Domen Prevc: Zdaj ni več mučno

Najuspešnejši slovenski smučarski skakalec zadnje zime

"Vrnitve nisem nestrpno čakal, nisem se niti želel prehitro vrniti, ker če ne skačeš dobro, tudi ne želiš iti na tekme, ki so ena sama muka. Zdaj ni več mučno, skoki so boljši, počasi se vračam, vzpenjam, občutki sicer še niso povsem pravi, a gremo korak za korakom," pravi najvišje uvrščeni slovenski skakalec lanske zime Domen Prevc. Svetovnemu pokalu se je pridružil šele v Engelbergu, trenutno pa je predvideno, da se bo novoletni turneji priključil na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchnu.

"Pomembno mi je, da bom užival v tekmah, to pomeni, da potem tudi dobro skačem in da z nasmeškom odidem s prizorišča," je na oktobrskem druženju z novinarji dejal najbolje razpoloženi skakalec iz slovenske vrste v pretekli sezoni Domen Prevc.

Nasmeška ob odhodu s prizorišč svetovnega pokala še ni. Pravzaprav se je dolgo čakalo in ugibalo (tako doma kot v tujini), kdaj se bo najstnik, ki je poleti treniral z mlado A-reprezentanco, sploh vrnil v tekmovalni pogon najvišje ravni.

Najmlajši od bratov Prevc je izpustil Vislo, Kuusamo, Nižni Tagil in Titisee-Neustadt. Ekipi se je v svetovnem pokalu pridružili šele pred dvema tednoma v Engelbergu. V govoricah je bilo slišati različne vzroke za njegovo odsotnost, od slabe forme pa tudi do dolgotrajne viroze, ki naj bi mu pobrala veliko moči.

Ne bolezen, pač pa ne dovolj dobri skoki in nihanja

"Občutki sicer še niso povsem pravi, ampak gremo počasi, korak za korakom." Foto: Sportida

Mladenič je na novinarski konferenci pred novoletno turnejo razjasnil, da ni šlo za zdravstvene težave.

"Čudne stvari so se govorile, lahko pa rečem le, da nisem bil bolan, šlo je za enodnevno vročino. Preprosto skoki niso bili dovolj dobri, preveč je bilo nihanja, skoki niso bili na pravi ravni, tako da sem se posvetil treningom, testiranju opreme. Vrnitve nisem prav nič nestrpno čakal, nisem se niti želel prehitro vrniti, ker če ne skačeš dobro, tudi ne želiš iti na tekme, ki so ena sama muka. Po domače povedano, se le malo voziš in stvari niso, kot si jih želiš."

Engelberg nad pričakovanji

Kvartetu v sestavi Petra Prevca, Anžeta Semeniča, Tilna Bartola in Jerneja Damjana se bo na novoletni turneji pridružil v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Vid Ponikvar

18-letnik je led v svetovnem pokalu v tej sezoni prebil šele na peti postaji, v Švici, kjer se je z 28. in 29. mestom na obeh tekmah prebil do točk.

Glavni trener A-reprezentance Goran Janus je njegova nastopa v Engelbergu komentiral z besedami: "Glede na treninge je iz tekme še veliko potegnil."

Tudi Prevc je bil zadovoljen: "Na tekmo sem šel bolj kot ne kot rezerva, a sem skakal uspešno, dobil sem točke. To je bilo nad mojimi pričakovanji."

Občutki še niso povsem pravi, a ...

Domen bo uvodno tekmo novoletne turneje izpustil, predvideno pa je, da na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchu v slovenski sedmerici zamenja Jurija Tepeša, ki se vrača v karavano svetovnega pokala.

​​​​​​​"Tekme niso več muka, saj se počasi vračam, skoki so veliko boljši, vse gre bolj gladko," je z zadnjim obdobjem bolj zadovoljen. Tudi smuči so boljše, kot so bile oktobra. Foto: Sportida "Zdaj ni več mučno, tekme niso muka, saj se počasi vračam, skoki so veliko boljši, vse gre bolj gladko. Občutki sicer še niso povsem pravi, ampak gremo počasi, korak za korakom. Upam, da bodo kmalu res tisti čisto pravi," si želi skakalec iz Dolenje vasi, ki lanskih dobrih občutkov ne more primerjati s trenutnimi.

"Niti nima smisla, saj če želim napredovati, to ni dovolj, to ne gre tako preprosto. Moraš iti po svoji smučini, biti vedno boljši, stremeti k vedno boljšim skokom. Na skakalnici se počutim zelo dobro, težava je le prehod v radiusu na mizi. Tam se ne znajdem, nimam občutka, kako bi se tam zapeljal. Tam se mi vse nekako podre, ni hitrosti in višine in zato tudi skok ni tako dolg, kot bi moral biti."

Je pa toliko bolj zadovoljen s smučmi, s katerimi pred dvema mesecema še ni bil. "Imam nove, ki so precej boljše, tako da gre vse v pravo smer. Vzpenjamo se, gremo gor," je z opremo zadovoljen Prevc, ki je lani novoletno turnejo končal na devetem mestu, najvišje med Slovenci.