivanje prostovoljnega služenja vojaškega roka. Skrbi za ves postopek pred služenjem ter v nadaljnjih fazah drži roko nad vsemi odločbami.

Glavnino točk svetovnega pokala je osvojila v veleslalomu, nekaj tudi v kombinaciji. Foto: Sportida

Službeno vprašanje: Slovenci in vojska? ''V zadnjem obdobju beležimo porast zanimanja za služenje vojaškega roka. Deloma zaradi promocije, za katero je poskrbela Slovenska vojska, po drugi strani pa je svoje verjetno storila tudi kriza, v kateri so številni mladi ostali brez služb, v vojski pa tisti, ki jih usposabljanje zanima, dobijo tudi socialno varnost,'' odgovarja naša tokratna gostja Druge kariere.

Tudi njen mož Luka Trdan, ki si je vrsto let kruh služil kot trener in smučarski serviser (sodelovala sta tudi v ZDA), se je že predlani dokončno umaknil iz smučarskega sveta ter priskočil na pomoč v družinskem podjetju, tako da se lahko pohvalita z družinskim življenjem. ''Le za kakšen šport in rekreacijo zmanjkuje časa. A tudi to se bo kmalu spremenilo,'' se nasmehne nekdanja veleslalomska specialistka, ki ljubiteljsko deloma deluje tudi v turizmu. Oče se namreč v Lučah ukvarja tudi z vzrejo islandskih konjev, tako da je v preteklosti pogosto pomagala pri turističnih vodenih izletih.

V delu kariere sta bili sestri Tina in Mateja Robnik tudi reprezentančni sotekmovalki. Foto: Sportida Sestrina navijačica

S tekmovalnim alpskim smučanjem ostaja povezana na daljavo. Predvsem kot starejša sestra reprezentantke Tine Robnik. ''Tina ima pestro zgodovino poškodb, zato jo, roko na srce, vsi domači včasih s težavo gledamo. Jasno, želimo ji najboljše. Srčno navijamo. Res je, da sem navijačica in kot starejša sestra tudi malce zaščitniška. Toda kot nekdanja smučarka vem, da pač mora napadati in včasih tvegati. Progo mora napadati s pogumom in močjo. Moje spremljanje alpskega smučanja torej zaznamujejo mešani občutki. Odvisno od tega, kako je v določenem trenutku Tina pripravljena in zdrava. Zdaj ima malce težje obdobje,'' pripoveduje.

Štiri leta mlajša sestra jo je na rezultatski ravni kljub zdravstvenim težavam presegla. Ob tem pa bi se težko izognili občutku o tem, da bi tudi Mateja lahko na svoji smučarski poti dosegla še mnogo več. ''Ko sem pozneje spremljala, do kakšnih rezultatov so prišle smučarke, s katerimi sem povsem konkurenčno tekmovala, sem seveda pomislila na to, da bi sama lahko dosegla precej več. A po drugi strani je v tem športu veliko čejev. Vem, da celotnega potenciala nisem izkoristila, a mi je smučanje dalo zelo veliko,'' o cmoku v grlu ob pogovorih o rezultatskem iztržku smučarske poti pripoveduje Robnikova.

Zbrala je 49 nastopov v svetovnem pokalu, udeležila pa se je tudi treh svetovnih prvenstev. Foto: Guliver Image

Na tekmi svetovnega pokala je debitirala pri vsega šestnajstih letih. Le leto starejša je že tekmovala tudi na svetovnem prvenstvu. V svoji karieri se je petkrat zavihtela med najboljšo petnajsterico v svetovnem pokalu. Njen najboljši rezultat pa je 11. mesto na veleslalomu v Aspnu 2008, ki ga je, zanimivo, dobila Tessa Worley, sicer tudi zmagovalka torkove preizkušnje na Kronplatzu.

Se pa zato lahko Mateja pohvali, da je na svoji zadnji tekmi, ki jo v svoji bazi beleži FIS, zmagala. To je bil univerzitetni veleslalom leta 2015 na Aljaski. Še bolj pa je nekdanja reprezentančna sopotnica Tine Maze vesela, da v primerjavi s številnimi drugimi nekdanjimi smučarji in smučarkami v novem življenju ne plačuje zdravstvene cene za intenzivno športno udejstvovanje.

''Glede tega lahko le potrkam ob mizo. Na srečo nisem imela nikoli večjih mehanskih poškodb. Kolena, preostali deli nog in hrbet so ostali nepoškodovani. Morda kdaj začutim ahilovo tetivo, ki mi je v času, ko se je moja kariera lomila, povzročala največ težav. Zdrava sem,'' je pogovor sklenila smučarka Mateja Robnik Trdan.