Natanko 25 dni po padcu v Bormiu in deset dni po operaciji v Zagrebu si slovenski alpski smučar Klemen Kosi življenja še ne zna predstavljati brez protibolečinskih tablet. Toda v prvem pogovoru po hudi poškodbi kolena in obraza poudarja tudi, da si ne zna predstavljati življenja brez alpskega smučanja. "Razmišljam le o tem, da se bom vrnil," zametek misli o tekmovalni upokojitvi zavrača Kosi, ki je kritičen do organizatorjev tekem svetovnega pokala.

Pretrgan patelarni ligament, pretrgane križne vezi, počen meniskus in zamik pogačice desnega kolena, poškodba stranske mišice in močno poškodovana ličnica, ki je visela z obraza. Tako se je glasila strašljiva diagnoza Klemna Kosija po decembrskem padcu na uradnem treningu smuka v Bormiu. Pred desetimi dnevi je prestal operacijo v Zagrebu, ki jo je vodil vodil dr. Damir Hudetz. Ta se je ortopedskih veščin učil pri znamenitem Niklausu Friedrichu v Švici. Pod njegovim skalpelom so bili operirani tudi Janica in Ivica Kostelić ter Ilka Štuhec.

Foto: Sportida "Iskal sem zdravnika, ki ima izkušnje s podobnimi operacijami pri športnikih. Čeprav vem, da bi imel tudi v Sloveniji zelo dobre možnosti za operacijo in rehabilitacijo, sem iskal najboljšo rešitev zase. Ničesar nisem želel prepustiti naključju. Pogovoril sem se z Ivico Kostelićem, Ilko Štuhec in Christofom Innerhoferjem ter z več zdravniki. Zato sem se predal v te roke," pojasnjuje Kosi, ki se bo prav v petek znebil šivov in opravil prvi pregled po zahtevnem posegu, med katerim so mu povsem odprli koleno.

Strašljiva izpoved: Noga je kar visela s kolena V primerjavi s predlanskim padcem v Bormiu, ko jo je odnesel "le" s poškodbami obraza, je bil tokrat pri polni zavesti. Od prvega do zadnjega trenutka. "Vse vem. Vem, kaj se je dogajalo, v kakšnem položaju sem bil, kam sem gledal … Spomini niso prav lepi," pripoveduje. Zgodilo se je namreč na odseku, kjer se izmerjene hitrosti približujejo 150 km/h.



Zaradi nemirne snežne podlage in slabe vidljivosti sta se mu tik pred skokom prekrižali smučki. V zadnjem trenutku mu je uspelo, da ju je poravnal, a zaradi tega ni bil pripravljen na 50-metrski skok. Pri pristanku ni bil pravilno uravnotežen. Zato mu je zarobilo smučko in ga vrglo na glavo ter v bližnja vrata. Meni, da se je prav v tistem trenutku zgodila usodna obremenitev na koleno. Sledilo je vsaj 100-metrsko nemočno obračanje po terenu.



Drugič je progo Stelvio zapuščal v helikopterju. Foto: Sportida

"Ko sem se končno ustavil, sem si potipal nos, ta ni bil zlomljen, in preveril, ali imam še vse zobe na svojem mestu. Nato sem se poskušal postaviti na noge. Z levo ni bilo težav. Desna … Desna pa je kar visela s kolena navzdol. Kot ne bi bila moja. Tudi čutil je nisem. Zelo hitro je do mene prišla prva pomoč. A vsi, ki so se zbrali okrog mene, so se osredotočili na moj obraz. Ta je bil povsem okrvavljen, kar sem videl v reševalčevih očalih. Ličnica je visela. Kot bi imel škrge. Z 20 šivi so mi jo prišili že v Sondriu. Mene je seveda bolj skrbelo koleno. Ličnica se zaceli in ne vpliva na smučanje. S kolenom pa je drugače," pripoveduje član ekipe za hitri disciplini.

"Lahko bi bilo še huje"

Ob tako hudih poškodbah kolena bi bil normalen smrtnik vesel zagotovila, da bo še kdaj normalno hodil. Kosi po drugi strani poudarja, da razmišlja le o tem, da se bo vrnil med aktivne smučarje in v doglednem času znova stopil v hišico tekme svetovnega pokala.

"Sprav je bil šok. Nato sem bil zaskrbljen in razočaran. Sledilo je obdobje jeze. Nato sem se sprijaznil z dejstvom. Zdaj sem že optimist. Želim okrevati in se vrniti v svetovni pokal," zatrjuje.

Rehabilitacija po takšnem posegu traja od šest do devet mesecev. A to so okvirni termini, ki ne vključujejo ocene, v kakšen stanju bi tedaj lahko bilo telo 29-letnega Mariborčana. "Vem pa še nekaj. Lahko bi bilo huje. Bog me je obvaroval," pravi.

V sezoni 2020/21 je nastopil na treh tekmah svetovnega pokala in ostal brez točk. Foto: Reuters

Napoveduje vrnitev

Po zdajšnjem načrtu naj bi po šestih tednih lahko snel opornico. Pomembno je tudi vprašanje upogljivosti kolena. Prva stopnja je 30 stopinj, ki jo je že dosegel. Po enem mesecu od operacije naj bi lahko koleno pokrčil do 60 stopinj, po mesecu in pol pa do 90 stopinj. "Boril sem bom. Zavedam se namreč, kako pomembno je, kakšne signale možgani pošiljajo telesu," pravi smučar, ki bi moral biti te dni v Kitzbühlu. Toda zdaj večji del dneva leži.

"Počasi se tudi že premikam, jasno, ob minimalnem obremenjevanju poškodovane noge, predvsem pa z opornico in s pomočjo bergel. Včeraj sem se podal celo na 'sprehod' na dvorišče. Ob teh korakih postajam vse večji optimist. Jasno je, da bila poškodba huda. Veliko je odvisno od tega, kako se bo telo odzvalo. Nekaj je tudi v božjih rokah in v moji glavi," pravi Kosi, ki ima zaradi poškodb obraza tudi še nekaj težav z živci in čutili. "Ko si umivam zobe, je občutek takšen, kot da bi ščetkal steno. A to je že korak naprej. Sprva sem vse obrazne mišice le stežka premikal," pojasnjuje.

Foto: Sportida

Ob spominih na svoj znova krvavi Bormio poudarja, da se mora zahvaliti Smučarski zvezi Slovenije za odzivnost, oskrbo in prevoz ter osebju UKC Ljubljana, kjer je bil hitro deležen vseh potrebnih pregledov. Bolj kritičen pa je do Mednarodne smučarske zveze, saj meni, da proge tekem svetovnega pokala niso ustrezne. "Opisal sem vam, kaj se je zgodilo. Vprašanje pa je, zakaj se je to zgodilo. Ob tem preprosto moram okrcati organizatorje tekem svetovnega pokala," pravi slovenski specialist za hitri disciplini.

"Zdi se mi, da organizatorji kar tekmujejo, kdo bo pripravil bolj spektakularno progo. To počno z ledeno podlago in dodatnimi grbinami. Sprašujem se, ali je to smisel smučanja. To je za drsalce in tekmovalce v bobu, ne za smučarje. Na mestu, kjer sem padel, so se poškodovali še štirje smučarji, kar 15 pa se jih je komaj izognilo padcu. Je res smisel, da del proge izločil deset odstotkov smučarjev? Pri tako visoki hitrosti se z zdravjem smučarjev res ne gre igrati," je pogovor sklenil Klemen Kosi.