Direktor tekem alpskih smučarjev pozitiven na novi koronavirus

Vsi posamezniki, ki so bili v tesnem stiku s Couderjem, tudi podporno osebje za izvedbo tekmovanj Fis, so bili že testirani in bodo do nadaljnjega vsak dan testirani, je še dodala Fis.

Couder je bil ob koncu minulega tedna kot član tekmovalne komisije uradni predstavnik Fise na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori.