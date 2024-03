Še zadnji slalom pred finalom sezone, vrača se Mikaela Shiffrin

V Äreju na Švedskem se bodo najboljše alpske smučarke danes pomerile še desetem slalomu sezone svetovnega pokala, zadnjem pred finalom v Saalbachu. Andreja Slokar je v slalomskem seštevku trenutno na 19. mestu in v dobrem položaju za uvrstitev v Saalbach, težje delo pa čaka Dvornikovo in predvsem Bucikovo. Ena mora ubraniti 23. mesto, drugi do petindvajseterice najboljših slalomistk manjka devet točk. Na startu pa bo danes tudi povratnica po poškodbi, Američanka Mikaela Shiffrin.