Izjemen podvig Dvornikove, Shiffrinovi še 60. zmaga

V pomladnih razmerah v Saalbachu se je finalna vožnja zadnjega ženskega slaloma sezone razpletla dramatično. Neja Dvornik, 21. po prvi vožnji, je izkoristila dejstvo, da je bila med prvimi na startu in z nastopom kariere napredovala na četrto mesto. Malo je manjkalo in bila bi celo na stopničkah, najhitrejša po prvi vožnji Anna Swenn Larsson jo je prehitela samo za štiri stotinke. Zmagala je Mikaela Shiffrin. Dobitnica slalomskega globusa je dosegla 60. zmago v tej disciplini. Andreja Slokar je v finalu odstopila.

Mikaela Shiffrin je dosegla svojo 60. slalomsko zmago. Foto: Reuters Le še slab teden je do konca sezone alpskega smučanja. Za najboljšo slalomistko te zime Mikaelo Shiffrin (šest zmag) pa je to že bil zadnji dan, saj se je odpovedala nastopu na nedeljskem veleslalomu. Po poškodbi kolena, ki ji je vzela 44 tekmovalnih dni in tudi boj za veliki kristalni globus, se še ne čuti dovolj dobro pripravljena za nastope v vseh disciplinah. V prvi slalomski vožnji v avstrijskem Saalbachu je na pomladni progi kljub številki pet dobro smučala. Ni sicer povedla, za 11 stotink je zaostala za vodilno Anno Swenn Larsson, ki je izkoristila številko dve. Tretja slalomistka zime Lena Dürr je zaostala skoraj dve sekundi. Na zadnji tekmi je skušala Petri Vlhovi vzeti srebrno kolajno v slalomskem seštevku. Slovakinja zaradi poškodbe kolena ne nastopa že od januarja.

Najboljše po prvi vožnji so imele v drugi najtežje pogoje. Dürrova je nazadovala na 15. mesto in v slalomskem seštevku za tri točke prehitela Vlhovo. Izgubljala je tudi Shiffrinova, a nato v zadnjem delu proge, samo v nekaj vratcih pridobila pol sekunde in povedla v cilju. Vodilna Švedinja po prvi vožnji je nato dosegla le 17. čas finalne vožnje in končala kot tretja. Na drugo mesto se je uvrstila Mina Fürst Holtmann, ki je za Shiffrinovo zaostala 54 stotink. Za Američanko je to 60. zmaga v slalomu in že 97. v vseh disciplinah.

Zaradi poškodbe je ostala brez velikega kristalnega globusa, je pa njen vsaj slalomski globus. Foto: Reuters

Saalbach, finale sezone, slalom, (Ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1:53,22

2. Mina Fürst Holtmann (Nor) +0,54

3. Anna Swenn Larsson (Šve) +0,63

4. Neja Dvornik (Slo) +0,67

5. Katharina Huber (Avt) +0,79

6. Katharina Liensberger (Aut) +0,93

7. Ali Nullmeyer (Kan) +1,06

8. Camille Rast (Švi) +1,07

9. Martina Peterlini (Ita) +1,16

10. Michelle Gisin (Švi) +1,29

Odstop v finalu: Andreja Slokar

Andreja Slokar je v drugi vožnji odstopila. Foto: Reuters S številko 17 je v prvi vožnji nastopila Andreja Slokar in bila znova razočarana. Povratnica po poškodbi ni prehitela nobene smučarke, ki je nastopila pred njo, ter zaostala dve sekundi in sedem desetink. Na že precej zdelani prvi progi pravih možnosti za dobro uvrstitev ni imela niti Neja Dvornik s številko 19. Zaostala je skoraj tri sekunde. Prejšnji konec tedna je z devetim mestom na slalomu v Äreju dosegla svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Po polovici tekme sta bili tako Slovenki na 19. oziroma 21. mestu. Sta pa imeli zato v finalu dobro priložnost, saj sta nastopili med prvimi. In Dvornikova jo je izkoristila. Z nastopom kariere, bila je celo najhitrejša na finalni progi, je pridobila kar 17 mest! Četrto mesto je torej zdaj njena najboljša uvrstitev.

V finalni vožnji ni manjkalo odstopov, prva, ki je ni dokončala, je bila Andreja Slokar. Sezona vrnitve po težki poškodbi kolena ji ni uspela, kot si je želela. Grdo je padla Leona Popović in se prijela za koleno. Tekma je bila za krajši čas prekinjena. V nadaljevanju so odstopile tudi Paula Moltzan, Katharina Gallhuber in tretja po prvi vožnji Zrinka Ljutić.

Dvornikova: Predvsem je bilo nervozno

Neja Dvornik je bila po prvi vožnji 21. Foto: Reuters "Po prvem teku sem bila malo zaskrbljena," je v prvi izjavi povedala Dvornikova. V finalu je nato po dobrem smučanju pol ure sedela na stolu za vodilno. "Predvsem je bilo nervozno. Mislim, da sem tam pustila kar nekaj živcev." O svojem nastopu pa je povedala: "Če ne bi v prvi vožnji smučala tako ubogo, vprašanje, ali bi bila v drugi sploh tako napadalna." Ni bila razočarana, čeprav je bila tako blizu svojim prvič stopničkam. V skupnem seštevku sezone je zdaj druga najboljša Slovenka to zimo, samo osem točk za Ilko Štuhec.

"Čudovito! Zelo smo zadovoljni z Nejinim napredkom," je bil navdušen njen trener Denis Štaharnik. "Na polovici prejšnjih sezon ji je začela forma padati, zdaj pa smo začeli drugače in stopnjevali do konca. Uspelo nam je odlično. Čestitke Neji za drugo vožnjo. Vanjo je vložila vse, kar je znala, tvegala je in se ji je obrestovalo."

V nedeljo sledi finalni ženski veleslalom sezone, na katerem bo nastopila Ana Bucik. Na slalomu bodo tekmovali smučarji. Zadnje tekme v hitrih disciplinah pa bo Saalbach gostil naslednji konec tedna (če še ostane kaj snega).