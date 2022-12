Izvrstna Nika Križnar vnovič na zmagovalnem odru

Najboljša Slovenka na silvestrski turneji Nike Križnar je odlično opravila nalogo tudi drugi dan v Beljaku. Tako kot v sredo se je tudi dan pozneje zavihtela na stopničke in se razveselila tretjega mesta. Po prvi seriji je bila na četrtem mestu, a uspela preskočiti Anno Ruprecht. Od slovenske šampionke sta bili boljši le vnovična zmagovalka Eva Pinkelnig in Katharina Althaus.

"Izjemen dan. Ne vem, kaj se trenutno dogaja. Takšna čustva veselja, morda tudi jeze, zaradi doskoka. Vesela sem, da sem uspela skočiti daleč in to navkljub slabimi sodniškimi ocenami. Vesela sem, da imam rezerve," je za slovensko nacionalno televizijo povedala Nika.

V skupnem seštevku silvestrske turneje je prepričljivo vodilna Pinkelnigova, ki ima pred našo Niko 23,5 točke prednosti. "Uživam skakati doma. Uživam v skakanju pred navijači. Vsak skok uživam. Pred nami so še štirje skoki. Lepo je bilo zmagati oba dneva. Več je, kot sem sanjala," je dejala vroča Avstrijka.

Zdaj prihaja na program silvestrske turneje Ljubno, kjer bodo že v petek kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa še preostali preizkušnji. "Upam, da bom tudi doma skakala tako. Napadala bom iz ozadja in ne bom pustila Evi kar tako, da pride do zlate sove," je nasmejana in optimistična Nika.

Na sedmem mestu je bila druga najboljša Slovenka Ema Klinec, ki je v finalu napredovala za dve mesti. Po prvem skoku je bolje kazalo mladi Niki Prevc, potem ko je zasedala sedmo mesto, na koncu pa se je morala zadovoljiti z 12. mestom. Pred njo se je zavihtela Urša Bogataj, ki je bila po prvem polčasu 14. Za točke svetovnega pokala sta bili prekratki Maja Vtič in Katra Komar.

Beljak, 2. tekma silvestrske turneje

Nika Križnar v kvalifikacijah le za Nemko

V četrtek so bile na sporedu tudi kvalifikacije, v katerih se je od slovenskih skakalk najbolje izkazala Nika Križnar, ki je morala priznati premoč le Nemki Katharini Althaus. Kot prva od šesterice Slovenk je skočila izkušena Maja Vtič in naredila doskok pri 85 metrih ter se zanesljivo uvrstila na tekmo. Katra Komar je bila krajša (80 m), bistveno boljši nastop pa je uspel mladi Niki Prevc, ki je doskočila pri 89 metrih in imela enajsti dosežek. Nastop se je popolnoma ponesrečil Emi Klinec, ki je zmogla zgolj 83,5 metra, kar je zadoščalo za zgolj 24. mesto. Prav tako s 84,5 metra ni blestela Urša Bogataj, ki je imela s 84,5 metra štirinajsti rezultat kvalifikacij.

Zmagovalka prve preizkušnje v Beljaku, Avstrijka Eva Pinkelnig, je bila dvanajsta, včeraj druga Anna Odine Stroem pa šele 32.

Vrstni red silvestrske turneje (2/4): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 518,1 točke

2. Nika Križnar (Slo) 494,6

3. Anna Odine Stroem (Nor) 493,9

4. Katharina Althaus (Nem) 493,7

...

9. Ema Klinec (Slo) 483,3

11. Urša Bogataj (Slo) 472

14. Nika Prevc (Slo) 462,3

30. Katra Komar (Slo) 310,8

31. Maja Vtič (Slo) 308,7 Svetovni pokal, skupno (6/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 536 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 449

3. Silje Opseth (Nor) 337

4. Nika Križnar (Slo) 318

...

7. Urša Bogataj (Slo) 219

9. Ema Klinec (Slo) 201

19. Nika Prevc (Slo) 85

39. Katra Komar (Slo) 7

39. Maja Vtič (Slo) 4 Pokal narodov: 1. Avstrija 1238

2. Nemčija 1085

3. Norveška 1056

4. Slovenija 959

...

Preberite še: