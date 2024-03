Slovenija tako slaba ni bila že 17 let, rešilna bilka Kranjec

Pred alpskimi smučarji in smučarkami je samo še finale svetovnega pokala. Ta in naslednji konec tedna ga gosti avstrijski Saalbach. Odločeni so dobitniki štirih globusov, od preostalih šestih pa bo tesna odločitev samo v moškem smuku. V finalu tekmuje samo 25 najboljših smučarjev v posamezni disciplini (in mladinski svetovni prvaki), kar pomeni, da bo letos Slovenijo zastopalo samo šest tekmovalcev. Eno najslabših zim (11. v pokalu narodov) bo s kolajno v veleslalomu skušal rešiti Žan Kranjec.

Po veliki kristalni globus gre Lara Gut-Behrami. Foto: Guliverimage V moški konkurenci je veliki kristalni globus že davno dobil lastnika. Marco Odermatt (1.902 točki) je zbral dvakrat toliko točk kot drugi Manuel Feller (846) in tretji Loic Meillard (843). Ta dva torej ločijo le tri točke. Tudi v ženski konkurenci bo šel po finalu v Saalbachu veliki globus v Švico, Lara Gut-Behrami (1.654 točk) ima skoraj neulovljivo prednost pred Federico Brignone (1.372). Mikaela Shiffrin (1.309), ki se je v nedeljo vrnila po poškodbi z zmago v slalomu, bo nastopila samo v tehničnih disciplinah.

Skupni seštevek pred finalom sezone:



1. Marco Odermatt (Švi) 1.902 točk

2. Manuel Feller (Avt) 801

3. Loic Meillard (Švi) 743

4. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 667

...

18. Žan Kranjec (Slo) 347

78. Miha Hrobat (Slo) 80

136. Martin Čater (Slo) 6



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.654 točk

2. Federica Brignone (Ita) 1.372

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.309

4. Sara Hector (Šve) 878

5. Petra Vlhova (Slk) 802

...

35. Ilka Štuhec (Slo) 222

49. Neja Dvornik (Slo) 164

49. Ana Bucik (Slo) 164

60. Andreja Slokar (Slo) 114

Junak Kitzbühela Cyprien Sarrazin bo skušal osvojiti mali globus v smuku. Tekmec: Marco Odermatt. Foto: Reuters Odermattov je tudi že osvojil veleslalomski mali globus, Fellerjev pa slalomski. V superveleslalomu ima Odermatt 81 točk prednosti pred Vincentom Kriechmayrjem, v smuku pa 42 pred Cyprienom Sarrazinom. Moški smuk bo zadnja tekma zime, naslednjo nedeljo, 24. marca. Pri dekletih je odločena le bitka za mali globus v slalomu, ki ga bo dvignila Shiffrinova. Drugouvrščena Petra Vlhova je že dlje časa poškodovana. V preostalih treh disciplinah pa lahko mali globus vzame Gut-Behramijeva: v veleslalomu ima 95 točk prednosti pred Brignonejevo, v superveleslalomu 69 pred Cornelio Hütter, v smuku pa 68 pred Stephanie Venier. Drugouvrščena Soffia Goggia zaradi poškodbe ni odpeljala že zadnjih treh smukov.

Slovenija po poškodbi Vlhove 11. v pokalu narodov

Za svojimi dosežki iz prejšnje sezone je zaostala tudi Ilka Štuhec. Pa denimo Ana Bucik. Foto: Guliverimage Ob uspehih Odermatta in Gut-Behramijeve ni presenečenje, da bo pokal narodov pripadel Švici. Ima kar 10.031 točk. Slovenija bo osvojila 11. mesto. Pravzaprav bi bila 12., če se ne bi januarja poškodovala Vlhova in tako je Slovaška zdrsnila za Slovenijo. Že 10. Hrvaška pa ima 299 točk več. Slovenija je bila lani in predlani deveta, a s skoraj 2.000 točkami. Običajno se slovensko smučanje uvršča na osmo, deveto mesto. Tako nizko kot to zimo pa je bilo nazadnje v sezonah 2005/2006 (12. mesto) in 2006/2007 (11. mesto). Na finalu torej nastopa samo šesterica: 22. smukač sezone Miha Hrobat, lani druga, letos pa le 13. smukačica Ilka Štuhec, Ana Bucik je veleslalom ujela kot zadnja, 25., v slalomu 19. Andreja Slokar in 21. Neja Dvornik, ki prvič nastopa na finali tekmi, in Žan Kranjec, trenutno peti v veleslalomskem seštevku, a z možnostjo za srebrno kolajno.

Pokal narodov:



1. Švica 10.031 točk

2. Avstrija 8.427

3. Italija 6290

4. Norveška 4.594

5. ZDA 3.796

...

