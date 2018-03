Kako je smučarski zobozdravnik presegel meje Kosova in Slovenije

ALBIN TAHIRI NA POKALU VITRANC

Ko smo se na istanbulskem letališču, od koder smo nato skupaj poleteli proti Južni Koreji, tri dni pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu pogovarjali z Albinom Tahirijem, sinom slovenske mame in kosovskega očeta, ki celotno življenje živi v Sloveniji, a se je pred leti odločil braniti smučarske barve najmlajše države z območja nekdanje Jugoslavije, si niti v sanjah ni predstavljal, da bo to zgolj eden od številnih intervjujev, ki ga čakajo. Kot prvi in edini predstavnik Kosova na zimskih olimpijskih igrah ter zaradi vzporedne stomatološke kariere je bil namreč zanimiv za številne medije in agencije. Še zdaleč ne le slovenske.

BBC, CNN, Reuters … Še najdlje je šel Eurosport, ki je intervju opravil kar v eni od zobozdravstvenih ordinacij v Pjongčangu. V vlogi pacienta je bil novinar, 28-letni Korošec pa je na vprašanja odgovarjal med zobozdravniškim delom. "Čeprav je bilo vse skupaj zaigrano, pa moram priznati, da sem imel z njegovimi zobmi kar nekaj dela," se pošali Tahiri in dodaja: "Medijska obleganost me je zelo presenetila. Razumel sem kosovske in deloma slovenske medije. A na takšno izpostavljenost v tujih medijih nisem računal. Morda je bilo tega celo nekoliko preveč, saj je vplivalo na moje priprave na treninge in tekme."

Tahiriju je seveda kristalno jasno, da pozornosti ni pritegnil kot smučar, temveč kot svojevrsten "eksot" v smučarskem svetu. Kako zadovoljen pa je bil z rezultatskim delom ZOI 2018? "Iskreno povedano, želel sem doseči več. Želel sem dokazati, da nisem popoln eksot. Morda sem v tej želji malce pregorel. Na progi sem delal preveč napak. Malce sem se nato oddolžil v tehničnih disciplinah, v katerih pa pred igrami nisem pričakoval nič. Če potegnem črto, sem lahko vesel, da sem pet tekem izpeljal brez poškodb in pustil pečat. Moj cilj so bili korektni nastopi. Verjamem, da mi je uspelo," pravi Tahiri, ki je bil v kombinaciji 37., v slalomu 39., v superveleslalomu 47., v smuku pa 50. Vselej pri dnu uvrščenih in z velikim zaostankom za najboljšimi.

Zdi se, da njegova olimpijska zgodba še ni končana. "Želim nadaljevati. Moja želja je, da bi potoval tudi na olimpijske igre, ki jih bo čez štiri leta gostil Peking. Prednost pa bo imela moja stomatološka kariera. Ob tem bom, ko bo čas, skušal trenirati in zbrati čim več dni na snegu. Kosovska smučarska zveza je zdaj dobila vtis, kaj pomeni tekmovalno smučanje. Ne verjamem pa, da so sposobni zbrati toliko sredstev, da bi se smučanja lotili na res vrhunski ravni. Zato vztrajam pri svojem poklicu. Smučal pa bom, dokler bom imel voljo, energijo in čas," pravi Korošec, ki svojo stomatološko pot začenja v dentalno-kirurškem D-centru v Ljubljani.

Negativni odzivi Odzivi na njegov olimpijski nastop pa niso bili zgolj pozitivni. "Na začetku sem se lotil prebiranja forumov. Tam človek hitro naleti na kakšne negativne odzive, zato sem to branje opustil. Na Kosovem so se našli kakšni očitki na račun tega, da ne znam dobro govoriti albansko. A to je treba odmisliti. To je del športa. Še najbolj vrhunske športnike včasih obrekujejo, kaj šele mene …Pomembno je, da me spoštujejo ljudje, ki so v moji okolici. Predvsem pa vem, da so tisti, ki vedo, kaj vse sem vložil v smučanje, veseli zame in za mojo olimpijsko zgodbo. Smučam v prvi vrsti zaradi sebe," pripoveduje Tahiri.

Kranjskogorska tekma je zanj domača

Po prvi olimpijski izkušnji, ki je bila nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker je na slovesnosti ob odprtju nosil kosovsko zastavo, se je najboljši kosovski smučar ob koncu tedna udeležil tudi pokala Vitranc. Zanj sta bila to peti in šesti nastop v svetovnem pokalu. Končal ju je v slogu predhodnih: v veleslalomu je bil zadnji v prvem teku, v slalomu pa je zajel količek in odstopil.

"Zahtevni tekmi. A trudil sem se in ob tem užival. Lepa izkušnja. Domača tekma, veliko navijačev, odlično vzdušje … Dejal bi celo, da sem bolj užival v Kranjski Gori kot pa v Pjongčangu, kjer sem bil daleč od doma in prijateljev. Tukaj pa so me med drugim pozdravili prijatelji in družina," je črto pod pokal Vitranc potegnil Tahiri.

