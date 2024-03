Italijanka v maratonu razred zase, Ilka Štuhec za las brez finala

Na maratonski preizkušnji v Kvitfjellu v težkih pogojih s slabo vidljivostjo se je z naskokom najbolje znašla Italijanka Federica Brignone. Za 61 stotink sekunde je za njo zaostala sobotna zmagovalka in vodilna superveleslalomistka sezone, Švicarka Lara Gut-Behrami. Triintridesetletna Italijanka je tako v prepričljivem slogu prišla do svoje 25. zmage v svetovnem pokalu, skupno pa 66. uvrstitve na stopničke za zmagovalke.

Federica Brignone je postavila daleč najboljši čas. Foto: Guliverimage

Za veliko presenečenje je poskrbela Čehinja Ester Ledecka, ki je s številko 19 prismučala na tretje mesto (+0,79), s katerega je izrinila Norvežanko Kajso Vickhoff Lie (+0,85). V boju za mali kristalni globus je velik korak k peti zmagi v superveleslalomski razvrstitvi z 89. stopničkami v karieri naredila Gut-Behramijeva. Njena najbližja tekmica, Avstrijka Cornelia Hütter, je zabeležila sedmo mesto, nekaj pa je pridobila Brignonejeva. Pred zadnjo tekmo ima Švicarka 69 točk naskoka pred Avstrijko in 74 pred Italijanko.

V boju za mali kristalni globus je velik korak k peti zmagi v superveleslalomski razvrstitvi z 89. stopničkami v karieri storila Gut-Behramijeva. Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec s tretjo najboljšo uvrstitvijo v sezoni za las brez finala

Ilka Štuhec, ki je v soboto prvič v več kot petih letih tekmo končala znotraj superveleslalomske deseterice, dan kasneje ni ponovila predstave iz dneva prej. S številko 20 je še na nekoliko bolj zaviti progi zaostala 2,64 in je preizkušnjo končala kot 19. To je njen tretji najboljši superveleslalomski izid v sezoni. Poleg sobotnega osmega mesta je bila še 15. v Val d'Iseru, na ostalih tekmah v sezoni pa se ni uvrstila med dobitnice točk. S 60 osvojenimi točkami v tej disciplini je za las ostala brez nastopa v finalu sezone, saj je bila 26., pravico nastopa tam pa ima najboljših 25 smučark.

Preizkušnja na Norveškem je sicer potekala skoraj tri ure, zaznamovale pa so jo številne prekinitve. Zaradi goste megle v srednjem in spodnjem delu proge je bil start za nekaj minut celo prestavljen, po startni številki tri so organizatorji tekmo znova prekinili, po več kot 30 minutah čakanja pa vendarle dali zeleno luč za nadaljevanje. Tudi kasneje je bila preizkušnja večkrat zaustavljena, sedem tekmovalk pa je na koncu ostalo brez starta.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Gut-Behramijeva 1.594 točk, na drugem mestu pa ji po današnji zmagi sledi Federica Brignone s 1.268 točkami. Tretja je odsotna Američanka Mikaela Shiffrin (1.209 točk), ki se bo v karavano predvidoma vrnila naslednji konec tedna na Švedskem. Do konca sezone sta ostali le še dve prizorišči, naslednji konec tedna v tehničnih disciplinah v Areju in nato še zaključek sezone v Saalbachu.

Kvitfjell, superveleslalom (Ž):



1. Federica Brignone (Ita) 1:37,30

2. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,61

3. Ester Ledecka (Češ) +0,79

4. Kajsa Vickoff Lie (Nor) +0,85

5. Lauren Macuga (ZDA) +0,90

6. Stephanie Venier (Avt) +1,26

7. Cornelia Hütter (Avt) +1,27

8. Ariane Rädler (Avt) +1,33

9. Alice Robinson (NZl) +1,34

10. Ragnhild Mowinckel (Nor +1,56

...

19. Ilka Štuhec (Slo) +2,64



Svetovni pokal, skupni seštevek (33/39):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.594 točk

2. Federica Brignone (Ita) 1.268

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.209

4. Petra Vlhova (Slk) 802

5. Sofia Goggia (Ita) 792

6. Sara Hector (Šve) 780

7. Cornelia Hütter (Avt) 768

8. Marta Bassino (Ita) 660

9. Stephanie Venier (Avt) 631

10. Michelle Gisin (Švi) 611

...

33. Ilka Štuhec (Slo) 222

48. Ana Bucik (Slo) 151

55. Neja Dvornik (Slo) 120

61. Andreja Slokar (Slo) 101



Superveleslalomski seštevek (8/9):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 540 točk

2. Cornelia Hütter (Avt) 471

3. Federica Brignone (Ita) 466

4. Stephanie Venier (Avt) 330

5. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 277

6. Mirjam Puchner (Avt) 262

7. Sofia Goggia (Ita) 237

8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 215

8. Marta Bassino (Ita) 215

10. Romane Miradoli (Fra) 193

...

26. Ilka Štuhec (Slo) 60