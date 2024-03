Meillard razred zase, Marovt pogumno, a z odstopom

Clement Noel je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Potem ko smo v petek in soboto v Koloradu spremljali veleslalomski preizkušnji, so v nedeljo prišli na svoj račun slalomisti. Prvo vožnjo je odprl Avstrijec Manuel Feller, ki je vodilni slalomist v tej sezoni, a je na devetem mestu zaostal kar sekundo in 55 stotink. Razred zase sta bila Francoz Clement Noel in Švicar Loic Meillard.

Do stotinke enak čas kot Feller je v prvi vožnji dosegel belgijski smučar Armand Marchant, ki je nastopil s številko 37. Marchant sicer že ima dve uvrstitvi med 10, v Zagrebu je bil leta 2020 celo peti. Od tekmovalcev z nekoliko višjimi številkami se je med 10 v prvi vožnji prebil še Norvežan Alexander Steen Olsen (na četrto mesto).

Manuel Feller Foto: Guliverimage Finale je bil še bolj dramatičen. Noel je odstopil, Meillard pa je potrdil dvig forme in dosegel prvo zmago po 13 mesecih. Zmagal je 89 stotink pred Strasserjem in že celo sekundo pred tretjim Norvežanom Henrikom Kristoffersenom. Feller je končal na petem mestu, kar pomeni, da ima pred zadnjima dvema slaloma manj kot 200 točk prednosti pred Strasserjem in mali kristalni globus še ni njegov.

Najhitrejši čas finala je dosegel Britanec Laurie Taylor in se z 19. mesta prebil na osmo, kar je njegov najboljši dosežek kariere. Med 10 sta bila tako dva Britanca, tik pred njim je končal Dave Ryding. V finalu je še enkrat več pregorel Steen Olsen, ki je zdrsnil na 13. mesto.

Aspen, slalom (M):



1. Loic Meillard (Švi) +1:42,73

2. Linus Strasser (Nem) +0,89

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,17

4. Johannes Strolz (Avt) +1,28

5. Manuel Feller (Avt) +1,35

6. Timon Haugan (Nor) +1,53

7. Dave Ryding (VB) +1,54

8. Laurie Taylor (VB) +1,61

9. Steven Amiez (Fra) +1,64

10. Fabio Gstren (Avt) +1,73

Odstop v prvi vožnji: Tijan Marovt (Slo)

Marovta ne bo na pokal Vitranc

Tijan Marovt prve vožnje ni dokončal in ostaja brez točk v svetovnem pokalu. Foto: Reuters Slovenski slalomist Tijan Marovt je šel na progo s številko 52, a ni prismučal do cilja. Petindvajsetletnik iz ASK Branik še čaka svoje prve točke v svetovnem pokalu. Po prvem merjenju vmesnega časa je sicer zaostajal za 0,80 sekunde, kar je bil 29. čas tega merjenja. V cilj se je sicer izmed 67 tekmovalcev na startu pripeljalo le 39 smučarjev.

Trener Klemen Bergant je po Marovtovem odstopu povedal: "Zelo težka tekma, veliko odstopov. Tijan se je pogumno lotil proge, na višji ravni kot pred enim tednom. Žal pa je v srednjem delu naredil napako, zajel količek." Naslednjo nedeljo na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori ne bo nastopil, odpotoval bo v Skandinavijo na tekme evropskega pokala.

Svetovni pokal za smučarje se torej naslednji konec tedna nadaljuje v naši Kranjski Gori, kjer bo v soboto veleslalom z Žanom Kranjcem in v nedeljo slalom.

Svetovni pokal, skupni seštevek (32/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.902 točk

2. Manuel Feller (Avt) 846

3. Loic Meillard (Švi) 843

4. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 673

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 667

7. Dominik Paris (Ita) 499

8. Timon Haugan (Nor) 481

9. Linus Strasser (Nem) 472

10. Marco Schwarz (Avt) 464

...

18. Žan Kranjec (Slo) 347

80. Miha Hrobat (Slo) 80

137. Martin Čater (Slo) 6



Slalomski seštevek (9/11):



1. Manuel Feller (Avt) 635 točk

2. Linus Strasser (Nem) 466

3. Loic Meillard (Švi) 359

4. Clement Noel (Fra) 352

5. Timon Haugan (Nor) 350

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 323

7. Daniel Yule (Švi) 288

8. Dave Ryding (VB) 272

9. Marc Rochat (švi) 218

10. Atle Lie McGrath (Nor) 215