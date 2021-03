Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lara Gut Behrami je že dobitnica malega kristalnega globusa za zmago v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Možnosti za osvojitev velikega pa so iz dneva v dan manjše.

Vreme še naprej kroji usodo finala svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po smukih sta danes odpadla še oba superveleslaloma. Do malih globusov sta tako prišla Lara Gut Behrami in Vincent Kriechmayr. V boju za zmago v skupnem seštevku pa je dvojna hitrostna odpoved voda na mlin Petre Vlhove in Alexisa Pinturaulta.