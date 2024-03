Ameriška zvezdnica srečna kot že dolgo ne

Poškodbe so letos dodobra zarezale v karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju, neizprosnost športa na belih strminah pa je konec januarja občutila tudi ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin. Ta je grdo padla na četrtem smuku sezone v Cortini d'Ampezzo, a jo je na srečo odnesla brez težjih poškodb. Vrnitev Američanke je bila nato sprva napovedana že za Andoro, a njeno koleno še ni bilo nared za tekmo.

Shiffrinova je v tem času ostala tudi brez vodstva v seštevku svetovnega pokala, kjer je zdaj v najboljšem položaju Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je zbrala 1.594 točk, druga Italijanka Federica Brignone je pri 1.268 točkah, Shiffrinova pa je tretja s 1.209 točkami. Američanko, pri kateri ni jasno, kako dobro je sploh pripravljena, do konca sezone v lovu za veliki kristalni globus čaka praktično misija nemogoče. Ta konec tedna bosta v Areju na sporedu slalom in veleslalom, kjer ima svoje načrte zagotovo tudi Gut-Behramijeva, ki je vodilna veleslalomistka sezone. Zatem pa smučarke čaka le še finale svetovnega pokala v Salbachu, tako da se trenutno razlika 385 točk zdi neulovljiva, 32-letni Švicarki pa se nasmiha drugi veliki kristalni globus po letu 2016. Švicarka je v tej sezoni na najvišjo stopničko stopila osemkrat, Američanka sedemkrat.

Kilde znova na nogah

A kljub temu so v taboru Američanke v prvi vrsti veseli vrnitve na sneg in na tekmovanja. "Po skoraj sedmih tednih sem se končno vrnila na pravo slalomsko progo. Nekatere oblike napredka ti dajejo večje zadovoljstvo in občutke sreče kot druge. Danes je bil eden takšnih dni," je ob posnetkih s treningov na Instagramu zapisala Shiffrinova, ki je čas stran od belega cirkusa preživela tudi z izbrancem Aleksandrom Aamodtom Kildejem, ki je bil prav tako žrtev strahovitega padca v Wengnu, zaradi katerega je že končal sezono. Tudi ta na družbenih omrežjih objavlja izseke iz svoje rehabilitacije po težki poškodbi.

31-letnik je pred tedni na Instagramu delil tudi nazorne fotografije svoje poškodbe, saj je ob padcu utrpel globoko ureznino na meču, zaradi katere je bil dva tedna v bolnišnici prikovan na posteljo in voziček. "Veselim se spopadanja s tem izzivom, poskušal bom uživati v procesu, kolikor bom lahko," je takrat pripisal ob objavi in – kot kaže – zdaj že zagrizel v proces okrevanja.

O težkem obdobju je spregovorila tudi njegova mama Kristina. "Nesreča v Wengnu nas je pustila prestrašene, negotove glede tega, kakšna prihodnost čaka Aleksandra. Strah in negotovost sta bila velika, a skozi vse to smo se oklepali upanja. Presenečeni smo nad Aleksandrovim napredkom. Od ležanja v postelji ali sedenja v invalidskem vozičku zdaj vidi kanček upanja za vrnitev, da bo lahko znova živel življenje, ki ga ljubi."

