Je to konec ženske silvestrske turneje na Ljubnem?

Avstrijski in nemški prireditelji našli skupni jezik za žensko turnejo

Potem ko se avstrijski in nemški prireditelji novoletne turneje v smučarskih skokih niso mogli zediniti glede uvedbe tekmovanja za ženske, so zdaj bližje dogovoru. Nemški so že napovedali, da bodo smučarske skakalke prihodnjo zimo 29. decembra skakale v Partenkirchnu in 1. januarja v Oberstdorfu, kar pomeni konec za silvestrsko turnejo na Ljubnem.

Predsednik organizacijskega odbora svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji Rajko Pintar je že zadnji dan letošnje silvestrske turneje, ki so jo slovenski prireditelji uspešno izpeljali skupaj z Beljakom, za STA potrdil, da boja za zlato sovo v novoletnem terminu najbrž res ne bo več.

"Po neuradnih podatkih naj bi bili prihodnjo sezono tekmi v Beljaku in na Ljubnem okvirno 6. in 7. januarja. Zagotovo bomo še naprej organizirali tekmovanje za zlato sovo, verjetno pa res ne bo silvestrske turneje," je dejal predsednik OK.

Predsednik organizacijskega odbora svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji Rajko Pintar je že zadnji dan letošnje silvestrske turneje potrdil, da boja za zlato sovo v novoletnem terminu najbrž res ne bo več. Foto: Vid Ponikvar

Skakalke se bodo pridružile skakalcem

Medtem pa so se avstrijski in nemški prireditelji javno prerekali, kdaj se bodo skakalke pridružile skakalcem, ki se trenutno že 71. leto zapovrstjo na novoletni turneji borijo za zlatega orla.

Zdaj je vodja nemške ekipe Horst Hüttel ocenil nedavne izjave predsednice avstrijske smučarske zveze Roswithe Stadlober o uvedbi turnirja štirih hribov za skakalke kot pozitivne.

Avstrijska smučarska zveza si šele za sezono 2024/25 prizadeva za izvedbo ženske novoletne turneje na tradicionalnih lokacijah tekmovanj. Na zadnji tekmi v Bischofshofnu bi tako skakalke nastopile skupaj s skakalci. Nemški predlog je bil, da bi ženska turneja zaradi logističnih izzivov potekala po obratnem vrstnem redu kot moška.

Po tem vzorcu bi ženska novoletna turneja potekala v obratnem vrstnem redu kot moška: Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, nato Bischofshofen in Innsbruck.

Avstrijci si želijo skupno tekmovanje

Avstrijski prireditelji pa si želijo skupno tekmovanje. "Raje bi videli, da bi oba spola nastopila v finalu v Bischofshofnu - da tega ne bi storili v obratnem vrstnem redu, ampak bi šlo za resnično vključevanje," je dejala Stadloberjeva v Innsbrucku, kot navaja nemška agencija dpa, in dodala: "To bi bilo najbolje za vse. Potem bi tekmovanji lahko tudi tržili skupaj."

Zdaj so takšnemu predlogu, kot kaže, naklonjeni tudi nemški organizatorji. "To jemljemo zelo pozitivno: skupaj v Bischofshofnu s skakalci. Točno to želimo," je povedal Hüttel v Innsbrucku.

"Naš končni cilj je, da ženske potujejo skupaj z moškimi iz kraja v kraj," je dejal Hüttel. V prihajajoči sezoni pa bodo ženske skakale najprej v Garmisch-Partenkirchnu, moški pa v Oberstdorfu in obratno.

Stadloberjeva je že pred časom odpovedala uvedbo novoletne turneje za ženske že naslednjo zimo, Hüttel pa je ob tem jasno izrazil svojo jezo zaradi nadaljnje zamude in predstavil nemške načrte. Zdaj obe strani umirjata žogo.

"Resnično nočemo začeti spora. Želimo tesno sodelovati," je dejal Hüttel in dodal: "To je nemško-avstrijska turneja in vedno bo."

