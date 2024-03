Čustveno snidenje Kasaia in slovenskega navijača #video

Še pred zadnjim dejanjem svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek slovenskega navijača. Ta v videoposnetku med drugim pokaže uokvirjen podpis japonske skakalne žive legende Noriakija Kasaia iz 29. marca 1992 in ga po 32 letih prosi za novega.

Želja se mu je uresničila, z 51-letnim Japoncem se je srečal med finalom sezone pod Poncami, vse skupaj pa so seveda ujele kamere. Prisrčno srečanje si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

🥹🥹🥹 A Slovenian 🇸🇮 fan received an autograph from Noriaki Kasai 🇯🇵 in 𝟏𝟗𝟗𝟐. After 𝟑𝟐 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, they met in Planica… You just have to watch it! 😍#fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/5nZHQLj2H9