11. Slovenija 1.097

Četveroboj za srebro in bron v veleslalomu

Loic Meillard je v zelo dobro formi. Foto: Reuters Srebrni olimpijec Kranjec bo v soboto osmič zapored nastopil na zadnjem veleslalomu sezone. Lani je bil prvič na stopničkah v seštevku sezone kot tretji, letos ima pred zadnjo tekmo 23 točk zaostanka za drugim Filipom Zubčićem, 21 za tretjim Loicom Meillardom in tri za četrtim Henrikom Kristoffersenom. Na zadnjih dveh veleslalomih v Aspnu je z dvema drugima mestoma dobro formo pokazal Meillard, v primerjavi z ostalima dvema pa je Kranjec trenutno v boljši formi. Veleslalomistom sta to zimo odpadli dve tekmi – uvodna v Söldnu in prejšnji konec tedna v Kranjski Gori.

Veleslalomski seštevek pred finalom sezone:



1. Marco Odermatt (Švi) 900 točk

2. Filip Zubčić (Hrv) 370

3. Loic Meillard (Švi) 368

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 350

5. Žan Kranjec (Slo) 347

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 297

Kranjec: Če bom dobro dirkal, bom med prvimi tremi

Žan Kranjec se spogleduje s kolajno. Foto: Katja Kodba/STA "Seveda pogledam, kje sem, kakšne so razlike, ampak na koncu vem, če bom dobro dirkal, sem verjetno lahko oziroma bom verjetno med prvimi tremi. Če ne, ne bom. Tako da moram smučati tako, kot znam, potegniti največ, kar lahko. Kje bom na koncu, težko rečem, ampak sigurno je želja biti med tremi najboljšimi," Kranjec ne skriva želja na zaključku sezone. Njegova prednost v primerjavi s tekmeci je konstantnost dobrih rezultatov. "Delam manj napak, sem bolj stabilen smučar, mogoče tudi malo manj brezglav kot kakšen drug. Res je, nimam veliko odstopov. Če se ne bi uvrstil v drugi tek z normalno vožnjo, bi bil zelo razočaran." Enaintridesetletnik se nazadnje ni uvrstil v finale osmega januarja 2022 v Adelbodnu.Od decembra je sedemkrat veleslalome končal v deseterici, trikrat je bil tretji.

Nepremagljivi Odermatt, odpovedi in poškodbe

Marco Odermatt lahko ob velikem in veleslalomskem vzame še smukaški in superveleslalomski globus. V slalomu pa izvrstni Švicar ne tekmuje. Foto: Guliverimage Sezono so zaznamovali predvsem tri stvari: premoč Marca Odermatta, odpovedi tekem in številne poškodbe. Švicar je dobil vseh devet veleslalomov, pa še zadnje tri v prejšnji. Ima 1.902 točk, kar pomeni, da lahko še dvigne moški rekord. Že prejšnji sezono je imel rekordnih 2.042 točk, pred tem je bil rekorder Hermann Maier z 2.000 točkami. Absolutni rekord Tine Maze z osvojenimi 2.414 točkami na 35 tekmah v sezoni 2012/2013 ni ogrožen. Pa bi lahko bil, če ne bi bilo odpovedanih toliko tekem. V moški konkurenci so jih kar 11, sedem jih niso nadomestili. V ženski konkurenci pa je bilo odpovedanih osem tekem, šest jih niso nadomestili.

Poškodbi Mikaela Shiffrin in Petre Vlhove sta vzeli troboj za veliki kristal v ženski konkurenci. Foto: Guliverimage

Poškodbe so sicer del smučanja, a to zimo niso prizanašale niti najboljšim. Marco Schwarz, ki bi se boril za veliki globus, se je poškodoval konec decembra. Petra Vlahova je sezono sklenila konec januarja, tudi Mikaela Shiffrin ni tekmovala 44 dni. Bili bi tekmeci za veliki kristal. Izpostavimo še Wendy Holdener, Alexisa Pinturaulta, Aleksandra Aamodta Kildeja, Corinne Suter, Sofio Goggio in Eleno Curtoni.

Finale svetovnega pokala v alpskem smučanju, Saalbach:



16. marec - moški veleslalom (Žan Kranjec), ženski slalom (Andreja Slokar, Neja Dvornik)

17. marec - moški slalom, ženski veleslalom (Ana Bucik)

22. marec - moški in ženski superveleslalom

23. marec - ženski slalom (Ilka Štuhec)

24. marec - moški smuk (Miha Hrobat)

"Tekme bodo in niso v nevarnosti"

Ta in naslednji konec tedna Saalbach gosti finale sezone, naslednje leto bo svetovno prvestvo. Foto: Reuters Vodja priprave prog v Sallabachu Fritz Steger je poudaril, da jim je ostalo dovolj snega in da je sneg na obeh tekmovalnih progah, Ulli Maier in Schneekristall, dovolj debel. Doslej vreme ni moglo poškodovati snežne podlage na tem prizorišču na Solnograškem. "Tekme bodo in niso v nevarnosti," je dejal Steger. Tudi v dolini reke Saalach Glemmtalu niso bili zaščiteni pred muhastim vremenom, nadpovprečnimi dvomestnimi temperaturami z dežjem. Napoved za prvi tekmovalni dan v soboto prinaša padavine, temperature pa bodo ostale visoke. A avstrijski organizatorji zagotavljajo, da ne bo odpovedi tekem. Po pravilih se tekem, ki jih ne morejo izpeljati na finalu sezone, ne nadomešča.