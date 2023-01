Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Pinkelnig je zmagovalka zadnje tekme silvestrske turneje in nova lastnica zlate sove.

Eva Pinkelnig je zmagovalka zadnje tekme silvestrske turneje in nova lastnica zlate sove.

Zmagovalka zadnje tekme na Ljubnem ob Savinji, ki si jo je v živo ogledalo 7.000 gledalcev, je Avstrijka Eva Pinkelnig. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili Norvežanka Anna Odine Stroem in Nemka Selina Freitag. Najboljša Slovenka na tekmi Nika Križnar je bila peta, v seštevku turneje pa 3. Ema Klinec je zasedla deveto mesto, Katra Komar pa 28. V finalu bi morala skakati tudi Urša Bogataj, ki pa je po doskoku v prvi seriji padla, iz izteka so jo odnesli na nosilih in jo odpeljali v UKC Ljubljana. Po informacijah nacionalne televizije ima poškodovano notranjo križno vez levega kolena.

Druga Silvestrska turneja je končana. Še drugič je zlata sova odletela v Avstrijo. Potem ko jo je lani osvojila Sara Marita Kramer, je letošnja zmagovalka avstrijska veteranka Eva Pinkelnig. 34-letnica je do zmage v seštevku turneje prišla zanesljivo, s tremi zmagami in enim drugim mestom.

Najboljša trojica nedeljske tekme. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na zadnji tekmi turneje je Pinkelnigova vodila že po prvi seriji, pred drugo Anno Odine Stroem, je imela po polovici manj kot točko prednosti, v finalu pa to zvišala na tri točke in slavila še petič v tej sezoni. S tem je tudi zvišala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Drugo mesto na nedeljski novoletni tekmi in na turneji je osvojila Stroemova, tretje pa s 7,4 točke zaostanka Nemka Selina Freitag, ki je sploh prvič skočila na zmagovalni oder posamične tekme svetovnega pokala.

Slovenke doma brez stopničk

Slovenke Ljubno zapuščajo brez stopničk. Emi Klinec so se v soboto izmuznile za 0,4 točke, tako da je končala tik pod zmagovalnim odrom, tokrat pa je bila na petem mestu najboljša Nika Križnar, za tretjim je zaostala dve točki. Ema Klinec je bila danes 9., Katra Komar pa 28.

Nika Križnar je bila danes najboljša Slovenka, zasedla je peto mesto.

"Silvestrska turneja je za nami, tako kot Ljubno. Najprej velik hvala vsem navijačem, ki so nas prišli vzpodbujati. Iskreno nam je žal, da nam ni uspelo priti na stopničke, da bi vas še bolj razveselili. Ocena mojih skokov je solidno, manjkal je doskok, kjer sem izgubila kar nekaj lepih ocen. Upam, da bom Uršo čim prej lahko videla nasmejano, dobrovoljno. Želim ji res vse dobro, res pa ni izgledalo lepo. Diham s tabo in želim ti, da se vrneš močnejša nazaj," so besede Nike Križnar povzeli pri Smučarski zvezi Slovenije.

"S celotno turnejo sem zelo zadovoljna. Na tekmi sem pokazala dobre skoke. Te samozavesti mi je manjkalo, ko sem s slabšimi skoki na prejšnjih tekmah izgubljala. Danes dva odlična skoka. Slabe ocene sicer, a nimam kaj. Pomembno je, da dobro skačem, telemark bo prišel. Hvala navijačem, spet noro vzdušje po dolgem času. To je to. Glede Urše pa nimam pravih besed. Je nenadomestljiv člen ekipe in želim ji samo najboljše," pa je po konuc turneje dejala Ema Klinec.

Zupančič: Brez Urše bo nadaljevanje sezone zelo težko

V finalu bi morali videti tudi Uršo Bogataj, a je ta po doskoku v prvi seriji grdo padla in obležala v izteku. Odnesli so jo na nosilih in jo odpeljali v UKC Ljubljana. Po informacijah nacionalne televizije si je poškodovala levo koleno. Gre za drugo koleno, kot si ga je poškodovala pred tremi leti, ko je morala na operativni poseg in se na skakalnice vrnila po sedmih mesecih. Po prvih informacijah ima poškodovano notranjo križno vezo. Bolj natančna diagnoza bo znana po nadaljnjih pregledih.

