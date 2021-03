Avstrijec smučarskim strminam pomahal v slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reichelt je svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih osvojil na SP 2011 v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil srebrn v superveleslalomu. V karieri je dobil 13 tekem svetovnega pokala, v sezoni 2007/08 pa tudi mali kristalni superveleslalomski globus.

Na skupaj kar 305 tekmah svetovnega pokala se je na stopničke uvrstil 44-krat. Zdaj se je odločil za slovo, potem ko si je leta 2019 v Bormiu poškodoval desno koleno in ni več našel načina za vrnitev med najboljše.

"Zdi se mi, da je po 20 letih prišel čas za slovo od svetovnega pokala," je med drugim povedal Reichelt in dodal, da na progi ne more več pokazati vsega in zato nima smisla vztrajati.

Zadnjič bo v svetovnem pokalu predvidoma nastopil v četrtek v Lenzerheideju v vlogi predtekmovalca.

