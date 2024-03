Pirova zmaga Italijanke, globusa Švicarki, Bucikova brez točk

Lara Gut-Behrami je osvojila deseto mesto. Foto: Reuters V finalu svetovnega pokala v Saalbachu je bil v nedeljo najprej na vrsti zadnji ženski veleslalom sezone (nato še zadnji moški slalom). Boj za mali kristalni globus je bil teoretično še odprt, saj je imela Italijanka Federica Brignone 95 točk zaostanka za Švicarko Laro Gut-Behrami (za zmago se dobi sto točk). Za preobrat bi torej prva morala zmagati, druga pa ostati brez točk. V skupnem seštevku pa je imela Švicarka 245 točk prednosti pred Američanko Mikaelo Shiffrin, ki pa je v soboto z zmago na slalomu že zaključila sezono. Tretja v seštevku Brignonejeva, ki vozi tudi superveleslalom in smuk (zadnja dva bosta naslednji konec tedna), pa je imela skoraj nedosegljivih 282 točk zaostanka. To pomeni, da bi morala Švicarka na vseh treh tekmah ostati brez točk, Italijanka pa vse tri zmagati.

Razmere na progi so bile v prvi vožnji nekoliko boljše kot v soboto, saj je bilo ponoči jasno in okrog ničle, tako da je bil sneg trši. A se je ob temperaturi tri stopinje že po petih smučarkah predrl. Federica Brignone je še izkoristila številko štiri in po prvi vožnji tako vodila 48 stotink pred Theo Louise Stjernesund (kar tri Norvežanke so bile med prvimi petimi). Lara Gut-Behrami je s številko šest zaostala kar sekundo in 67 stotink, kar je pomenilo zanjo skromno osmo mesto. Smučala je precej zadržano.

Federica Brignone je vodila že po prvi vožnji. Foto: Reuters Brignonejeva je v finalu smučala še napadalnejše in kljub težkim snežnim pogojem kot zadnja na progi dosegla tretji čas in tako zmagala z visoko prednostjo kar sekunde in 36 stotink pred Novozelandko Alice Robinson. Tretje mesto je osvojila Stjernesundova. Za potrditev malega in velikega kristalnega globusa je Gut-Behramijeva osvojila deseto mesto. Čudežni preobrat se torej ni zgodil.

Po enajstih veleslalomih Gut-Behramijevo in Brignonejevo loči samo 21 točk, Italijanka pa je v skupnem seštevku svetovnega pokala prehitela pred tekmo drugouvrščeno Shiffrinovo.

Deseto mesto na zadnjem veleslalomu je bilo dovolj, da je Lara Gut-Behrami potrdila mali in veliki kristalni globus. Foto: Reuters

Saalbach, finale sezone, veleslalom (Ž):



1. Federica Brignone (Ita) 2:20,05

2. Alice Robinson (NZ) +1,36

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,67

4. Stephanie Brunner (Avt) +1,92

5. Julia Scheib (Avt) +2,01

6. Paula Moltzan (ZDA) +2,39

7. Mina Fürst Holtmann (Nor) +2,54

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) +2,65

9. Clara Direz (Fra) +2,83

10. Lara Gut-Behrami (Švi) +3,22

...

17. Ana Bucik (Slo) +4,14

Ana Bucik je v prvi vožnji prehitela samo eno smučarko. Foto: Reuters Na štartu je bila samo ena Slovenka, Ana Bucik, ki je imela številko 22. Za Goričanko je sezona razočaranja, saj je bila pred to tekmo v veleslalomskem seštevku 25., v slalomskem pa 28. Spomnimo, da je bila prejšnjo zimo osma slalomistka svetovnega pokala, v veleslalomu pa na končnem 14. mestu. Podobno kot Žanu Kranjcu ji bolj ustrezajo trde podlage kot pa pomladne soljene proge. In 11. z veleslaloma v Söldnu na začetku zime je v prvi vožnji zaostala kar tri sekunde in 71 stotink. Bila je 22., za njo je zaostala samo Lena Dürr, ki v veleslalomu ni tako dobra kot v slalomu, kjer je osvojila srebro v skupnem seštevku.

V finalu je imela Bucikova priložnost, da ponovi sobotni podvig Neje Dvornik, ki je na slalomu napredovala za kar 17 mest. Kot druga na progi je imela dobre pogoje, smučala bolje, a naredila eno napako. Tako je pridobila samo pet mest in na zadnji tekmi zime ostala brez točk na 17. mestu.

Bucikova: Sezona mi res ni šla po načrtu

"Slab prvi tek, potem pa zelo dobro smučanje v drugem teku, a z napako, ki mi je vzela preveč časa, da bi se lahko razveselila boljšega napredovanja," je svojo zadnjo tekmo sezone opisala Bucikova. "Sezona mi res ni šla po načrtu. Imela sem en kup težav in nisem uspela krivulje obrniti navzgor. Sem pa vseeno zadovoljna, da sem v zadnjem času uspela pokazati nekaj hitrih odsekov, kar je pokazatelj tega, kaj si želim naprej oziroma na čem moram delati." Dokler je še sneg, si želi še čim več treningov.