"Silvestrska turneja je zaključena. Lahko rečem, da imamo predvsem sklonjene glave. Ni nam uspelo, kar smo si želeli. Poleg tega še poškodba Urše Bogataj. Brez nje bo nadaljevanje sezone zelo težko. Vsekakor moramo počakati na uradno izjavo zdravnikov. Želim ji vse najboljše," je za SZS dejal slovenski selektor Zoran Zupančič.

Fotogalerija s tekme:

Pinkelnig do zlate sove s 25 točkami prednosti
Avstrijka je v skupnem seštevku turneje slavila z več kot 25 točkami prednosti pred Stroemovo, tretja je bila Križnarjeva.



Nagradni sklad so glede na lansko leto povečali za sto odstotkov. Tako je skupna zmagovalka ob predpisanih denarnih nagradah prejela še posebno denarno nagrado v višini 20.000 evrov in tudi zlato sovo, ki je vredna več kot 10.000 evrov. 1. Eva Pinkelnig 1030,3 točke

2. Anna odine Stroem 1004

3. Nika Križnar 980,3

6. Ema Klinec 964,5

22. Urša Bogataj 801,2

23. Nika Prevc 780,9

27. Katra Komar 731,9

33. Maja Vtič 508,8

44. Nika Vetrih 297,1

48. Ajda Košnjek 196,9

49. Jerneja Repinc Zupančič 192,1

50. Taja Bodlaj 188,5

51. Katra Komar 182,9

55. Neja Krašovic 95

Osmerica brez finala

V prvi seriji je nastopilo še osem Slovenk, a se jim ni uspelo uvrstiti v finale. Nika Prevc je končala na 31. mestu, Nika Vetrih na 35., Ajda Košnjek na 36, 37. je bila Nejka Repinc Zupančič, 38. Maja Vtič, 41. Nika Krašovic, 45. Taja Bodlaj in 48. Tinkara Komar.

Čez teden dni na Japonsko

Naslednji tekmi svetovnega pokala smučarske skakalke čakata sedmega in osmega januarja v Saporu na Japonskem.

Izidi, Ljubno: 1. Eva Pinkelnig (Avt) 253,4 točke (93,5/89,5)

1. Anna Odine Stroem (Nor) 250,4 (91,5/88)

3. Selina Freitag (Nem) 246,0 (88,5/88,5)

...

5. Nika Križnar (Slo) 243,9 (92,5/87,5)

9. Ema Klinec (Slo) 234,6 (90,5/89)

27. Katra Komar (Slo) 202,9 (78/79,5)

30. Urša Bogataj (Slo) 91,4 (89,5) Svetovni pokal, skupno (9/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 716 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 527

3. Anna Odine Stroem (Nor) 491

...

4. Nika Križnar (Slo) 403

8. Ema Klinec (Slo) 280

9. Urša Bogataj (Slo) 249

23. Nika Prevc (Slo) 90

39. Katra Komar (Slo) 14

41. Maja Vtič (Slo) 4

45. Nika Vetrih (Slo) 1 Pokal narodov: 1. Avstrija 1507

2. Nemčija 1340

3. Norveška 1325

4. Slovenija 1166

...

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kvalifikacije druge tekme na Ljubnem je dobila Anna Odine Ström (85 metrov, 127,9 točke). Nika Križnar je skočila 85,5 metra (124,8 točke). V težkih vetrovnih razmerah, zaradi katerih so kvalifikacije trajale debelo uro in bile večkrat za nekaj minut prekinjene, je dobro skočila tudi Urša Bogataj (83 m) in bila šesta, tik za vodilno na turneji Evo Pinkelnig (82 m, 123,5 točke).

Na tekmo se je uvrstilo vseh 12 Slovenk. Uvrstitve ostalih v kvalifikacijah pa: 12. Ema Klinec, 14. Nika Prevc, 32. Ajda Košnjek, 34. Maja Vtič, 35. Nejka Repinc Zupančič, 38. Katra Komar, 40. Tinkara Komar, 42. Taja Bodlaj, 32. Nika Vetrih in 49. Nika Krašovic.

