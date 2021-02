Žan Kranjec je bil prisiljen obrniti novo stran

"Spočil sem si glavo in telo ter saniral poškodbo hrbta. Verjamem, da sem premor dobro prisilni počitek," pravi Žan Kranjec, ki je zadnji veleslalom svetovnega pokala v celoti opravil zdaj že daljnega 20. decembra. Naslednji, tisti na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, ga čaka šele čez 17 dni. A čeprav je lačen tekmovanj, je čas tokrat vendarle njegov zaveznik, saj po težavah s hrbtom in trenažnem premoru vendarle še ni povsem nared. "V tem trenutku še ne. Toda napreduje," meni glavni trener moške tehnične ekipe Klemen Bergant, ki bo, če bo pripravljenost to dovoljevala, Kranjca na svetovnem prvenstvu v ogenj potisnil že na paralelni tekmi.

Foto: Sportida Tudi Žan priznava, da se je tekmovalnega smučanja na treningih lotil postopoma. Tudi s strahom pred ponovitvijo bolečin. Zdaj v zavoje že vnaša želeno energijo. "Izgubljeno obdobje me ne skrbi. Lačen sem tekem in tekmovanj. Vem, da nisem pozabil smučati. Treninge, ki so mi na voljo, mora dobro izkoristiti. V prvi fazi to pomeni, da moram zaupati sebi, opremi in hrbtu. Ko bom stal na štartu, moram zaupati vsemu. Nato pa … Saj veste, kako je v smučanju. Lahko pokažeš vse, kar znaš in zmagaš. Lahko si peti ali deseti. Zato bolj kot o rezultatih razmišljam o tem, da tekmecem ne namenjam prav veliko priložnosti," poudarja Kranjec, ki je trenutno v Kranjski Gori, od koder ga pot večinoma vodi na treninge v bližnji Trbiž.

"Obrnil sem novo stran"

Potem ko je zadnji dve sezoni svetovnega pokala končal na četrtem mestu v veleslalomskem seštevku, je bilo letos realno pričakovati odkrit napad na prvo odličje ali celo globus. Čeprav so do konca sezone še štirje veleslalomi, pa se zdi ta cilj zaradi dveh ničel v Adelbodnu, kjer ga je izdal hrbet, nedosegljiv. Bo zaradi tega želja po napadu na odličje v Cortini d'Ampezzo še toliko večja? "Ne vem, kako se bom, vsaj podzavestno, odzval na ta položaj. Morda bo pritisk večji. Morda ne. Toda po Adelbodnu sem obrnil nov list v sezoni. Vem, da se bom težko boril za globus. A cilji v tej sezoni vendarle še ostajajo. Ne smem pa pozabiti, da je ključno smučanje," odgovarja 28-letni Bukovčan.

Foto: Sportida

Za Kranjca bo prvenstvo v Cotini peto zaporedno in obenem sedmo veliko tekmovanje v karieri. Z zadnjih dveh se je vrnil s četrtim in petim mestom. Tudi zdaj verjame, da lahko ob uspešnih treningih v tem in prihodnjem tednu znova pride do točke, ko se bo lahko boril za vrh. "Čaka me še nekaj dela. Glava mora biti prazna. Tako se bom lahko kosal z najboljšimi," pravi Kranjec, za katerega je trener Bergant spomladi v kategoriji cilji zapisal kolajna na SP 2021. A od tedaj se je marsikaj spremenilo. Smrt očeta, težave s hrbtom, premešane smučarske karte … "Kolajne se ne osvajajo na vseh tekmovanjih. Žan je bil na zadnjih dveh velikih tekmovanjih blizu. Vesel bom, če ga bomo pripravili tako, da bo konkurenčen," pa proti vrhuncu sezone pogleduje Klemen Bergant.