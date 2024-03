Odermatt kljub napaki ostaja neporažen, Kranjcu napad na zmago ni uspel

V Aspnu je bil v soboto na sporedu še en veleslalom alpskih smučarjev, skupno deveti v tej tekmovalni zimi. In tudi na tem je zmagal Marco Odermatt. Pa je bil po prvi vožnji tretji, na začetku finalne pa je naredil napako, a nato do konca smučal izvrstno. Še precej večja napaka se je zgodila Alexandru Steenu Olsenu, vodilnemu po prvi vožnji, ki je končal samo na 17. mestu. V igri za stopničke, morda celo zmago, je bil tudi Žan Kranjec, a v finalu ni smučal tako dobro in se moral zadovoljiti s sedmim mestom.

Alexander Steen Olsen je vodil po prvi vožnji. Foto: Guliverimage Devet veleslalomov, devet zmag in 900 točk. Švicarski smučarski as Marco Odermatt je enostavno nepremagljiv. Na drugem veleslalomu v Aspnu v Koloradu se je zdelo, da je morda tokrat vendarle premagal samega sebe. Po prvi vožnji je za vodilnim Norvežanom Alexandom Steenom Olsenom zaostajal 32 sekund,. V finalu je šel nato na glavo in takoj naredil veliko napako. A tudi to ga ne iztiri in do cilja je samo še bolj agresivno, napadal in prevzel vodstvo. Nato sta smučala še njegov rojak Loic Meillard in Steen Olsen. Meillard je z devetim časom finala zaostal 34 sekund in osvojil drugo mesto, Norvežan pa je po veliki napaki komaj ujel vratca in z zaostankom dveh sekund in pol zdrsnil na 17. mesto.

Neverjetni dosežki Odermatta

Odermatt je zmagal na 12 zaporednih tekmah v eni disciplini, kar po letu 1980 ni uspelo nikomur. Šved Ingemar Stenmark je v letih od 1978 do 1980 zmagal na 14 zaporednih veleslalomih. Pri ženskah je za najdaljši niz zmag od 1972 do 1974 poskrbela Avstrijka Annemarie Moser-Pröll. To ji je uspelo na smukih. To je Odermattova 13. zmaga v sezoni, v kateri je bil doslej 20-krat na stopničkah. Veselil se je 37. zmage v karieri, 23 od teh je dosegel na veleslalomih. S tem se je izenačil z najuspešnejšim veleslalomistom med Švicarji Michaelom von Grünigenom. Več veleslalomskih zmag so v zgodovini svetovnega pokala osvojili le trije: rekorder Stenmark (46), Avstrijec Marcel Hirscher (31) in Američan Ted Ligety (24).

Še ko mu ne uspe popolna vožnja, Marco Odermatt dobi veleslalomsko tekmo. Foto: Guliverimage

Tudi edini Slovenec na tekmi Žan Kranjec je imel lepo priložnost za zmago, svojo tretjo v svetovnem pokalu. Po prvi vožnji je za vodilnim zaostajal samo 39 sekund. A je tudi najboljši slovenski smučar te zime ni izkoristil. Imel je šele 19. čas druge vožnje, kar je zadoščalo za končno sedmo mesto. Naslednjo priložnost bo imel že naslednjo soboto in to na domači tekmi v Kranjski Gori. Je pa s tem sedmim mestom izgubil eno mesto v skupnem seštevku discipline, saj ga je prehitel Meillard. Pred zadnjima dvema tekmama ima na petem mestu 347 točk. Je pa še naprej dosegljiva tudi srebrna kolajna v skupnem seštevku.

Bergant: Žan poskuša, se bori

Žan Kranjec se bori. Foto: Guliverimage "Žan poskuša, se bori. In včeraj in danes je imel v drugem teku določene težave. Je pa res, da tu v Ameriki še ni velikokrat dobro tekmoval. To sta njegov drugi in tretji najboljši rezultat. A ga moram vseeno pohvaliti za pristop, za borbenost in na določenih odsekih dobre vožnje," je Kranjčev nastop ocenil glavni trener za tehnični disciplini Klemen Bergant. Žan na nedeljskem slalomu v Aspnu ne bo nastopil. Potuje domov, da bo imel dan več za pripravo na pokal Vitranc. Bo pa v nedeljo nastopil mladi Tijan Marovt.

Aspen, veleslalom,(M):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:03,20

2. Loic Meillard (Švi) +0,34

3. Timon Haugan (Nor) +0,58

4. Luca De Aliprandini (Ita) +0,68

5. Alex Vinatzer (Ita) +1,15

6. Filip Zubčić (Hrv) +1,23

7. Žan Kranjec (Slo) +1,36

8. Thomas Tumler (Švi) +1,40

9. Atle Lie McGrath (Nor) +1,51

10. Gino Caviezel (Švi) +1,81



Svetovni pokal, skupni seštevek (31/38):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.902 točk

2. Manuel Feller (Avt) 801

3. Loic Meillard (Švi) 743

4. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 667

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 613

7. Dominik Paris (Ita) 499

8. Marco Schwarz (Avt) 464

9. Timon Haugan (Nor) 441

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440

...

18. Žan Kranjec (Slo) 347

78. Miha Hrobat (Slo) 80

136. Martin Čater (Slo) 6



Veleslalomski seštevek (9/11):



1. Marco Odermatt (Švi) 900 točk

2. Filip Zubčić (Hrv) 370

3. Loic Meillard (Švi) 368

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 350

5. Žan Kranjec (Slo) 347

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 297

7. Thomas Tumler (Švi) 235

8. Atle Lie McGrath (Nor) 222

9. River Radamus (ZDA) 217

10. Manuel Feller (Avt) 211