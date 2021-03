Današnja smuka sta odpovedana, znana že dobitnika smukaškega globusa

Prireditelji finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v švicarskem Lenzerheideju so morali zaradi slabega vremena odpovedati oba današnja finalna smuka za svetovni pokal. Smuka se ne bosta nadomeščala, kar pomeni, da sta že znana dobitnica in dobitnik malega kristalnega globusa v smukaškem seštevku.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer, obilice sneženja in vetra, so že v nedeljo odpovedali oba ponedeljkova smukaška treninga, nato so odpovedali tudi oba torkova smuka, a vreme jim ni prizaneslo tudi v sredo, ko so dokončno odpovedali ženski in moški smuk.

Dobitnik malega kristalnega globusa v smukaškem seštevku med moškimi je Beat Feuz. Foto: Reuters

Dobitnika malega kristalnega globusa v smukaškem seštevku sta postala Italijanka Sofia Goggia, med moškim pa se bo malega kristalnega globusa veselil Švicar Beat Feuz.

Več sledi …